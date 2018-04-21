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21 апреля 2018
  • Вагнер Екатерина

Пять лучших отелей для уик-энда в Европе

Длинный уик-энд в одной из европейских столиц — праздник, который приятно устроить себе в любое время года. Мы выбрали пять отелей для мини-каникул: удобное расположение и отличный дизайн гарантируем

Gran Melia Villa Agrippina (Рим)

Gran Melia Villa Agrippina (Рим)

Отель Gran Melia Villa Agrippina, открывшийся в 2012 году – не только самый новый гранд-отель Рима, но и один из самых необычных. Несмотря на свое расположение – в историческом центре города, в двух шагах от собора Св.Петра – он больше напоминает загородный курорт, чем городскую гостиницу.

Gran Melia Villa Agrippina (Рим)
Gran Melia Villa Agrippina (Рим)

Здесь есть и большая территория с садом и открытым бассейном, ресторан под открытым небом и прочие летние радости. Зимой восстановить силы после забега по римским музеям и магазинам можно в небольшом, но уютном спа YHI Wellness, где используются средства марок Cinq Mondes и Clarins.

Gran Melia Villa Agrippina (Рим)
Gran Melia Villa Agrippina (Рим)

Отель стоит на берегу Тибра, на склоне одного из семи римских холмов – Яникула (в современном итальянском произношении – Джаниколо), поэтому виды на город отсюда открываются потрясающие. Лучшие «смотровые площадки» - террасы номеров 360 Suite и Eternal City Suite. Купол Сан-Пьетро и огороженную мощными стенами крепость Ватикан, расположенную через дорогу от отеля, можно разглядеть во всех подробностях, даже не вылезая из джакузи под открытым небом. Когда-то на месте, где сейчас стоит гостиница, располагалась вилла матери императора Нерона – Агриппины. (Из-за обилия археологических находок при закладке фундамента строительство отеля растянулось на целых десять лет). Позже здесь находился женский монастырь: его здания стали частью комплекса гостиницы.

Gran Melia Villa Agrippina (Рим)
Gran Melia Villa Agrippina (Рим)

Интерьер отеля – работа итальянского дизайн-бюро Transit. Для этой студии специализирующейся на частных домах и квартирах, этот проект стал дебютом в сфере дизайна гостиниц. Понимая, что туристов привлекают в Рим сокровища искусства, дизайнеры сделали все, чтобы любители прекрасного не расставались с шедеврами даже ночью. Номера и общественные зоны отеля украшают увеличенные фрагменты картин из римских музеев. В номерах они размещаются прямо над изголовьями кроватей. Для каждого этажа выбрана своя тема («Женственность», «Ангелы» и т.д.), которой соответствуют изображения во всех комнатах. Большая часть мебель сделана на заказ.

Gran Melia Villa Agrippina (Рим)
Gran Melia Villa Agrippina (Рим)

Особенно впечатляет убранство бара Nectar со стульями, обтянутыми красным и фиолетовым бархатом до самых кончиков ножек. К услугам гостей ресторан Vivavoce, летний ресторан Liquid Garden и «библиотека» The Library, где устраиваются чаепития на английский манер. Для гостей номеров категории Red Level работает Red Level Lounge – уютная гостиная с напитками и закусками, где всегда можно перекусить в течение дня.

Via del Gianicolo, 3. www.melia.com/ru/hotels/italy/rome/gran-melia-rome-ru/

Gran Melia Villa Agrippina (Рим)
Gran Melia Villa Agrippina (Рим)
Gran Melia Villa Agrippina (Рим)

Mondrian London at Sea Containers (Лондон)

Mondrian London at Sea Containers (Лондон)

Отель, открывшийся в конце сентября 2014 года, сразу привлек внимание поклонников британского дизайна, и не удивительно. По сути, этот проект – бенефис знаменитого английского дизайнера Тома Диксона. Именно его бюро занималось оформление интерьеров гостиницы. Пожалуй, для дизайнера это первый проект такого масштаба – в отеле 259 номеров, два бара, ресторан, центр спа, и даже кинотеатр.

Mondrian London at Sea Containers (Лондон)
Mondrian London at Sea Containers (Лондон)

Угадать автора несложно: комнаты освещают знаменитые медные светильники-шары – самый узнаваемый объект дизайнера. Многие комнаты стилизованы под каюты океанского круизного лайнера.

Mondrian London at Sea Containers (Лондон)

Эффектное лобби также отделано медью. Гостей в нем «встречает» гигантская абстрактная скульптура.

Mondrian London at Sea Containers (Лондон)
Mondrian London at Sea Containers (Лондон)

Лифты украшены ироничными принтами – посетителям предлагается прокатиться до своего этажа «в компании» космонавта в скафандре, дамы в платье елизаветинской эпохи и других неожиданных персонажей.

