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19 апреля 2018

Миланский ресторан в двухсотлетней вилле

Ресторан Paper Moon обосновался в здании виллы, построенной в 1830 году

Миланский ресторан в двухсотлетней вилле (фото 0)

В модном районе Милана «Золотой четырехугольник» (Golden Rectangle) в историческом здании расположился ресторан Paper Moon. Студия из Гонконга AB Concept восстановили пространство виллы, построенной в 1830 году архитектором Николя Дордони.

Миланский ресторан в двухсотлетней вилле (фото 1)

В ходе реконструкции авторы проекта сохранили сводчатые потолки с фресками и венецианские полы терраццо. На фоне благородных серых стен дизайнеры разместили предметы мебели Promemoriа и лаконичное освещение Lasvit. Во дворе оборудовали патио для отдыха на открытом воздухе, ведь Милан бывает так щедр на солнечную погоду.

Миланский ресторан в двухсотлетней вилле (фото 2)

В меню доминируют блюда из морепродуктов: королевский краб, морские гребешки, омары на гриле.

Миланский ресторан в двухсотлетней вилле (фото 3)
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