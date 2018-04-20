Лучшие дизайн-отели

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В туристическом бизнесе назревает революция! Отель больше «не дом вдали от дома», а масштабный парк аттракционов. В роли массовиков-затейников — именитые дизайнеры.
В туристическом бизнесе назревает революция! Отель больше «не дом вдали от дома», а масштабный парк аттракционов. В роли массовиков-затейников — именитые дизайнеры.
Mondrian South Beach
Оформлять отель в Майами доверили харизматичному провокатору от дизайна Марселю Вандерсу. В этом изначально было что-то символичное: голландский дизайнер и отель, носящий имя известного голландского художника Пита Мондриана. Однако Вандерс предпочел воодушевляться не знаменитыми абстракциями соотечественника, а диснеевским мультфильмом «Спящая красавица». «Я решил, — признается дизайнер, — создать замок, каким его видит принцесса в минуту своего пробуждения». Mondrian South Beach действительно напоминает сказочный дворец. С потолка белого вестибюля свисают огромные золотые лампы-колокола, а пространство разрезают колонны в форме увеличенных ножек стульев. Фантастическая лестница из черного дерева с кружевными стальными перилами, словно расплавленная граммофонная пластинка, стекает со второго этажа прямо в лобби отеля. На входе гостей встречает нарисованный Вандерсом в Corel Draw портрет девушки. «Это Венди, — поясняет дизайнер, — она тут вместо хостес». В каждом номере имеется такая же, размером поменьше. Кстати, единственное напоминание о Голландии в этом проекте — бело-голубая делфтская плитка, которой Вандерс выложил стены кухонь в номерах. Кстати, часть апартаментов в отеле можно не только снять на время, но и купить. Шатры, беседки из искусственной зелени и бары в форме причудливых грибов окружают бассейн, с кромки которого открывается вид на Бискайский залив. «Я давно мечтал, чтобы где-нибудь открылся такой отель, а я бы приехал туда отдохнуть, — смеется Ванедерс, — но, как всегда, все пришлось делать самому». www.morganshotelgroup.com
Полвека назад жители Амстердама произносили название отеля Lloyd не иначе как боязливым шепотом. В те годы его здание служило тюрьмой! Надо сказать, отель и раньше имел сомнительную репутацию: он был перевалочным пунктом для эмигрантов из Восточной Европы, уезжающих в Америку. В Lloyd они дожидались отплытия, а заодно проходили медосмотр и дез-инфекцию. Во время Второй мировой войны немцы устроили в здании тюрьму для бойцов Сопротивления. После войны контингент заключенных сменился: теперь тут держали коллаборационистов. Отель был плохо приспособлен для тюремных нужд: за неимением «одиночек» осужденных держали в общих камерах, что уже тогда считалось негуманным. В 1964 году Lloyd превратили в изолятор для малолетних преступников — они, по мнению властей, лучше перевоспитывались в коллективе. В конце 80-х тюрьму закрыли, а ветшавшее на глазах здание сдали в аренду художникам под мастерские. Не зная, как поступить с исторической постройкой, городские власти объявили тендер на лучший вариант ее использования. Выиграл проект гостиницы, объединенной с культурным центром. Теперь отель обставлен мебелью от лучших голландских дизайнеров: к его оформлению приложили руку Марсель Вандерс, Хелла Йонгериус и другие звезды. С номерами история особая. Lloyd официально носит категорию «от 1 до 5 звезд». «Пятизвездные» люксы отличаются внушительными размерами: в одном из них есть кровать на восемь человек. Маленькие «однозвездные» номера не имеют ванных комнат. Санузел, как в советских гостиницах, расположен «на этаже». В утешение постояльцам выдают махровый банный халат для прогулок в ванную и обратно. www.lloydhotel.com
Отель — это город в миниатюре: здесь люди спят, едят, отдыхают, проводят деловые встречи, занимаются любовью и спортом... Дизайнер интерьера должен понимать всю ответственность, которая ложится на его плечи, и сделать так, чтобы постоялец получил максимальное количество положительных эмоций. В отеле Semiramis в Афинах (на фото слева) продумано все до мелочей: от цвета фасада до баночек для шампуня. В работе над этим проектом я вдохно-влялся полотнами художников-абстракционистов.
