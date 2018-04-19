Миланский ресторан в двухсотлетней вилле

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Ресторан Paper Moon обосновался в здании виллы, построенной в 1830 году
В модном районе Милана «Золотой четырехугольник» (Golden Rectangle) в историческом здании расположился ресторан Paper Moon. Студия из Гонконга AB Concept восстановили пространство виллы, построенной в 1830 году архитектором Николя Дордони.
В ходе реконструкции авторы проекта сохранили сводчатые потолки с фресками и венецианские полы терраццо. На фоне благородных серых стен дизайнеры разместили предметы мебели Promemoriа и лаконичное освещение Lasvit. Во дворе оборудовали патио для отдыха на открытом воздухе, ведь Милан бывает так щедр на солнечную погоду.
В меню доминируют блюда из морепродуктов: королевский краб, морские гребешки, омары на гриле.