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18 апреля 2018

Встреча Японии и Италии в миланском кафе

Миланское заведение Tenoha наполнено ссылками на японские традиции и культуру

Слияние Японии и Италии в миланском кафе (фото 0)

Кафе и коворкинг в рамках одного общественного пространства — обычное явление для активных мегаполисов, вроде Нью-Йорка, Лондона и Амстердама. Однако для жителей Милана, которые не привыкли долго засиживаться за чашечкой кофе, такое заведение становится чем-то из ряда вон выходящим. 

Встреча Японии и Италии в миланском кафе (фото 2)

Во время апрельской Недели дизайна, когда Милан становится местом паломничества дизайнеров и поклонников со всего мира, самое время заглянуть в кафе Tenoha. Заведение расположилось в здании бывшей обойной фабрики 1930 годов в районе Навильи.

Слияние Японии и Италии в миланском кафе (фото 1)

Кафе Tenoha стало вторым проектом японского ресторатора Хироши Сато. Потому итальянская студия Park Associati наполнила миланское заведение ссылками на культуру и традиции Страны восходящего солнца. «Мы хотели создать пространство, в котором Милан и Токио встречаются на полпути», — комментирует автор проекта Мишель Росси.

Встреча Японии и Италии в миланском кафе (фото 6)

Взору посетителей предстают простые, но хорошо отреставрированные интерьеры с лаконичной мебелью и аксессуарами: банкетки из вишневого дерева, низенькие японские столы хориготацу, горшочки с бамбуком.

Встреча Японии и Италии в миланском кафе (фото 8)

Меню заведения поддерживает атмосферу слияния двух культур. Например, салат капрезе здесь подают с тофу. Вино предлагают, конечно, итальянское, но при этом бар изобилует японскими коктейлями. 

Слияние Японии и Италии в миланском кафе (фото 3)
Слияние Японии и Италии в миланском кафе (фото 4)
Встреча Японии и Италии в миланском кафе (фото 12)
Встреча Японии и Италии в миланском кафе (фото 13)
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