«Две комнаты по цене одной!» — гласит слоган барселонского отеля Casa Camper. Объясняется такая щедрость просто: каждый номер состоит из спальни и гостиной, расположенных по разные стороны коридора. И это только начало: в отеле, спроектированном Хорди Тио и Фернандо Аматом для обувной марки Camper, все сделано не по правилам. Вода из ванных, оборудованных сантехникой Duravit, не сливается в канализацию, а очищается и используется повторно. (Изощренная система фильтрации разработана немецкой компанией Hansgrohe.) Окна спален выходят во внутренний дворик с вертикальным садом во всю стену: рассаду аспидистры выращивали все три года, пока строился отель. Ковров и покрывал на кроватях нет и в помине — администрация считает их вредными пылесборниками. Гардеробы тоже отсутствуют — их заменяют вешалки оригинальной конструкции, позаимствованной у американской секты шейкеров. Под потолком лобби висят велосипеды из экологически чистого дерева — ими могут пользоваться постояльцы, желающие осматривать достопримечательности Барселоны без вреда для окружающей среды. Последний штрих: на первом этаже имеется кухня, где жильцы могут в любое время суток разжиться йогуртами, бутербродами и даже супом. Чего еще желать? www.designhotels.com
Когда интерьер отеля заказывают известному дизайнеру, он, как правило, получает полный карт-бланш. Это приятный момент, ведь при оформлении частного дома уйма времени тратится на поиски компромисса между красивыми и доступными вещами. По-моему, городской отель должен быть оформлен в нейтральном ключе — ведь постояльцам захочется отдохнуть от мельтешения людей, рекламы и витрин. А для загородной гостиницы можно придумать настоящий «аттракцион» — иначе уединение на лоне природы вам скоро наскучит.
Характер интерьера всегда определяется типом заведения. Если это спа-курорт, ведущая роль достается натуральным материалам, если это гостиница для бизнес-конференций, интерьер должен быть максимально функциональным, без излишеств. А если речь о месте для развлечений, не стоит сдерживать свою фантазию. Большая удача, если получается найти одного поставщика мебели, у которого есть все необходимое. Это сильно упрощает работу. У меня был такой опыт общения с маркой Selva — я остался очень доволен результатом.
Что общего между миланским отелем Sheraton Diana Majestic и храмом Христа Спасителя? И тот и другой построены на месте бассейнов. В Милане это были исторические «Купальни Дианы» — любимое место отдыха светской публики. Впрочем, горожане быстро смирились с утратой. Возведенное на месте бассейна в 1908 году изящное здание в стиле либерти (так итальянцы называют модерн) стало украшением всего квартала. Внутреннее убранство тоже было на уровне: номера ломились от мебели в стиле ампир — в то время роскошь понимали именно так. Как ни странно, многое из первоначальной обстановки сохранилось до наших дней, несмотря на все реконструкции (последняя из них прошла в 1998 году). Немалая часть мебели в гостинице — антикварная. Впрочем, прогресс не стоит на месте: матрасы на кроватях изготовлены по особой технологии, разработанной специально для гостиниц сети Sheraton. В баре и лобби классика уступает место слегка осовремененному ар деко. Кстати, бар h club>diana и ресторан heat>diana уже который год остаются одними из самых модных заведений в городе. Дегустировать низкокалорийные блюда и слушать популярных диджеев собирается весь цвет миланского фэшн-бизнеса. Летом веселье выплескивается в тенистый сад с фонтаном — идеальное место для передышки после набегов на бутики близлежащей улицы Монтенаполеоне. Все стандартные для отелей класса люкс удобства — от массажа в номерах до аренды мобильного телефона — тоже налицо. В общем, здесь есть все. Только бассейна не хватает… www.starwoodhotels.com
Я не вижу никакой разницы между оформлением дома и отеля. Для меня эти задачи равнозначны. В своих проектах отелей я пытаюсь создать максимально комфортную для жизни среду. Те же самые приемы я бы вполне могла использовать и у себя дома. Многие дизайнеры считают отель отличным поводом пуститься во все тяжкие. Но я их мнение не разделяю. Сенсация ради сенсации — не мой стиль.
Когда оформляешь дом, пытаешься угодить одному человеку. В случае с отелем пытаешься ублажить всех и сразу. А это намного сложнее. Я всегда включаю в интерьер игровые элементы — ведь на выезде хочется испытать нечто отличное от того, к чему ты привык дома. Хорошо, если, остановившись в гостинице, постоялец сможет ощутить дух города, не покидая свой номер. При этом надо знать меру: тематические отели редко кому нравятся.
