Лучшие дизайн-отели

В туристическом бизнесе назревает революция! Отель больше «не дом вдали от дома», а масштабный парк аттракционов. В роли массовиков-затейников — именитые дизайнеры.

Mondrian South Beach

Оформлять отель в Майами доверили харизматичному провокатору от дизайна Марселю Вандерсу. В этом изначально было что-то символичное: голландский дизайнер и отель, носящий имя известного голландского художника Пита Мондриана. Однако Вандерс предпочел воодушевляться не знаменитыми абстракциями соотечественника, а диснеевским мультфильмом «Спящая красавица». «Я решил, — признается дизайнер, — создать замок, каким его видит принцесса в минуту своего пробуждения». Mondrian South Beach действительно напоминает сказочный дворец. С потолка белого вестибюля свисают огромные золотые лампы-колокола, а пространство разрезают колонны в форме увеличенных ножек стульев. Фантастическая лестница из черного дерева с кружевными стальными перилами, словно расплавленная граммофонная пластинка, стекает со второго этажа прямо в лобби отеля. На входе гостей встречает нарисованный Вандерсом в Corel Draw портрет девушки. «Это Венди, — поясняет дизайнер, — она тут вместо хостес». В каждом номере имеется такая же, размером поменьше. Кстати, единственное напоминание о Голландии в этом проекте — бело-голубая делфтская плитка, которой Вандерс выложил стены кухонь в номерах. Кстати, часть апартаментов в отеле можно не только снять на время, но и купить. Шатры, беседки из искусственной зелени и бары в форме причудливых грибов окружают бассейн, с кромки которого открывается вид на Бискайский залив. «Я давно мечтал, чтобы где-нибудь открылся такой отель, а я бы приехал туда отдохнуть, — смеется Ванедерс, — но, как всегда, все пришлось делать самому». www.morganshotelgroup.com