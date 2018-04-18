Встреча Японии и Италии в миланском кафе

Кафе и коворкинг в рамках одного общественного пространства — обычное явление для активных мегаполисов, вроде Нью-Йорка, Лондона и Амстердама. Однако для жителей Милана, которые не привыкли долго засиживаться за чашечкой кофе, такое заведение становится чем-то из ряда вон выходящим.

Во время апрельской Недели дизайна, когда Милан становится местом паломничества дизайнеров и поклонников со всего мира, самое время заглянуть в кафе Tenoha. Заведение расположилось в здании бывшей обойной фабрики 1930 годов в районе Навильи.

Кафе Tenoha стало вторым проектом японского ресторатора Хироши Сато. Потому итальянская студия Park Associati наполнила миланское заведение ссылками на культуру и традиции Страны восходящего солнца. «Мы хотели создать пространство, в котором Милан и Токио встречаются на полпути», — комментирует автор проекта Мишель Росси.

Взору посетителей предстают простые, но хорошо отреставрированные интерьеры с лаконичной мебелью и аксессуарами: банкетки из вишневого дерева, низенькие японские столы хориготацу, горшочки с бамбуком.