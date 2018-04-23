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23 апреля 2018

Квартира 53 м²: проект бюро Porte Rouge

Московская сталинка с французским акцентом: проект дизайн-бюро Porte Rouge для интернациональной семьи

Квартира 53 м²: проект бюро Porte Rouge (фото 0)
Прихожая. Встроенные шкафы изготовлены на заказ на российском производстве. Плитка, Equipe, Испания
Фото: 
Евгений Кулибаба

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА

Тип недвижимости: квартира в сталинском доме

Метраж: 53 м²

Место: Кутузовский проспект, Москва

Стиль: современный интерьер с элементами декора сталинской эпохи

Основная идея проекта: минимальный декор, разумный бюджет, местное производство

Цветовая гамма: достаточно холодные, приглушенные оттенки, разбавленные точечными контрастами

Автор проекта: архитектор Карина Задвина, дизайн-бюро Porte Rouge, www.porterougeinteriors.com

Задвина Карина (фото 3)
Диван-кровать в скандинавском стиле — производство петербургской компании Furny. Книжный шкаф — советский винтаж. Ковер, ИКЕА. Торшер, Leroy Merlin. Столики, iModern.ru
Фото: 
ЕВГЕНИЙ КУЛИБАБА

Квартира в сталинском доме рядом с Триумфальной аркой и музеем-панорамой «Бородинская битва» досталась хозяйке по наследству от дедушки — легендарного советского дипломата. Суетность Кутузовского проспекта компенсирует расположенный под окнами скверик с многолетними деревьями, благодаря которому в квартире царит полная тишина и покой. Впрочем, на счет покоя у владельца квартиры есть особое мнение. По иронии судьбы, муж хозяйки квартиры — француз. Он шутит, что каждый раз по приезде в Москву его поджидает торт Наполеон и монументы, посвященные разгрому французов. 

Квартира 53 м²: проект бюро Porte Rouge (фото 4)
Краска для стен — Cool Arbour от Little Greene. Основание кровати и матрас — российского производства Askona. Текстиль, Zara Home. Потолочный светильник, LOFT design. Бра, Centrsvet. Ковер, ИКЕА
Фото: 
ЕВГЕНИЙ КУЛИБАБА

«Хозяева бывают в Москве довольно часто, но постоянно живут в другой стране, — говорит архитектор Карина Задвина. — Перед нами поставили задачу выкроить как можно больше мест хранения для вещей на все случаи жизни и все сезоны, сделать просторную спальню с рабочим местом и дополнительные спальные места. Другие пожелания: минимальный декор, качественный ремонт, инженерные системы, универсальность, разумный бюджет». 

Задвина Карина (фото 0.1)
Спальня. Письменный стол и кресло — советский винтаж
Фото: 
Евгений Кулибаба
Задвина Карина (фото 0.2)
Краска для стен — Cool Arbour от Little Greene. Текстиль, Zara Home. Бра, Centrsvet
Фото: 
Евгений Кулибаба

Дизайнеры сознательно избегали разнообразия оттенков, фактур и отделочных материалов. Помещения, оформленные в едином ключе, создают ощущение большого объема и цельный образ пространства. 

Задвина Карина (фото 6)
Краска для стен — Cool Arbour от Little Greene. Потолочный светильник, LOFT design. Бра, Centrsvet. Текстиль, Zara Home. Ковер, ИКЕА
Фото: 
ЕВГЕНИЙ КУЛИБАБА

Предметы мебели 70-х годов — семейные реликвии хозяйки —были бережно отреставрированы и вписаны в проект нового интерьера. В спальне это дедушкин письменный стол и кресло, в гостиной — полированный книжный шкаф. 