Mondrian London at Sea Containers (Лондон)

Первый в Лондоне спа-центр сети Agua Bathhouse & Spa по обстановке тоже напоминает музей современного искусства, чем храм здоровья. Отель стоит прямо на берегу Темзы, из многих номеров и бара Dandelyan открываются великолепные виды на реку. Поблизости, на том же южном берегу – галерея современного искусства Тэйт.

Mondrian London at Sea Containers (Лондон)

В кинотеатре отеля по выходным показывают шедевры артхауса (в будние дни его можно арендовать для частных кинопоказов). На первом этаже работает арт-галерея Lazarides Editions, специализирующаяся на тиражной графике известных художников.

20 Upper Ground. www.mondrianlondon.com

Mondrian London at Sea Containers (Лондон)
Mondrian London at Sea Containers (Лондон)
Mondrian London at Sea Containers (Лондон)
Mondrian London at Sea Containers (Лондон)

Hotel Am Steinplatz (Берлин)

Hotel Am Steinplatz (Берлин)

Исторический отель в Западном Берлине открылся в 1913 году. Его богато украшенный фасад, отличный образец югендштиля, стал настоящим украшением квартала. История Am Steinplatz полна неожиданных поворотов. Сразу после открытия он стал популярен у международной богемы – помешать его успеху не смогла даже Первая мировая война.

Hotel Am Steinplatz (Берлин)

Здесь останавливались балерина Анна Павлова и писатель Владимир Набоков, в бар гостиницы нередко заглядывали Генрих Бёлль и Гюнтер Грасс. Однако после Второй мировой войны отель постепенно пришел в упадок и был закрыт. Здание несколько раз меняло владельцев и назначение – одно время в нем даже размещался дом престарелых. Но вот наконец, сто лет спустя после своего основания отель открылся заново после масштабной реконструкции. Оформляя номера (всего в отеле их 84), дизайнеры не стали пытаться точь-в-точь воссоздать обстановку столетней давности. Стиль интерьеров – современная версия ар деко.

Hotel Am Steinplatz (Берлин)
Hotel Am Steinplatz (Берлин)

Комнаты и общественные зоны украшены гигантскими подсвеченными панно с черно-белыми фотографиями див немого кино. Необычная архитектура здания определила планировку номеров – многие комнаты имеют эркеры. В старинную «коробку» органично вписались лаконичная современная мебель и дизайнерские светильники-скульптуры, изготовленные на заказ.

Hotel Am Steinplatz (Берлин)
Hotel Am Steinplatz (Берлин)

Бар и ресторан гостиницы не менее популярны, чем в былые времена. Столик в ресторане, на кухне которого распоряжается удостоенный мишленовской звезды шеф-повар Стефан Хартманн, лучше бронировать заранее.

Hotel Am Steinplatz (Берлин)
Hotel Am Steinplatz (Берлин)

На верхнем этаже отеля нашлось место для спа-центра, оформленного в жизнерадостных желто-зеленых тонах.

Hotel Am Steinplatz (Берлин)

Расположение отеля идеально для путешественника, приехавшего на несколько дней и желающего совместить все удовольствия сразу - и шоппинг, и ночную жизнь, и культурную программу. Гостиница находится в самом сердце Западного Берлина. Рядом – крупнейший берлинский парк Тиргартен, улица бутиков Курфюрстендамм, исторический универмаг KaDeWe. В нескольких минутах ходьбы – станция Zoologisher Garten, где пересекаются линии метро, электричек и автобусов, так что добраться до всех достопримечательностей не составит труда.

Steinplatz 4. www.marriott.com/hotels/travel/berak-hotel-am-steinplatz-autograph-collection

Hotel Am Steinplatz (Берлин)
Hotel Am Steinplatz (Берлин)

The Thief (Осло)

The Thief (Осло)

У модного района Осло – Тйувхольмена – бурное прошлое. Триста лет назад он был местом ссылки преступников, и его называли «Островом воров». Времена изменились – остров стал полуостровом, а ссыльных сменили хипстеры, богема и туристы. На пешеходных улочках модные бары соседствуют с бесчисленными арт-галереями. В застройке квартала принимали участие известные современные архитекторы. В числе главных достопримечательностей – недавно открывшийся Музей современного искусства Аструпа Фернли, построенный знаменитым Ренцо Пьяно.

The Thief (Осло)

На набережной прямо рядом с ним стоит здание с необычным скругленным фасадом работы архитектора Айаса Мелби – отель The Thief, входящий в ассоциацию Design Hotels. Его название – дань истории полуострова.

The Thief (Осло)

Произведений искусства здесь, кстати, тоже немало: отель по праву гордится своей коллекцией, собранной куратором Сьюне Нордгреном.

