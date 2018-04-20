Искусство в интерьере: советы дизайнеров

Ирина и Ольга Сундуковы, студия Sundukovy Sisters

Во-первых, если проект новый, подбирать предметы искусства нужно на самом раннем этапе, когда только рисуешь интерьер. Мы уже в визуализации вставляем реально выбранные нами картины или другой арт, который потом заказываем у художника под конкретный проект.

Отель Pullman Berlin Schweizerhof, Германия

Во-вторых, не стоит идти по пути «а сюда мы потом повесим какие-нибудь картинки». У нас уже есть несколько любимых художников, с которыми мы работаем из проекта в проект. Но бывает, что ищем что-то новое и тогда обращаемся за помощью к интернету или арт-дилерам с конкретным запросом. Причем нам не важно, где художник творит: мы работаем как с южноамериканскими, так московскими или израильскими авторами.

Мы стараемся, чтобы арт в интерьере был не просто декором, который «оживляет» стены, а важной составляющей концепции. И, конечно, когда мы говорим «арт», мы имеем ввиду не только картины, но и скульптуры, световые композиции и даже мэппинг (прим.ред. — проекция видео или изображений на различного рода поверхности).

Отель Pullman Berlin Schweizerhof, Германия

Сергей Огурцов, дизайнер

При выборе искусства я руководствуюсь только двумя критериями: насколько хорошо картина подходит самому интерьеру и есть ли у клиента с ней эмоциональная связь. Не имеет значения, какую работа имеет художественную ценность. Главное, насколько хорошо она выполняет роль в построении гармонии внутри всего пространства. А за дорогим и значимым искусством — в музей. Идея копить искусство лишь потому, что оно дорогое пахнет нафталином.

Квартира на Мосфильмовской

Юлия Акимова, дизайнер

Даже самое совершенное с точки зрения дизайна и архитектуры пространство не будет выглядеть живым без предметов искусства. Как нельзя точно эту мысль выразила французская художница Клер Баслер: «Искусство должно окружать зрителя со всех сторон, засасывая его в круговорот красок и эмоций». С этим нельзя не согласиться!

В действительности, существуют 3 варианта отношений «искусство—интерьер»: Когда стерта грань между искусством и интерьером (например, личный интерьер Баслер, где стены играют роль холстов); Когда интерьер строится вокруг предмета искусства или целой коллекции (например, проекты известного бельгийского декоратора и коллекционера Акселя Вервордта). Когда искусство интегрируется в готовый или почти готовый интерьер на последнем этапе.

Расписанные стены в комнатах замка Шато де Бовуар, Франция

На практике чаще всего приходится сталкиваться с третьим вариантом развития событий. В таких случаях на помощь приходят масштабные абстрактные полотна или графика — их проще вписать в готовое пространство, независимо от его стилистики. Выбирая искусство, важно помнить, что картины путешествуют с их владельцами из дома в дом. Поэтому эмоциональная связь человека с полотном важнее выверенного колористического взаимодействия интерьера и картины.

Дэниэль Рейман «Красный», галерея Carré d'artistes Дэниэль Рейман «Желтая машина», галерея Carré d'artistes

Ирина Глик, учредитель, арт-директор, ведущий дизайнер студии «Геометрия»

С живописью в интерьере есть несколько алгоритмов. Как правило, в рестораны или не очень бюджетные проекты мы создаем «живописные полотна» сами, либо я ставлю задачу художникам: что мне нужно, в каком настроении, графике и цветовом решении. В более «взрослых» частных проектах интерьер часто «идет» за живописью. Работая с коллекционерами, мы отсматриваем произведения и выбираем, что может составить живописный костяк пространства и после выстраиваем цветовую концепцию.

Апартаменты, Москва

Если клиент настроен на приобретение серьезных работ, будь то современное искусство или антиквариант, то неплохими площадками для выбора становятся Аrt Вasel или парижская антикварная Биеннале. Важно иметь проводника-профессионала, который поможет сориентироваться. Иногда я нахожу совершенно случайно очень интересные экземпляры, просто проходя мимо галерей в Париже или Лондоне.

Ресторан Luciano, Казань

Слава Спицин, архитектор и управляющий партнер компании Frontarchitecture

Интерьер может быть очень минималистичным и только арт-объекты помогут ему обрести характер. Это не обязательно должны быть дорогие музейные работы. Можно взять рисунок ребенка, увеличить его на печатном станке, сделать аффорт, и он станет произведением искусства.

Сейчас есть несколько отличных галерей в Москве, где можно купить недорогую интерьерную живопись и фотографии. Если объект большой, например, отель на 200 номеров, то мы часто используем фотографии и репродукции. Но лобби или парадная зона ресторана, конечно, заслуживают подлинников, либо современных произведений или даже использование стрит-арта.

Сколково кампус

На будущее мы выкупили несколько работ Дмитрия Аске и еще нескольких московских уличных художников и думаем через несколько лет использовать их в одном из проектов. Но самое ценное — это когда заказчик может привнести в интерьер свой характер. Так в одном из последних проектов появилась живопись Валерия Кошлякова.