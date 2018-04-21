Пять лучших отелей для уик-энда в Европе

Длинный уик-энд в одной из европейских столиц — праздник, который приятно устроить себе в любое время года. Мы выбрали пять отелей для мини-каникул: удобное расположение и отличный дизайн гарантируем

Gran Melia Villa Agrippina (Рим)

Отель Gran Melia Villa Agrippina, открывшийся в 2012 году – не только самый новый гранд-отель Рима, но и один из самых необычных. Несмотря на свое расположение – в историческом центре города, в двух шагах от собора Св.Петра – он больше напоминает загородный курорт, чем городскую гостиницу.

Здесь есть и большая территория с садом и открытым бассейном, ресторан под открытым небом и прочие летние радости. Зимой восстановить силы после забега по римским музеям и магазинам можно в небольшом, но уютном спа YHI Wellness, где используются средства марок Cinq Mondes и Clarins.

Отель стоит на берегу Тибра, на склоне одного из семи римских холмов – Яникула (в современном итальянском произношении – Джаниколо), поэтому виды на город отсюда открываются потрясающие. Лучшие «смотровые площадки» - террасы номеров 360 Suite и Eternal City Suite. Купол Сан-Пьетро и огороженную мощными стенами крепость Ватикан, расположенную через дорогу от отеля, можно разглядеть во всех подробностях, даже не вылезая из джакузи под открытым небом. Когда-то на месте, где сейчас стоит гостиница, располагалась вилла матери императора Нерона – Агриппины. (Из-за обилия археологических находок при закладке фундамента строительство отеля растянулось на целых десять лет). Позже здесь находился женский монастырь: его здания стали частью комплекса гостиницы.

Интерьер отеля – работа итальянского дизайн-бюро Transit. Для этой студии специализирующейся на частных домах и квартирах, этот проект стал дебютом в сфере дизайна гостиниц. Понимая, что туристов привлекают в Рим сокровища искусства, дизайнеры сделали все, чтобы любители прекрасного не расставались с шедеврами даже ночью. Номера и общественные зоны отеля украшают увеличенные фрагменты картин из римских музеев. В номерах они размещаются прямо над изголовьями кроватей. Для каждого этажа выбрана своя тема («Женственность», «Ангелы» и т.д.), которой соответствуют изображения во всех комнатах. Большая часть мебель сделана на заказ.

Особенно впечатляет убранство бара Nectar со стульями, обтянутыми красным и фиолетовым бархатом до самых кончиков ножек. К услугам гостей ресторан Vivavoce, летний ресторан Liquid Garden и «библиотека» The Library, где устраиваются чаепития на английский манер. Для гостей номеров категории Red Level работает Red Level Lounge – уютная гостиная с напитками и закусками, где всегда можно перекусить в течение дня. Via del Gianicolo, 3. www.melia.com/ru/hotels/italy/rome/gran-melia-rome-ru/

Mondrian London at Sea Containers (Лондон)

Отель, открывшийся в конце сентября 2014 года, сразу привлек внимание поклонников британского дизайна, и не удивительно. По сути, этот проект – бенефис знаменитого английского дизайнера Тома Диксона. Именно его бюро занималось оформление интерьеров гостиницы. Пожалуй, для дизайнера это первый проект такого масштаба – в отеле 259 номеров, два бара, ресторан, центр спа, и даже кинотеатр.

Угадать автора несложно: комнаты освещают знаменитые медные светильники-шары – самый узнаваемый объект дизайнера. Многие комнаты стилизованы под каюты океанского круизного лайнера.

Эффектное лобби также отделано медью. Гостей в нем «встречает» гигантская абстрактная скульптура.

Лифты украшены ироничными принтами – посетителям предлагается прокатиться до своего этажа «в компании» космонавта в скафандре, дамы в платье елизаветинской эпохи и других неожиданных персонажей.

Первый в Лондоне спа-центр сети Agua Bathhouse & Spa по обстановке тоже напоминает музей современного искусства, чем храм здоровья. Отель стоит прямо на берегу Темзы, из многих номеров и бара Dandelyan открываются великолепные виды на реку. Поблизости, на том же южном берегу – галерея современного искусства Тэйт.

В кинотеатре отеля по выходным показывают шедевры артхауса (в будние дни его можно арендовать для частных кинопоказов). На первом этаже работает арт-галерея Lazarides Editions, специализирующаяся на тиражной графике известных художников. 20 Upper Ground. www.mondrianlondon.com

Hotel Am Steinplatz (Берлин)

Исторический отель в Западном Берлине открылся в 1913 году. Его богато украшенный фасад, отличный образец югендштиля, стал настоящим украшением квартала. История Am Steinplatz полна неожиданных поворотов. Сразу после открытия он стал популярен у международной богемы – помешать его успеху не смогла даже Первая мировая война.

Здесь останавливались балерина Анна Павлова и писатель Владимир Набоков, в бар гостиницы нередко заглядывали Генрих Бёлль и Гюнтер Грасс. Однако после Второй мировой войны отель постепенно пришел в упадок и был закрыт. Здание несколько раз меняло владельцев и назначение – одно время в нем даже размещался дом престарелых. Но вот наконец, сто лет спустя после своего основания отель открылся заново после масштабной реконструкции. Оформляя номера (всего в отеле их 84), дизайнеры не стали пытаться точь-в-точь воссоздать обстановку столетней давности. Стиль интерьеров – современная версия ар деко.

