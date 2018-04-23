Квартира 53 м²: проект бюро Porte Rouge

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Московская сталинка с французским акцентом: проект дизайн-бюро Porte Rouge для интернациональной семьи
ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА
Тип недвижимости: квартира в сталинском доме
Метраж: 53 м²
Место: Кутузовский проспект, Москва
Стиль: современный интерьер с элементами декора сталинской эпохи
Основная идея проекта: минимальный декор, разумный бюджет, местное производство
Цветовая гамма: достаточно холодные, приглушенные оттенки, разбавленные точечными контрастами
Автор проекта: архитектор Карина Задвина, дизайн-бюро Porte Rouge, www.porterougeinteriors.com
Квартира в сталинском доме рядом с Триумфальной аркой и музеем-панорамой «Бородинская битва» досталась хозяйке по наследству от дедушки — легендарного советского дипломата. Суетность Кутузовского проспекта компенсирует расположенный под окнами скверик с многолетними деревьями, благодаря которому в квартире царит полная тишина и покой. Впрочем, на счет покоя у владельца квартиры есть особое мнение. По иронии судьбы, муж хозяйки квартиры — француз. Он шутит, что каждый раз по приезде в Москву его поджидает торт Наполеон и монументы, посвященные разгрому французов.
«Хозяева бывают в Москве довольно часто, но постоянно живут в другой стране, — говорит архитектор Карина Задвина. — Перед нами поставили задачу выкроить как можно больше мест хранения для вещей на все случаи жизни и все сезоны, сделать просторную спальню с рабочим местом и дополнительные спальные места. Другие пожелания: минимальный декор, качественный ремонт, инженерные системы, универсальность, разумный бюджет».
Дизайнеры сознательно избегали разнообразия оттенков, фактур и отделочных материалов. Помещения, оформленные в едином ключе, создают ощущение большого объема и цельный образ пространства.
Предметы мебели 70-х годов — семейные реликвии хозяйки —были бережно отреставрированы и вписаны в проект нового интерьера. В спальне это дедушкин письменный стол и кресло, в гостиной — полированный книжный шкаф.
«В квартире общей площадью 53 квадратных метра была типичная для позднего периода сталинских интерьеров планировка: длинный коридор и выходящие из него двери комнат, кухни, санузла и ванной, — продолжает Карина Задвина. — К моменту постройки дома широкие холлы и высоченные потолки уже не делали. И все же мы поставили перед собой цель оставить в интерьере стилистические элементы советского интерьера: белые двери, сдержанную лепнину и напольную плитку с геометрическим узором. Точнее, восстановить их, ибо прежние хозяева оставили после себя ремонт в стиле „барококозолотойампир“. При этом мы стремились не уходить совсем в 50-е годы, а подчинить интерьер современному образу жизни владельцев».
Что касается цветовой гаммы, дизайнеры бюро Porte Rouge предложили заказчикам несколько вариантов на выбор. «Мы всегда создаем несколько вариантов цветовой гаммы интерьера после утверждения общей стилистики и планировки. Достаточно холодная, приглушенная тема, проходящая через всю квартиру и разбавленная точечными контрастами, оказалась более предпочтительной для клиентов».
Почти всю мебель сделали на заказ в России по эскизам дизайнеров. В каждом помещении предусмотрены вместительные системы хранения. Отдельная гардеробная при спальне; постирочная и высокие шкафы в прихожей; довольно узкий на вид подвесной шкаф на кухне на самом деле очень объемный.
«Нам удалось создать гармоничное пространство, лишенное суеты и наполненное комфортом, — заключает архитектор. — И все же приезда заказчиков ждали с некоторым волнением. Они ведь не были здесь во время ремонта ни разу. Утвердили планировку, 3D-эскизы и вернулись, когда все, включая подобранные в цвет полотенца, стаканы и подушки, стояло на своих местах. Но все получилось как надо: маленькая квартира, небольшой бюджет и… столько восторга!»