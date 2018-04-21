Топ-4: дизайнерские отели на островах

Искья, Италия

L’Albergo della Regina Isabella

Один из легендарных итальянских отелей открыл свои двери в 1956 году и с тех пор является олицетворением подлинного гламура. Роскошные сьюты получили названия в честь знаменитых гостей, которые здесь останавливались — Элизабет Тэйлор и Ричарда Бартона, Чарли Чаплина, Кларка Гейбла, Марии Каллас и многих других. Подлинные интерьеры 1950-х годов за последние годы были тщательно отреставрированы. Но красота отеля и великолепные виды — не самое главное. Он знаменит своими термами, начало которым было положено еще в античности. Спа-комплекс отеля с многочисленными лечебными бассейнами занимает отдельный корпус и является настоящей клиникой. А в мишленовский ресторан Indaco на ужин по-прежнему приезжают знаменитости. www.reginaisabella.com

Рандели, Мальдивы

Cheval Blanc Randheli

Новый отель в северной части Мальдив — находка для любителей красивой жизни, не желающих расставаться с миром моды даже на пляже. Гостиница принадлежит группе LVMH, владеющей марками Louis Vuitton, Dior, Fendi, Kenzo, Marc Jacobs и др. За архитектуру и интерьеры отвечал дизайнер из Малайзии Жан-Мишель Гати. В отделке он сделал ставку на «дорогую простоту»: натуральные материалы, современный дизайн и никаких заигрываний с этнической темой. К услугам гостей 45 вилл с частными бассейнами, четыре ресторана и спа-центр Guerlain. О любителях дайвинга и плавания с маской тоже не забыли — им выдают ласты и жилеты, полностью соответствующие модным трендам сезона! www.chevalblanc.com

Капри, Италия

Capri Palace

Остров Капри — любимое место отдыха римских императоров и современных миллионеров. Последние предпочитают останавливаться в Capri Palace, расположенном в «верхней» столице — Анакапри. Интерьер, построенный на сочетании бежевого камня, льняных тканей, антиквариата и современного искусства, просто раполагает к роскошному безделью. В спа отеля работает знаменитая «Школа для ног», основатель которой профессор Канонако обещает «летящую походку» после недельного курса лечения. Так что пятикилометровый маршрут до пляжного клуба отеля Il Riccio, где работает мишленовский ресторан, покажется вам легкой прогулкой, хотя поездка в такси-кабриолете предпочтительнее. А чтобы попасть из клуба к Лазурному гроту, останется преодолеть лишь несколько ступеней. www.capripalace.com

Пенанг, Малайзия

Macalister Mansion