«Островок спокойствия в городских джунглях Пекина» — так называет свое новое творение, отель Opposite House, японский архитектор Кенго Кума. Правда, остров больше напоминает кубик Рубика, чем райские кущи. Стены здания представляют собой мозаику из стеклянных пластин разных оттенков зеленого. В тех же тонах, с добавлением хромированного металла, оформлены общественные зоны и номера отеля. К слову, люксы Opposite House (их 10) — самые большие гостиничные номера в Пекине. Кума известен как ярый противник глобализации в архитектуре. «Заха Хадид или Жан Нувель в любое место на планете прилетают со своим готовым стилем, — говорит дизайнер. — Но для меня это неприемлемо». В своей работе Кума всегда опирается на ландшафт и обычаи страны, в которой он строит. Само название отеля Opposite House («Дом напротив») уходит корнями в традиции Китая. Так именовались гостевые покои, располагавшиеся напротив хозяйской части дома. Однако, как истинный японец, Кенго Кума обожает все ультрасовременное и технологичное. Это пристрастие отразилось в интерье-ре лобби. С помощью установленных там специальных терминалов клиенты могут зарегистрироваться в гостинице и получить электронный ключ, вообще не подходя к ресепшен. Отель открыт не только для постояльцев, но и для всех желающих. На первом этаже расположилась галерея современного искусства, где планируется проводить выставки самых актуальных китайских и иностранных художников. www.theoppositehouse.com
Гостиница, все окна которой выходят на море, — мечта любого хотельера. Но как ее осуществить, если у здания как минимум два фасада? Хозяева отеля Marmara в Анталии пошли на компромисс: любоваться морскими просторами здесь действительно можно из каждого окна — но только несколько часов в сутки. Весь день круглое здание с 24 номерами медленно вращается вокруг своей оси и, подобно избушке на курьих ножках, поворачивается к лесу (и морю) то передом, то задом. Картину портит лишь 15-этажная «коробка» на заднем плане, в которой находятся еще 200 номеров. Нет в мире совершенства! www.themarmarahotels.com
Неизвестно, сколько легализованной в Голландии марихуаны выкурили авторы этого проекта, прежде чем додуматься до столь нетрадиционного решения. Однако факт налицо: в портовом городке Харлинген открылся отель — подъемный кран. Этот 45-метровый гигант в течение тридцати лет разгружал баржи с российским лесом. Сейчас его кабину, расположенную на высоте 17 метров, переоборудовали в спальню с душевой кабиной на двоих и террасой на крыше. Моторы крана работают до сих пор, так что постояльцы могут поворачивать кабину вокруг своей оси. www.vuurtoren-harlingen.nl
Во многих гостиницах класса «люкс» на постояльцев в джинсах смотрят косо. А вот в отеле 25 hours во Франкфурте им только рады. Интерьеры заведения оформлены при участии дизайнеров легендарной марки Levi’s — и это видно с первого взгляда! Все поверхности либо обтянуты джинсовой тканью, либо правдоподобно имитируют «джинсу». Таблички с номерами комнат сделаны в виде карманов, основания торшеров — в форме ковбойских сапог. Фасад здания — точь-в-точь картонная коробка. Из-под оптовой партии джинсов, разумеется. www.designhotels.com
Для современных дизайнеров нет ничего святого! Посмотрите, что они сотворили со средневековым монастырем в голландском городе Маастрихт. Кельи братьев ордена Святого Креста превратились в гостиничные номера, в нефе монастырской церкви появились стойка reception, ресторан, конференц-залы и библиотека, а в алтаре — о ужас! — разместился винный бар. Впрочем, не судите строго! Переоборудовав монастырь в гостиницу, дизайнер Хенк Вос и хотельер Камилла Ооствегель спасли бесхозный готический ансамбль XV века от неминуемого разрушения. www.designhotels.com
Как мало нужно человеку для счастья! Особенно если этот человек — транзитный авиапассажир, то есть невыспавшийся, усталый и голодный. Такому вполне достаточно кровати и душа, уместившихся на семи квадратных метрах. Все это ему готова предоставить гостиничная сеть Yotel. Ее мини-отели расположены в зоне Duty Free трех европейских аэропортов — двух лондонских и одного амстердамского. Растянувшись на компактном ложе, легко вообразить, что ты уже летишь, причем авиакомпанией British Airways. Номера оформлены «по мотивам» ее салонов первого класса. www.yotel.com.