Комнаты и общественные зоны украшены гигантскими подсвеченными панно с черно-белыми фотографиями див немого кино. Необычная архитектура здания определила планировку номеров – многие комнаты имеют эркеры. В старинную «коробку» органично вписались лаконичная современная мебель и дизайнерские светильники-скульптуры, изготовленные на заказ.

Бар и ресторан гостиницы не менее популярны, чем в былые времена. Столик в ресторане, на кухне которого распоряжается удостоенный мишленовской звезды шеф-повар Стефан Хартманн, лучше бронировать заранее.

На верхнем этаже отеля нашлось место для спа-центра, оформленного в жизнерадостных желто-зеленых тонах.

Расположение отеля идеально для путешественника, приехавшего на несколько дней и желающего совместить все удовольствия сразу - и шоппинг, и ночную жизнь, и культурную программу. Гостиница находится в самом сердце Западного Берлина. Рядом – крупнейший берлинский парк Тиргартен, улица бутиков Курфюрстендамм, исторический универмаг KaDeWe. В нескольких минутах ходьбы – станция Zoologisher Garten, где пересекаются линии метро, электричек и автобусов, так что добраться до всех достопримечательностей не составит труда. Steinplatz 4. www.marriott.com/hotels/travel/berak-hotel-am-steinplatz-autograph-collection

The Thief (Осло)

У модного района Осло – Тйувхольмена – бурное прошлое. Триста лет назад он был местом ссылки преступников, и его называли «Островом воров». Времена изменились – остров стал полуостровом, а ссыльных сменили хипстеры, богема и туристы. На пешеходных улочках модные бары соседствуют с бесчисленными арт-галереями. В застройке квартала принимали участие известные современные архитекторы. В числе главных достопримечательностей – недавно открывшийся Музей современного искусства Аструпа Фернли, построенный знаменитым Ренцо Пьяно.

На набережной прямо рядом с ним стоит здание с необычным скругленным фасадом работы архитектора Айаса Мелби – отель The Thief, входящий в ассоциацию Design Hotels. Его название – дань истории полуострова.

Произведений искусства здесь, кстати, тоже немало: отель по праву гордится своей коллекцией, собранной куратором Сьюне Нордгреном.

Оформляя интерьер, норвежский дизайнер Анемоне Вилле-Вэге, сумела сыграть на контрасте между ярким декором и сдержанными красками северного пейзажа за окном. К услугам гостей – ресторан, бар с открытой террасой, где летом приятно выпить коктейль-другой, любуясь панорамой Осло-фьорда, и недавно открывшийся спа-центр Thief Spa. В пользование гостям представляются велосипеды – самый популярный вид транспорта в норвежской столице. Landgangen 1 www.designhotels.com

Hotel Dauphine Saint Germain (Париж)

Семейный отель Dauphine Saint Germain находится на одноименной улице, в самом сердце старинного Латинского квартала, на левом берегу Сены.

Сегодня традиционно «студенческий» район в 5-ом и 6-ом округах Парижа, расположенный поблизости от университета Сорбонна, стал местом паломничества туристов. Сюда их манят узкие улочки c исторической застройкой. Многочисленные кафе, рестораны, магазины с деликатесами и арт-галереи придают квартала истинно парижское очарование. Фасады домов украшены коваными балконами и увиты цветами, прохожих развлекают уличные музыканты и художники. Всего несколько шагов от дверей отеля приведут вас на знаменитые бульвары Сен-Жермен и Сен-Мишель – культовые места променада не только для туристов, но и для местных жителей. Расположенные на бульварах бутики модной одежды, книжные магазины, музеи, театры и рестораны высокой кухни привлекают множество посетителей, благодаря чему жизнь бурлит здесь и днем и ночью. Несколько минут пешком и вы окажетесь на набережной Сены прямо у старинного моста Pont Neuf – он же Новый мост, ведущего на остров Сите – старейшую часть города.

На острове находится легендарный собор Нотр-Дам, часовня Сен-Шапель и Жворец правосудия. Пройдя остров насквозь, вы попадете на правый берег Сены, где находятся Лувр, сады Тюильри и другие важные парижские достопримечательности. «Дружественный, как чашка горячего шоколада, уютный, как любимый домашний халат» – так характеризует свое детище владелица отеля Мари Турнье. В прошлом вице-президент двух крупных инвестиционных банков, два года назад она решила резко сменить род деятельности. Вместе с мужем Мари выкупила старинный отель и полностью его преобразила. Истинная парижанка Мари вложила в свое творение собственное представление об уюте и стиле. На пяти этажах отреставрированного здания XVII века разместились 30 номеров, среди которых не найдется двух одинаковых. На самом верхнем этаже расположен просторный сьют. Главная ставка в его декоре сделана на отделки роскошными интерьерными тканями. Стены обиты текстильными панелями, для мебели и штор использованы изысканные ткани бренда Jane Churchill. Над кроватью «парит» балдахин с изображением облаков из ткани от старинной французской мануфактуры Pierre Frey.

Из окон сьюта открывается романтичный вид на крыши Парижа и башни собора Нотр-Дам.

Каждый из тридцати номеров имеет собственную геометрию помещения. Декор каждого номера тоже уникален. В одной можно встретить роскошный балдахин обрамляющий изголовье, на манер спальни французского короля солнце Людовика XIV.

В другой ставка сделана на сочные цвета и классические французские ткани с рисунками жуи. В третьих – традиционные стеновые панели буазери, антикварная мебель, светильники и резные зеркала – все вместе они создают атмосферу парижского шика, уникальный антураж для уик-энда мечты.