Миланский ресторан в двухсотлетней вилле

В модном районе Милана «Золотой четырехугольник» (Golden Rectangle) в историческом здании расположился ресторан Paper Moon. Студия из Гонконга AB Concept восстановили пространство виллы, построенной в 1830 году архитектором Николя Дордони.

В ходе реконструкции авторы проекта сохранили сводчатые потолки с фресками и венецианские полы терраццо. На фоне благородных серых стен дизайнеры разместили предметы мебели Promemoriа и лаконичное освещение Lasvit. Во дворе оборудовали патио для отдыха на открытом воздухе, ведь Милан бывает так щедр на солнечную погоду.