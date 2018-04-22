Замок Хуана Пабло Молино

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В гостях у знаменитого декоратора
Эта постройка многое повидала на своем веку и была бы стерта с лица земли, если бы здесь не поселился Хуан Пабло Молино. С легкой руки знаменитого дизайнера руины превратились в прекрасный замок.
Изучая драматичную историю старинного шато Pouy-Sur-Vannes, расположенного в провинции Шампань, хочется покачать головой и произнести что-то вроде «да, жизнь его потрепала». Построено оно было в 1145 году.
Прямоугольное здание со стенами в метр толщиной и четырьмя круглыми дозорными башнями по бокам служило пограничной крепостью, отделявшей Шампань от враждующей с ней Бургундии. Замок несколько раз горел, подвергался грабежам и к концу XVI века практически превратился в руины.
В начале XVII века Pouy-Sur-Vannes перешел во владение знатной семьи Сен-Блез и после перестройки стал ее фамильной резиденцией. О боевом прошлом напоминал только охранный ров, однако и он приобрел деревенское очарование после того, как тут поселились зеркальные карпы и утки.
В скором будущем Молино собирается открыть здесь Академию прикладных искусств
В дальнейшем шато переходило от одних владельцев к другим, которые перекраивали его на свой вкус и лад. В 1971 году орден Почетного легиона решил организовать в этих стенах отель, нарезав парадные залы замка на маленькие комнатушки. Последние годы Pouy-Sur-Vannes вообще простоял в запустении, покинутый всеми и изменившийся до неузнаваемости.
Разглядеть его былую красоту и величие мог только человек с отменным вкусом. Такой, как дизайнер Хуан Пабло Молино. В октябре 2012 года он и его жена Пилар выкупили шато со всеми прилегающими к территории постройками и немедля приступили к реставрации. Первым делом было решено вернуть замку его первоначальный вид, а комнатам — оригинальные пропорции. Молино снес ненужные перегородки и новодельные лестницы. Перенес главный вход с непримечательного восточного фасада на южный, откуда открывался красивый вид.
Когда из всех помещений был вынесен ненужный хлам, который, по словам дизайнера, превратил замок в настоящий сарай, в комнаты через огромные, от пола до потолка, окна хлынул солнечный свет.
Теперь можно было приступать к отделочным работам и оформлению интерьера. Молино, в числе работ которого не один дворец: и исторические апартаменты элитарного клуба Cercle Interallie в Париже, и его собственный особняк XVII века в квартале Маре — никогда не претендовал на точное воссоздание исторических интерьеров.
Для маэстро куда важнее передать дух эпохи. Как правильно однажды заметили критики, «Молино не имитирует, он — импровизирует!» Дизайнер любит играть с историческими стилями. Поэтому он запросто может соединить в одном пространстве сразу несколько разных эпох, и выглядеть это будет абсолютно органично. Так, в Pouy-Sur-Vannes кресла в стиле Людовика XVI окружают стол Ренцо Монжардино 1980-х годов, на котором выставлены скульптурные работы Александра Родченко, а стены украшены декоративными тарелками середины прошлого века, сделанными Жаном Кокто.
Светильник работы самого Молино и фаянсовые антикварные львы из Руана, как и стулья эпохи рококо и современная люстра от Диего Джакометти, не спорят, а прекрасно дополняют друг друга. Каждый сантиметр создаваемого Молино пространства тщательно продуман и выполнен на высочайшем уровне, будь то обивка балдахина кровати бархатом, где не видно ни одного шва, или буазери в чайной комнате, расписанные вручную художником Фредериком Монпойнтом.
Молино никогда не претендует на точную историческую реконструкцию
Настоящий дворцовый лоск интерьеру придает дорогая отделка: кожаные обои с золотым тиснением, дамаск от Rubelli, настенные панели из полированного дерева груши или роспись в старинной технике скальола. Но особенно эффектно смотрятся своды одной из башен, которые Молино оклеил принтом из серии офортов «Темницы» Пиранези, увеличенным в 25 раз.
Преобразования коснулись не только основного здания. В помещении бывшей овчарни, где прежние владельцы разместили десять спален, Молино организовал просторные мастерские. В скором будущем здесь откроется его собственная Академия прикладных искусств.