Топ-4: дизайнерские отели на островах

Ваш браузер устарел!
Наш сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.
Отпуск на райском острове — мечта любого жителя мегаполиса. Пышная зелень, лазурное море, золотой песок... Что еще нужно человеку для полного счастья? Конечно, хороший отель!
Один из легендарных итальянских отелей открыл свои двери в 1956 году и с тех пор является олицетворением подлинного гламура. Роскошные сьюты получили названия в честь знаменитых гостей, которые здесь останавливались — Элизабет Тэйлор и Ричарда Бартона, Чарли Чаплина, Кларка Гейбла, Марии Каллас и многих других. Подлинные интерьеры 1950-х годов за последние годы были тщательно отреставрированы. Но красота отеля и великолепные виды — не самое главное. Он знаменит своими термами, начало которым было положено еще в античности. Спа-комплекс отеля с многочисленными лечебными бассейнами занимает отдельный корпус и является настоящей клиникой. А в мишленовский ресторан Indaco на ужин по-прежнему приезжают знаменитости.
www.reginaisabella.com
Новый отель в северной части Мальдив — находка для любителей красивой жизни, не желающих расставаться с миром моды даже на пляже. Гостиница принадлежит группе LVMH, владеющей марками Louis Vuitton, Dior, Fendi, Kenzo, Marc Jacobs и др. За архитектуру и интерьеры отвечал дизайнер из Малайзии Жан-Мишель Гати. В отделке он сделал ставку на «дорогую простоту»: натуральные материалы, современный дизайн и никаких заигрываний с этнической темой. К услугам гостей 45 вилл с частными бассейнами, четыре ресторана и спа-центр Guerlain. О любителях дайвинга и плавания с маской тоже не забыли — им выдают ласты и жилеты, полностью соответствующие модным трендам сезона!
www.chevalblanc.com
Остров Капри — любимое место отдыха римских императоров и современных миллионеров. Последние предпочитают останавливаться в Capri Palace, расположенном в «верхней» столице — Анакапри. Интерьер, построенный на сочетании бежевого камня, льняных тканей, антиквариата и современного искусства, просто раполагает к роскошному безделью. В спа отеля работает знаменитая «Школа для ног», основатель которой профессор Канонако обещает «летящую походку» после недельного курса лечения. Так что пятикилометровый маршрут до пляжного клуба отеля Il Riccio, где работает мишленовский ресторан, покажется вам легкой прогулкой, хотя поездка в такси-кабриолете предпочтительнее. А чтобы попасть из клуба к Лазурному гроту, останется преодолеть лишь несколько ступеней.
www.capripalace.com
Экскурсия по городу Джорджтаун на острове-курорте Пенанг напоминает путешествие в прошлое: со времен расцвета Британской империи тут почти ничего не изменилось. Центр города даже находится под охраной ЮНЕСКО. Столетний особняк в предместье Джорджтауна сингапурское бюро Ministry of Design превратило в бутик-отель, а заодно в необычный памятник одному из первых губернаторов колонии сэру Норману Макалистеру. По просьбе дизайнеров местные деятели современного искусства создали арт-объекты, посвященные британскому чиновнику. Эти работы украшают интерьеры отеля. В гостинице всего восемь номеров, и клиенты чувствуют себя почетными гостями губернатора.
www.designhotels.com
Текст: Алексей Дорожкин, Екатерина Вагнер