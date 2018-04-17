Новая жизнь старинного палаццо: ультрасовременный интерьер в Милане

Ситуации, когда дизайнер и заказчик мгновенно находят общий язык и понимают друг друга с полуслова, — большая редкость. Но у Винченцо де Котиса и его клиента Алессандро Липранди было именно так. Они работают в близких сферах: Алессандро владеет фабрикой кож, поставляющей свою продукцию люксовым брендам, де Котис сделал себе имя, проектируя дерзкие и авангардные интерьеры миланских отелей и бутиков, создавая одежду линии Haute и разрабатывая необычную авторскую мебель для собственного бренда Progetto Domestico — его брутальные объекты балансируют на грани дизайна и чистого искусства. Они давно знакомы и всегда с большим уважением относились друг к другу. Алессандро, не боясь показаться капризным или непоследовательным, объяснил архитектору, что они с подругой Франсиc мечтают об интерьере, изысканном и в то же время уютном, в котором чувствуешь себя расслабленно и спокойно, словно в гостях у бабушки. Он не сомневался, что Винченцо его поймет.

Гостиная. Стены комнаты отделаны отреставрированными деревянными панелями 1940-х годов. У окна — статуя Будды из Китая, XVIII век. Диван, Progetto Domestico, обит старинной кожей. Фото: Макс Дзамбелли

Разумная функциональность с легким намеком на неформальность — вот что требовалось клиенту.

вартира Алессандро Липранди расположена в палаццо XIX века. Окна столовой выходят на замок Сфорца. Вокруг стола, сделанного на заказ, — винтажные стулья 1950-х годов от Herman Miller. Светильник, Progetto Domestico. Пол выложен тонированными вручную деревянными плашками. Фото: Макс Дзамбелли Интерьер столовой отражается в искусственно состаренном зеркале на стене комнаты. Фото: Макс Дзамбелли

Хозяева квартиры Франсис и Алессандро Фото: Макс Дзамбелли

«В производстве мы ставим во главу угла качество и уникальность продукции, соединяем технологичность с любовью к ремеслу, чувством цвета и материала, — рассказывает Липранди. — Те же принципы разделяет и Винченцо». В отделке квартиры они выражены предельно ярко. Жилище Алессандро и его подруги только на первый взгляд выглядит ультрасовременно — на самом деле оно расположено в палаццо XIX века с видом на замок Сфорца. У старинной квартиры было немало плюсов — высокие кессонированные потолки, череда застекленных двустворчатых дверей, просторные комнаты и удобная планировка. «Мне хотелось создать интерьер, который бы не просто эффектно выглядел, но и был удобен для жизни — так, чтобы хозяева привязались к нему всей душой, — объясняет Винченцо. — Я понял, что им требуется особая атмосфера — разумная функциональность и легкий намек на неформальность».

Отражения в состаренных зеркалах так размыты, что напоминают абстрактную живопись.

Гостиная. Необычная особенность ее пространственного решения — выступающий из стены остекленный объем антресольного полуэтажа. Письменный стол, Progetto Domestico. Фото: Макс Дзамбелли Кухня. Кухонный «остров», Minotti Cucine. Фото: Макс Дзамбелли

Добиться желаемого помог набор на первый взгляд случайных, а на деле тщательно подобранных предметов — огромный фикус, марокканские ковры, состаренные зеркала, отражения в которых так размыты, что напоминают абстрактную живопись, мраморный стол, благодаря своим округлым очертаниям похожий на конторку 1950-х годов, арт-объекты и альбомы по искусству. Чтобы внести в интерьер легкую классическую ноту, Винченцо использовал в отделке антикварные деревянные панели 40-х годов прошлого века и разработал настенные системы хранения, которые внешне напоминают старинную мебель, но имеют совершенно новую оригинальную конструкцию. Системы неспроста сделаны подвесными. «На полу должны были стоять только предметы одного времени, — продолжает рассказывать Винченцо, — и некоторые элементы обстановки, играющие роль перегородок: например, книжные полки в столовой. Таковы были правила игры, которые я задал сам себе. И ни разу их не нарушил! По-моему, играть по правилам сложнее, но гораздо интереснее». Что ж, интерьер квартиры Липранди доказывает это лучше всяких слов.

Я задаю для каждого интерьера свои правила игры и следую им, несмотря на их сложность.

Столовая. Книжная полка сделана из повторно использованных старых досок. Стол изготовлен на заказ: вместо ножек — фрагменты деревянной консоли 1930-х годов. Фото: Макс Дзамбелли Ванная комната. Раковина встроена в письменный стол 1950-х годов, облицованный мрамором, по своей расцветке напоминающим дерево. Фото: Макс Дзамбелли