Задвина Карина (фото 4.1)
Книжный шкаф — советский винтаж. Ковер, ИКЕА. Торшер, Leroy Merlin. Потолочный светильник, «Светильники» на Малой Ордынке, 39. Шторы: дизайн — Porte Rouge, ткани — Anka Textiles, пошив — Ирина Киташова
Фото: 
ЕВГЕНИЙ КУЛИБАБА
Задвина Карина (фото 4.2)
Краска для стен — Frost от Zoffany. Диван-кровать в скандинавском стиле — производство петербургской компании Furny. Встроенная мебель изготовлена по эскизам дизайнеров в Беларуси. Декор, Zara Home. Столики, iModern.ru
Фото: 
ЕВГЕНИЙ КУЛИБАБА

«В квартире общей площадью 53 квадратных метра была типичная для позднего периода сталинских интерьеров планировка: длинный коридор и выходящие из него двери комнат, кухни, санузла и ванной, — продолжает Карина Задвина. — К моменту постройки дома широкие холлы и высоченные потолки уже не делали. И все же мы поставили перед собой цель оставить в интерьере стилистические элементы советского интерьера: белые двери, сдержанную лепнину и напольную плитку с геометрическим узором. Точнее, восстановить их, ибо прежние хозяева оставили после себя ремонт в стиле „барококозолотойампир“. При этом мы стремились не уходить совсем в 50-е годы, а подчинить интерьер современному образу жизни владельцев». 

Задвина Карина (фото 5.1)
Встроенная мебель изготовлена по эскизам дизайнеров в Беларуси. Мебельные ручки, Linea Calì, Италия. Ковер, ИКЕА. Столик, iModern.ru
Фото: 
ЕВГЕНИЙ КУЛИБАБА
Задвина Карина (фото 5.2)
Краска для стен — Frost от Zoffany. Диван-кровать, Furny, Санкт-Петербург. Декор, Zara Home. Торшер, Leroy Merlin. Столик, iModern.ru
Фото: 
ЕВГЕНИЙ КУЛИБАБА

Что касается цветовой гаммы, дизайнеры бюро Porte Rouge предложили заказчикам несколько вариантов на выбор. «Мы всегда создаем несколько вариантов цветовой гаммы интерьера после утверждения общей стилистики и планировки. Достаточно холодная, приглушенная тема, проходящая через всю квартиру и разбавленная точечными контрастами, оказалась более предпочтительной для клиентов».

Квартира 53 м²: проект бюро Porte Rouge (фото 11)
Потолочный светильник — производство петербургской компании Glassburg. Кухонная столешница и подоконники сделаны из акрилового камня Samsung. Стены покрашены краской French Grey Pale от Little Greene. На полу — испанская плитка, Equipe
Фото: 
ЕВГЕНИЙ КУЛИБАБА

Почти всю мебель сделали на заказ в России по эскизам дизайнеров. В каждом помещении предусмотрены вместительные системы хранения. Отдельная гардеробная при спальне; постирочная и высокие шкафы в прихожей; довольно узкий на вид подвесной шкаф на кухне на самом деле очень объемный. 

Задвина Карина (фото 9.1)
В ванной перенесли смеситель и душевую лейку на противоположную сторону, чтобы освободить место под большой, во всю стену, подвесной шкаф над умывальником.
Фото: 
ЕВГЕНИЙ КУЛИБАБА
Задвина Карина (фото 9.2)
Фото: 
ЕВГЕНИЙ КУЛИБАБА
Квартира 53 м²: проект бюро Porte Rouge (фото 12)
Кухонная мебель изготовлена на российском производстве по эскизам декоратора. На полу — испанская плитка, Equipe
Фото: 
ЕВГЕНИЙ КУЛИБАБА

«Нам удалось создать гармоничное пространство, лишенное суеты и наполненное комфортом, — заключает архитектор. — И все же приезда заказчиков ждали с некоторым волнением. Они ведь не были здесь во время ремонта ни разу. Утвердили планировку, 3D-эскизы и вернулись, когда все, включая подобранные в цвет полотенца, стаканы и подушки, стояло на своих местах. Но все получилось как надо: маленькая квартира, небольшой бюджет и… столько восторга!» 

Квартира 53 м²: проект бюро Porte Rouge (фото 19)
Встроенные светильники, MonsterLight, Centrsvet. Зеркальная стена, «Мир Зеркала»
Фото: 
ЕВГЕНИЙ КУЛИБАБА
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