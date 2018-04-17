Русский предметный дизайн в Милане

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В этом году Клуб промышленных дизайнеров представляет на выставке Salone del Mobile экспозицию российских авторов
Под лозунгом «Продвигаем, развиваем, гордимся» некоммерческая организация Клуб промышленных дизайнеров представляет экспозицию проектов 30 отечественных авторов на выставке Salone del Mobile 2018. Милан станет первой площадкой в долгосрочной программе по продвижению и позиционированию российского дизайна на мировой сцене. Символом экспозиции стал узнаваемый позитивный образ игрушки-неваляшки, который подчеркивает локальную принадлежность и специфичность авторов.
Когда: 17–22 апреля 2018 года.
Где: Lambrate Design District, via Massimiano 6 / via Sbodio 9.
Подробнее о 15 студиях и компаниях из России и ближнего зарубежья, выпускающих мебель, игрушки и аксессуары для детской комнаты читайте в отдельном материале по ссылке.
Подробнее о пяти российских мастерских, специализирующихся на светильниках из бетона, читайте в отдельном материале по ссылке.