The Thief (Осло)
The Thief (Осло)
The Thief (Осло)

Оформляя интерьер, норвежский дизайнер Анемоне Вилле-Вэге, сумела сыграть на контрасте между ярким декором и сдержанными красками северного пейзажа за окном. К услугам гостей – ресторан, бар с открытой террасой, где летом приятно выпить коктейль-другой, любуясь панорамой Осло-фьорда, и недавно открывшийся спа-центр Thief Spa. В пользование гостям представляются велосипеды – самый популярный вид транспорта в норвежской столице.

Landgangen 1 www.designhotels.com

The Thief (Осло)
The Thief (Осло)
The Thief (Осло)
The Thief (Осло)

Hotel Dauphine Saint Germain (Париж)

Семейный отель Dauphine Saint Germain находится на одноименной улице, в самом сердце старинного Латинского квартала, на левом берегу Сены.

Hotel Dauphine Saint Germain (Париж)

Сегодня традиционно «студенческий» район в 5-ом и 6-ом округах Парижа, расположенный поблизости от университета Сорбонна, стал местом паломничества туристов. Сюда их манят узкие улочки c исторической застройкой. Многочисленные кафе, рестораны, магазины с деликатесами и арт-галереи придают квартала истинно парижское очарование. Фасады домов украшены коваными балконами и увиты цветами, прохожих развлекают уличные музыканты и художники.

Всего несколько шагов от дверей отеля приведут вас на знаменитые бульвары Сен-Жермен и Сен-Мишель – культовые места променада не только для туристов, но и для местных жителей. Расположенные на бульварах бутики модной одежды, книжные магазины, музеи, театры и рестораны высокой кухни привлекают множество посетителей, благодаря чему жизнь бурлит здесь и днем и ночью.

Несколько минут пешком и вы окажетесь на набережной Сены прямо у старинного моста Pont Neuf – он же Новый мост, ведущего на остров Сите – старейшую часть города.

Hotel Dauphine Saint Germain (Париж)

На острове находится легендарный собор Нотр-Дам, часовня Сен-Шапель и Жворец правосудия. Пройдя остров насквозь, вы попадете на правый берег Сены, где находятся Лувр, сады Тюильри и другие важные парижские достопримечательности.

«Дружественный, как чашка горячего шоколада, уютный, как любимый домашний халат» – так характеризует свое детище владелица отеля Мари Турнье. В прошлом вице-президент двух крупных инвестиционных банков, два года назад она решила резко сменить род деятельности. Вместе с мужем Мари выкупила старинный отель и полностью его преобразила. Истинная парижанка Мари вложила в свое творение собственное представление об уюте и стиле. На пяти этажах отреставрированного здания XVII века разместились 30 номеров, среди которых не найдется двух одинаковых.

На самом верхнем этаже расположен просторный сьют. Главная ставка в его декоре сделана на отделки роскошными интерьерными тканями. Стены обиты текстильными панелями, для мебели и штор использованы изысканные ткани бренда Jane Churchill. Над кроватью «парит» балдахин с изображением облаков из ткани от старинной французской мануфактуры Pierre Frey.

Hotel Dauphine Saint Germain (Париж)
Hotel Dauphine Saint Germain (Париж)

Из окон сьюта открывается романтичный вид на крыши Парижа и башни собора Нотр-Дам.

Hotel Dauphine Saint Germain (Париж)

Каждый из тридцати номеров имеет собственную геометрию помещения. Декор каждого номера тоже уникален. В одной можно встретить роскошный балдахин обрамляющий изголовье, на манер спальни французского короля солнце Людовика XIV.

Hotel Dauphine Saint Germain (Париж)

В другой ставка сделана на сочные цвета и классические французские ткани с рисунками жуи. В третьих – традиционные стеновые панели буазери, антикварная мебель, светильники и резные зеркала – все вместе они создают атмосферу парижского шика, уникальный антураж для уик-энда мечты.

Hotel Dauphine Saint Germain (Париж)
Hotel Dauphine Saint Germain (Париж)
Hotel Dauphine Saint Germain (Париж)
Hotel Dauphine Saint Germain (Париж)

Вечером, если на улице непогода и выходить за порог не хочется, можно приятно провести время в баре отеля. Бар совмещен с небольшой библиотекой, где можно полистать альбомы по искусству и книги на разных языках. Посетителям предлагается отменный выбор вин и коктейлей.

36 rue Dauphine, www.dauphine-st-germain.com

Hotel Dauphine Saint Germain (Париж)
Hotel Dauphine Saint Germain (Париж)
Hotel Dauphine Saint Germain (Париж)
Hotel Dauphine Saint Germain (Париж)
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