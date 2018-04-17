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17 апреля 2018
  • Маслова Дарья

Русский предметный дизайн в Милане

В этом году Клуб промышленных дизайнеров представляет на выставке Salone del Mobile экспозицию российских авторов

Под лозунгом «Продвигаем, развиваем, гордимся» некоммерческая организация Клуб промышленных дизайнеров представляет экспозицию проектов 30 отечественных авторов на выставке Salone del Mobile 2018. Милан станет первой площадкой в долгосрочной программе по продвижению и позиционированию российского дизайна на мировой сцене. Символом экспозиции стал узнаваемый позитивный образ игрушки-неваляшки, который подчеркивает локальную принадлежность и специфичность авторов. 

Когда: 17–22 апреля 2018 года.

Где: Lambrate Design District, via Massimiano 6 / via Sbodio 9.

Русский предметный дизайн в Милане (фото 1)
Дизайнер Анна Харченко привлекает внимание к проблеме загрязнения окружающей среды. Коллекция аксессуаров из обрезков мебельной кожи включает кашпо, вазы, ширму, торшер, корзины для хранения.
Русский предметный дизайн в Милане (фото 2)
Архитектурно-производственная лаборатория ARCHPOLE стоит у истоков основания Клуба. Дизайн студии подчиняется простой лаконичной геометрии, а в производстве используются традиционные материалы: черная сталь и березовая фанера.
Русский предметный дизайн в Милане (фото 3)
Студия авторского дизайна ART_ALIBI любит проводить эксперименты, но не ставит во главу угла эстетику. Важно, чтобы предметы были функциональными.
Русский предметный дизайн в Милане (фото 4)
Молодое объединение Biome design было основано в 2017 году. Первым продуктом коллектива стал светильник Slime, вдохновленный органическими формами и сюрреалистическими образами.
Русский предметный дизайн в Милане (фото 5)
Бренд DEVI стремится запечатлеть энергию электричества на древесине. Результатом экспериментов студии становится неповторимый рельефный узор.
Русский предметный дизайн в Милане (фото 6)
Игровой проект Doodywoodydom воплощает мечты любого ребенка. Студия выпускает каркасные дома для детских комнат.

Подробнее о 15 студиях и компаниях из России и ближнего зарубежья, выпускающих мебель, игрушки и аксессуары для детской комнаты читайте в отдельном материале по ссылке

Русский предметный дизайн в Милане (фото 8)
Концептуальный бренд Dubidub работает в духе аскетизма. Основные принципы студии — натуральные материалы, ручная работа и возрождение традиций.
Русский предметный дизайн в Милане (фото 8)
Дизайнер из Казани Эмиль Галеев основал экспериментальную мастерскую ARCH concept в 2015 году. Автор находится в поисках новых способов обработки и сочетания различных материалов.
Русский предметный дизайн в Милане (фото 9)
Студия промышленного дизайна из Казани Garage Factory очень любит бетон. Из брутального материала марка производит предметы интерьера и аксессуары.

Подробнее о пяти российских мастерских, специализирующихся на светильниках из бетона, читайте в отдельном материале по ссылке.

Русский предметный дизайн в Милане (фото 11)
Студия iM считает, что предмет дизайна должен не только выполнять свои практические задачи, но и нести дополнительный смысл и подтекст — эмоциональный, эстетический, культурный, интеллектуальный.
Русский предметный дизайн в Милане (фото 12)
Шкафы-дома Little Street созданы по мотивам европейской архитектуры, но с учетом детской эргономики.
Русский предметный дизайн в Милане (фото 13)
Студия архитектуры и дизайна из Краснознаменска MAYNA уделяет особое внимание образности. Атмосферная башня Капила проявляется по-разному, в зависимости от освещения.
Русский предметный дизайн в Милане (фото 14)
Концептуальный бренд MONTLY создает предметы из бамбукового шпона, используя технологию сворачивания, которую студия продолжает бесконечно совершенствовать.
Русский предметный дизайн в Милане (фото 15)
Бренд MOONK придерживается идеи, что вкус и чувство прекрасного формируются с самого рождения. В настоящий момент безопасная мебель для детей включает стол-мольберт, стул и табурет.
Русский предметный дизайн в Милане (фото 16)
Мастерская ODINGENIY относится к каждому предмету, как к произведению искусства. Прикроватная тумба обладает не только оригинальными природными формами, но и функциональна — имеет выдвижной ящик.
Русский предметный дизайн в Милане (фото 17)
Комод Kaleidoscope начинающего дизайнера из Ярославля Олеси Симчук оформлен впечатляющей мозаикой из цветного оргстекла. Днем предмет играет роль универсального и практичного предмета интерьера, но все меняется с наступлением вечера. С включением внутренней подсветки фасад оживает, а игра света завораживает.
Русский предметный дизайн в Милане (фото 18)
Марка РlауPly помимо детских столов и стульев производит детские кроватки и целые игровые комнаты, в которых надежная, красивая и функциональная мебель помогает ребенку гармонично развиваться.
Русский предметный дизайн в Милане (фото 20)
Лаборатория SILA MAZHOROV представляет нарочито декоративный стол Blue Brass. Однако предмет является намного функциональнее многих своих собратьев, ведь его также можно использовать как светофильтр.
Русский предметный дизайн в Милане (фото 21)
Мастерская TK WORKSTUDIO.RU проектирует и производит предметы мебели в различных стилистиках и отделках. Марка переосмысляет традиционные классические формы.
Русский предметный дизайн в Милане (фото 22)
Архитектурно-производственная мастерская Uniquely делает все возможное, чтобы объекты дизайна никогда не наскучили их обладателю.
Русский предметный дизайн в Милане (фото 23)
Молодой бренд WATCH&SEE ставит перед собой задачу создавать нетривиальные предметы интерьера. Светильник SAT-SAT из березовой фанеры апеллирует к кольцам Сатурна и субботе (Saturday), как самому настоящему выходному дню.
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