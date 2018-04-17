Охота за трофеями: уникальные обои Натальи Пивко

Художник Наталья Пивко из Санкт-Петербурга создает обои, которые хорошо выглядят и в галереях, и в интерьерах

О СЕБЕ Я закончила художественное училище им Рериха в Санкт-Петербурге по специальности живопись, затем СПБХПУ Барона Штирлица (бывшая «Муха»), где изучала книжную графику. Мечтала делать книги, но когда закончила обучение, издательства находились в безнадежном упадке. Еще в институте я стала рисовать иллюстрации в журналы и делать декорации для модных показов и концертов на фрилансе. Потом меня пригласили работать в ведущее петербургское рекламное агентство, где я прошла путь от иллюстратора до артдиректора, а затем открыла собственную небольшую студию графического дизайна. Достигнув всего, чего бы мне хотелось достигнуть в рекламе, я заскучала. Однажды, сидя в офисе за компьютером, я прочитала в новостях, что на землю летит комета и буквально через пару часов наступит конец света. Я отчетливо представила: последнее что я увижу, будет рекламный макет на моем мониторе. И я приняла решение покончить с рекламой вернуться к тому с чего начала — графике. С 2013 года я работаю как независимый художник.

О коллекциях обоев ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Обои были придуманы и сделаны для проекта Methamorphozez Pornbachcontemporary 2016. Я хотела изучить природу бесконечности через графику и выбрала для иллюстрации идеи цикличности (или вечного возвращения) обои, просто как наиболее подходящий носитель. По замыслу куратора обои служили фоном для работ других художников и изначально я совсем не рассчитывала, что кто-то захочет их использовать в интерьере. Все таки мои сюжеты, мягко сказать, на любителя: мутанты, насилие, мертвые животные, насекомые... Но к моему изумлению сразу после выставки пошли заказы, и мои обои оказались в европейских домах.

Панно Parrot из коллекции First Crew

ОБ ИСТОЧНИКАХ ВДОХНОВЕНИЯ Меня вдохновляют многие вещи — мода, книжные иллюстрации, медицинские атласы, кости, мусор, татуировки, ковры, викторианская эпоха, апокалиптические теории, мрачные детские ритуалы, инопланетяне, желтая пресса, ткани, увядание, зоологические музеи и все вещи, которые вызывают воспоминания. Серию обоев с драконами и оленями например, я нарисовала под впечатлением от пребывания в старинном баварском замке Порнбах. Это дворец эпохи Ренессанса, который выглядит как музей, но до сих пор служит жилым домом. В окрестностях замка все постоянно охотятся друг на друга. Животные убивают друг друга и едят, орлы охотятся на зайцев, аисты на лягушек, в лесу можно найти кости кем-то съеденных оленей, люди тоже с детства одержимы охотой. Весь дом наполнен охотничьими трофеями накопленными семьей за сотни лет. Думаю если поискать среди трофейных черепов , там можно найти даже драконий.

Обои Hare and Dragon, 2016

Обои Radiation, 2016

О ТЕХНИКЕ РИСУНКА Многие, считают, что за меня рисует компьютер или некая умная программа. Это моя мечта, но пока приходится рисовать самой. Для работы использую графический планшет и «дигитайзер». Рисую вручную, специальным карандашом по планшету, — разница лишь в том, что рисунок отображается не на листе бумаги, а на мониторе. Ещё одно важное отличие от рисования на бумаге заключается в том, что я могу размножать рисунки и сохранять промежуточный результат. Это очень удобно для создания паттернов и раппортных изображений. Странно было бы не пользоваться плодами прогресса!

Обои Game/War, 2016

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С JNBY JNBY в России сотрудничает с разными художниками и однажды пригласили меня оформить витрины. Это должно было случиться, потому что у меня с этой маркой любовь с первого взгляда — с тех пор, как я впервые увидела магазин JNВY в Siam Paragon Бангкоке. Я сразу стала поклонником бренда и была очень рада, когда они появились в Санкт-Петербурге.

О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ Я работаю очень медленно. Хочу наконец закончить начатые обои :) Мои работы можно посмотреть на сайте: ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿www.nataliapivko.wixsite.com/pivko