В гостях у звезды: парижская квартира Пьера Фрея

Фото: Ричард Пауэрс (Richard Powers)

На фото вверху: Гостиная. Диван (справа) в обивке из тканей Chic, Dolina и Mantova, все — Pierre Frey, сделан на заказ. Кресло, Pierre Frey, в обивке из ткани Santa Fe, Boussac. В качестве журнального столика используется антикварная гимнастическая скамья, купленная на блошином рынке в Париже. Банкетка Amandine, Pierre Frey, в обивке из ткани Camargue. Ковер, Braquenie.

Дорога из дома на работу занимает у Пьера Фрея — полного тезки своего знаменитого деда, основателя крупной французской текстильной компании Pierre Frey, — всего пять минут. Для того чтобы попасть в офис, Пьеру-младшему нужно преодолеть ровно девятнадцать ступенек: шоу-рум и дизайн-студия находятся на первом этаже старинного особняка, квартира же — уровнем выше. Сейчас президентом компании является его отец Патрик Фрей, сам же Пьер в течение пяти лет возглавлял американский офис фирмы. Однако дела семейные заставили его вернуться в родной Париж. Квартира, где сейчас живет Пьер, принадлежит его семье с середины прошлого века. «Я жил тут еще в студенческие годы, — рассказывает Пьер. — Тогда площадь ее была гораздо меньше, наверное, метров 50, но когда тебе двадцать лет, этого вполне достаточно. В те времена мне особенно нравилось расположение дома — по соседству с Лувром и Пале-Рояль. Сегодня приоритеты изменились: понадобились детская и кабинет для жены, которая работает дома».

Фото: Ричард Пауэрс (Richard Powers)

На фото: Библиотека. Стеллаж сделан на заказ по эскизам Марики Дрю. Кресла в обивке из ткани 1920, Pierre Frey.

Фото: Ричард Пауэрс (Richard Powers)

Фото: Ричард Пауэрс (Richard Powers)

На фото вверху: Столовая. Стулья, Pierre Frey. Антикварный обеденный стол куплен на блошином рынке Сент-Уэн. Шторы сшиты из ткани Zenith, Pierre Frey. Cветильник, дизайн Марики Дрю.

Обновлять интерьеры квартиры, расположенной в историческом здании XVI века, молодые хозяева пригласили подругу — одноклассницу Венсана, брата Пьера, — архитектора Марику Дрю. Супругам удалось выкупить три соседние квартиры, которые использовались как офисы, и тем самым значительно расширить свои владения. Изначально квартира была «нарезана» на небольшие темноватые комнатки, однако Пьеру и его жене Эмили была больше по душе открытая планировка. «В это сложно поверить, но на месте нынешней гостиной раньше располагались пять изолированных помещений: две спальни, гостевая комната, кабинет и холл, — рассказывает Пьер. — Сейчас здесь одно большое пространство, включающее в себя также столовую и кухню». Кроме того, семья сумела получить у комитета по охране архитектурного наследия Парижа разрешение присоединить чердак. Так в квартире появился мезонин, где оборудовали кабинет для Эмили. Попасть туда можно из гостиной, поднявшись по кованой винтовой лестнице. «Между прочим, эта лестница — настоящий раритет, — рассказывает Пьер. — Ее спроектировал сам Густав Эйфель, автор Эйфелевой башни. Мы наткнулись на нее случайно на блошином рынке. Там же мы нашли большой дубовый стол — сто лет назад такие выставляли в полях во время сбора винограда — и антикварные скамьи, которые отлично вписались в интерьер кухни».

Фото: Ричард Пауэрс (Richard Powers)

На фото вверху: Кухня. Напольные шкафы и стол по эскизам Марики Дрю, Atelier MKD. Столешница из мрамора, Atelier de France. Антикварные скамьи и табуреты куплены на блошином рынке в Италии. Cветильник Vertigo, дизайн Констанс Гиссе, Petite Friture.

Фото: Ричард Пауэрс (Richard Powers)

На фото вверху: Ванная комната. Стены и пол облицованы белой мозаикой.

Фото: Ричард Пауэрс (Richard Powers)

На фото вверху: Фрагмент спальни. Банкетка Carmen в обивке из ткани Mandalay, Pierre Frey. Обои Indus, Pierre Frey.

На месте бывшей кухни расположилась спальня, рядом — ванная, отделенная от спальни лишь перегородкой с открытыми проемами вместо дверей. Это единственная зона, оформленная в духе минимализма, который супруги не слишком жалуют. Все остальные комнаты щедро декорированы тканями, в основном собственного производства. «Наша квартира — наглядное подтверждение того, что ткани Pierre Frey годятся не только для классических буржуазных парижских интерьеров, — говорит Пьер. — Кстати, ковры в гостиной и спальне также выглядят современно, несмотря на то что сотканы мастерами одного из старейших текстильных домов Франции — Braquenie, который теперь также принадлежит нам». Для декорирования стен спальни использовались обои на тканой основе. «Помню, первую коллекцию обоев отец запускал, когда мне было пять лет, — рассказывает Пьер. — Мы с братом снимались в рекламной кампании обоев для детской. Мы заворачивались в рулоны прямо перед объективами фотокамер — было очень весело! А сегодня я размышляю над тем, какими обоями оклеить стены детской. Уверен, в будущем эту квартиру ждет еще немало перемен. И все они будут только к лучшему!»

Фото: Ричард Пауэрс (Richard Powers)