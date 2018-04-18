В гостях у звезды: Штаб-квартира Джаспера Моррисона в Лондоне

Дизайнер Джаспер Моррисон не видит разницы между домом и работой. В окружении собственных объектов ему комфортно везде. Его лофт — место, где одинаково удобно жить, трудиться и принимать гостей

Фото: САНТИ КАЛЕКА (Santi Caleca)/Photofoyer

Британский дизайнер Джаспер Моррисон не похож на своих соотечественников, свято соблюдающих чисто английскую заповедь «мой дом — моя крепость». Джаспер, в детстве успевший поучиться в 12 разных школах из-за постоянных переездов его семьи, считает разграничение между «домом» и «работой» устаревшей условностью. Он нередко ночует в собственном шоу-руме, готовит в офисе, а работает везде, где его застанет вдохновение. В последнее время оно чаще всего посещает Моррисона в самолетах и аэропортах. Среди клиентов одного из самых известных промышленных дизайнеров Англии — компании из Германии, Италии и Японии, так что в полете он проводит немало времени. «Я даже завидую тем, кто может долгое время оставаться на одном месте. Сам я на это не способен», — признается он.

Фото: САНТИ КАЛЕКА (Santi Caleca)/Photofoyer Фото: САНТИ КАЛЕКА (Santi Caleca)/Photofoyer

На фото слева: Библиотека на первом этаже дома обставлена объектами, созданными Джаспером Моррисоном для разных марок: стол Atlas для Alias, вокруг стола стулья Pipe для Magis, торшер Glo-Ball для Flos. На фото справа: Зона для приема посетителей в шоу-руме. Вся мебель — по дизайну Джаспера. В центре комнаты кофейный столик, Established & Sons, рядом с ним — стул Cork Chair, Vitra, диван Superoblong, Cappellini.

Фото: САНТИ КАЛЕКА (Santi Caleca)/Photofoyer

На фото: Фрагмент зоны для приема посетителей в шоу-руме. На переднем плане кресла Lotus, дизайн Джаспера Моррисона для Cappellini, сбоку — его же диван Superoblong для Cappellini. Железная печь, Jotul. Здесь же хранится велосипед Джаспера, на котором он иногда ездит на деловые встречи.

Неудивительно, что, попав в штаб-квартиру дизайн-бюро Jasper Morrison в лондонском Ист-Энде, не сразу понимаешь, что это: офис, шоу-рум или жилые апартаменты. История здания типична для района Шордич — бывшей индустриальной окраины, превратившейся в модный богемный квартал буквально на глазах у Джаспера. «Район сильно изменился за последние десять лет, — рассказывает он. — Сегодня это одно из самых интересных мест Лондона, здесь масса уникальных, независимых магазинчиков и шоу-румов, не связанных с крупными брендами. Немало и ресторанов — по большей части это небольшие, очень приятные заведения, управляемые людьми, которые действительно любят еду и стараются создать необычные места, куда всегда приятно зайти».

Фото: САНТИ КАЛЕКА (Santi Caleca)/Photofoyer

На фото: Кухня на втором этаже. Мебель сделана на заказ по эскизам Джаспера.

Студия самого Джаспера Моррисона, где он разрабатывает новые модели для Flos, Cappellini, Magis, Kettal и других известных фабрик, — один из многочисленных офисных лофтов этого квартала. «На самом деле это — бывшая конюшня, — говорит дизайнер. — Расположенная по соседству фабрика держала здесь лошадей, на которых курьеры развозили продукцию клиентам. Мы сняли это здание из-за дешевизны — оно было в ужасном состоянии, зато аренда стоила недорого. Места здесь было гораздо больше, чем нам требовалось, сейчас на площади 500 кв. м работает всего 4–5 человек. Проблема заключалась в том, как освоить «лишние» метры. Мой друг архитектор Гарри Гаггер дал мне отличный совет: разобрать потолки нескольких комнат на первом этаже и устроить на месте ненужных помещений два внутренних двора».

Фото: САНТИ КАЛЕКА (Santi Caleca)/Photofoyer Фото: САНТИ КАЛЕКА (Santi Caleca)/Photofoyer

На фото слева: Зона для осмотра и тестирования новых объектов на первом этаже. Кресло Lotus, дизайн Джаспера Моррисона для Cappellini, табурет-столик из коллекции Cork Family, разработанной им же для Vitra. На фото справа: Огромное окно кухни выходит во внутренний двор. Офисные этажерки для папок и документов используются для хранения посуды. На нижней полке — кастрюли из нержавеющей стали, дизайн Джаспера Моррисона для Alessi.

Дизайнер и его сотрудники работают на первом этаже, там же находятся библиотека, магазин и зона для осмотра и тестирования новых объектов. Библиотека — одно из самых важных помещений в офисе. В студенческие годы Джаспер, учившийся в Кингстонском университете в пригороде Лондона, подрабатывал перепродажей книг о дизайне, которые покупал у местных букинистов. Именно с тех пор зародилась его страсть к редким изданиям. На втором этаже располагается шоу-рум. Он обставлен мебелью, разработанной Джаспером для разных марок, и похож на частную квартиру: там имеются гостиная и даже небольшая спальня. Моррисон обожает готовить, поэтому в его владениях целых две кухни — по одной на каждом этаже. Та, что внизу, просторнее, ею сотрудники бюро пользуются каждый день. Вторая поменьше, ее используют только если нужно приготовить обед для особо почетных гостей, которых принимают в шоу-руме.

Фото: САНТИ КАЛЕКА (Santi Caleca)/Photofoyer

На фото: Зона для приема посетителей на втором этаже. Слева — диван Superoblong, Cappellini, справа — пробковое кресло Cork Chair, Vitra. Рядом с диваном табурет из серии The Cork Family, также от Vitra. У стены и у окна комоды из серии Universal System, Cappellini, выпускавшейся в 1990- х годах. На книжном шкафу светильник Glo-Ball, Flos. Кофейный столик в центре комнаты — от британской компании Established & Sons. Все — дизайн Джаспера Моррисона.

Подбором отделочных материалов занимался архитектор Майкл Кейзи. «Он очень помог мне с деталями и покрытиями», — признает Моррисон. Именно Кейзи предложил покрыть полы рабочей зоны асфальтом — в Германии им часто заливают полы на фабриках: он мягче бетона и очень прочен. В отделке преобладают натуральные материалы. Джаспер всегда был к ним неравнодушен. «Дневной свет, падающий на предметы, по-разному ведет себя в зависимости от материала и его цвета, — объясняет он. — Натуральные материалы и оттенки смотрятся в лучах солнца лучше всего. Я всегда говорю это своим клиентам». И кажется, интерьер шоу-рума убеждает их яснее слов.

Фото: САНТИ КАЛЕКА (Santi Caleca)/Photofoyer Фото: САНТИ КАЛЕКА (Santi Caleca)/Photofoyer