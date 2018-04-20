Победители Международного конкурса EDIDA 2018

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Подводим итоги ежегодного Международного конкурса Elle Deco International Design Awards
Встречайте лучшие объекты и лучших дизайнеров 2018 года! В конкурсе ЕDIDА было представлено 13 категорий, а главными судьями стали 25 главных редакторов журнала Elle Decoration. Награждение состоялось в Милане в рамках выставки Salone del Mobile. И победителями стали...
Андреа Тримарки (Andrea Trimarchi) и Симоне Фарресин (Simone Farresin), основатели студии Formafantasma, отмечены наградой за нестандартный подход к предметному дизайну и инновационные решения. В прошлом году дизайнеры отошли от привычного сотрудничества с арт-галереями и приблизились к гигантам индустрии.
Японо-британский дуэт Studio Swinе использует междисциплинарный подход к дизайну. Работы охватывают сферы искусства, дизайна и кино, смешивают поэтику и научные исследования. Результатом становятся впечатляющие инсталляции. Среди них — New Spring для бренда Cos.
Линдон Нери и Россана Ху (Lyndon Neri & Rossana Hu) заработали еще одну премию Edida (в прошлом году студия победила в категории «Дизайнер года») за первый проект ванной комнаты, созданный по мотивам азиатской жизни. Концепция была разработана с учетом маленьких квартир и восточных традиций купания.
Испанский дизайнер никогда не отступает от фирменного стиля. Кровать Хайме Айона (Jaime Hayon) обладает причудливыми формами и функциональным потенциалом. «Ушки» двигаются, а прикроватные тумбочки уже встроены в предмет.
С первого взгляда нагромождение линий на ковре Хайме Айона кажется хаотичным. Однако если присмотреться, можно различить человеческие фигуры и животных, нарисованных в узнаваемом фантастическом стиле. Ковер выполнен специальным методом ручной работы — тафтингом.
Для новой коллекции Pierre Frey «Королева цвета» выбрала бархат. Страсть Индии Мадави (India Mahdavi) к ярким оттенкам восходит к родной ирано-египетской культуре.
Датско-исландский художник Олафур Элиассон (Olafur Eliasson) при разработке проекта для Moroso пригласил к сотрудничеству беженцев и эмигрантов. Таким образом автор хотел поднять важные вопросы современного общества.
Заха Хадид (Zaha Hadid) наглядно продемонстрировала, что кориан подходит для создания скульптурных объектов. Помимо уникального внешнего вида, кухонный остров оснащен по последнему слову техники.
Кипрский дизайнер Майкл Анастасиадис (Michael Anastassiades) сосредоточился на чистых линиях. Проект автора для Flos напоминает драгоценные украшения.
Паола Навоне (Paola Navone) придумала стул с экзотическим силуэтом. Дизайнер намеренно минимизировала количество материалов. Для объекта был использован лишь бамбук, медь и кожаный шнур.
В основе концепции предмета Кристофа Делькура (Christophe Delcourt) лежит нить. Металлические трубки обволакивают силуэт кресла, подчеркивая формы и одновременно поддерживая его. В переводе родного языка автора — французского, fil означает «нить».
Модный британский дизайнер Ли Брум (Lee Broom) для старейшей английской фабрики веджвудского фарфора разработал лимитированную коллекцию посуды. Компактные скульптуры по мотивам ар-деко состоят из простых геометрических форм.
Датский дизайнер Ойвинд Александр Слатто (Øivind Alexander Slaatto) превратил стеновые панели в акустические колонки. Это не только превосходное качество звука, но и яркое эстетичное решение для интерьера.
Стиль Elisa Ossino studio