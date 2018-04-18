Топ-10: дизайнерские квартиры в Милане

Собираетесь на мебельную выставку в Милан? Спешите на знаменитые миланские распродажи или просто планируете отдых в мировом центре моды? Предлагаем вам подборку дизайнерских квартир от airbnb, где можно остановиться в Милане.

1. ДИЗАЙНЕРСКИЙ ЛОФТ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ КВАРТАЛЕ

Этот просторный лофт уже побывал на страницах итальянского ELLE Decoration — его хозяйка иронично называет свою квартиру «самой фотографируемой в Милане». Раньше в этом здании была фабрика по производству винных пробок — теперь его облюбовали дизайнеры и художники. Расположено оно в самом живописном и нетронутом туристами районе Милана — Навильи. В центре жилой зоны — фальш-камин и уютный диван. Компактную кухню отделяет небольшая перегородка, а сразу за ней — второй ярус с кроватью.

2. ДОМ В ДВУХ ШАГАХ ОТ ЦЕНТРА МОДНОЙ ЖИЗНИ МИЛАНА

Давно ли вам доводилось жить в квартире, расположенной в доме, который был спроектирован ее владельцем? Да еще и в считанных шагах от центра модной жизни Милана? Вот отличная возможность! Множество ироничных деталей интерьера, коллекция курительных трубок, внушительная библиотека с книгами на итальянском, французском и английском языках — в этой квартире все говорит о творческой натуре ее хозяина. Но знаменитую поговорку про голодного художника он явно не разделяет: в квартире идеальная зона кухни, полностью оборудованная всем необходимым для беззаботной жизни, в том числе кофе-машиной и внушительным холодильником, который заполняется свежим молоком, йогуртами и хлебом к приезду гостей.

https://www.airbnb.ru/rooms/1043988 11 401 р./сутки

3. КВАРТИРА В ЦЕНТРЕ МИЛАНА

Эта уютная квартира расположена в здании XIX века в самом центре Милана, в двух шагах от лучших ресторанов и баров города. Хозяева готовы одолжить вам свои велосипеды, а тем, кто привык путешествовать на автомобиле (и интересуется загородными аутлетами), — место в гараже рядом с домом. Любители шопинга и гости с увесистым багажом, обратите внимание, что квартира находится на четвертом этаже, а лифт в жилые здания научились встраивать немного позже, чем был построен дом. Так что пусть его отсутствие не станет для вас сюрпризом.

4. ЛОФТ В МОДНОМ РАЙОНЕ

Двухуровневый лофт с окнами в пол и маленьким романтичным садом. За дизайн помещения отвечала группа молодых миланских архитекторов Mariaplatz. Дом расположен в новом модном районе — раньше здесь находились фабрики и производство, а теперь их место заняли фотостудии, модельные агентства, музыкальные лейблы и частные апарт-комплексы. Хозяйка уверяет, что именно в ларьке на углу продают самое вкусное мороженое во всем городе. Попробуем?

5. КВАРТИРА С ДИЗАЙНЕРСКОЙ МЕБЕЛЬЮ

Роскошная квартира со свежим ремонтом. Три спальни, три ванные комнаты — здесь легко сможет разместиться до семи человек. В просторном зале, совмещенном с кухней, стоит современная дизайнерская мебель: два дивана авторства Пьеро Лиссони, знаменитые Panton Chair Вернера Пантона, пластиковые табуреты Kartell. За дополнительную плату хозяева предлагают организовать услуги домохозяйки, няни и даже персонального консультанта по шопингу!

https://www.airbnb.ru/rooms/4078234 14 325 р./сутки

6. КВАРТИРА ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ НОЧНОЙ ЖИЗНИ

Эта воздушная, светлая квартира расположена в оживленном квартале, в непосредственной близости находится много модных баров и ночных клубов (несмотря на такое соседство днем здесь тихо и спокойно). Хозяйка — дизайнер интерьера из Рима, любительница минимализма, «средневекового модерна» и скандинавского стиля.

7. КВАРТИРА В ДОМЕ XVI ВЕКА

Этот дом XVI века расположен в одном из элитных районов Милана — прямо напротив Католического университета Святого Сердца, всего в десяти минутах от главной площади города Дуомо. Несмотря на такое соседство, этот двухъярусный лофт — образец уюта и домашнего комфорта. Об этом свидетельствует внушительных размеров библиотека и множество милых мелочей в интерьере. Неудивительно, хозяева сами живут здесь и лишь иногда принимают путешественников.

8. БРУТАЛЬНЫЙ ИНТЕРЬЕР В СТАРИННОМ ДОМЕ

По этой квартире, похожей на иллюстрацию к фильмам в жанре научной фантастики, никогда не скажешь, что находится она в здании XVIII века в самом сердце Милана. Она не раз появлялась на страницах глянцевых журналов, посвященных архитектуре и дизайну. Ее владельцы, известные торговцы произведениями искусства, совместили свою любовь к современному дизайну с уютом семейного очага. Сейчас пара переехала в Париж, и теперь квартира открыта для путешественников, желающих почувствовать себя в Милане как дома.

9. МИНИМАЛИСТСКИЙ ИНТЕРЬЕР В НАВИЛЬИ

Несмотря на цокольный этаж, эта просторная квартира буквально залита солнечным светом в течение дня. Мебель из ИКЕА соседствует с любопытными дизайнерскими предметами: массивным столом, ретро-радиоприемником и портретом королевы Великобритании Елизаветы II, приклеенным к зеркалу. До центра города отсюда можно добраться за несколько минут на трамвае или прогуляться вдоль каналов района Навильи.

10. В ГОСТЯХ У ИТАЛЬЯНСКОГО ДИЗАЙНЕРА

Эта уютная квартира находится в доме, построенном в стиле модерн (или, как называли его в Италии, «стиля свободы») буквально в самом сердце Милана. Ее хозяйка — основатель дизайн-бюро Rossi Cattaneo. Каждый угол здесь заставлен предметами искусства, любопытными объектами и стильной мебелью. По утрам здесь можно пить итальянский кофе на балконе, а вечером — отдыхать в кресле-качалке у камина.