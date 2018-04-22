Замок Хуана Пабло Молино

Эта постройка многое повидала на своем веку и была бы стерта с лица земли, если бы здесь не поселился Хуан Пабло Молино. С легкой руки знаменитого дизайнера руины превратились в прекрасный замок.

Шато Pouy-Sur-Vannes. Основное здание замка имеет простую прямоугольную форму с четырьмя башнями по бокам. Фасад выполнен из кирпича и камня. Постройка рядом с основным зданием — бывшая овчарня, где в будущем Молино планирует открыть Академию прикладных искусств. Фото: Ксавье Бежо (Xavier Bejot)

Изучая драматичную историю старинного шато Pouy-Sur-Vannes, расположенного в провинции Шампань, хочется покачать головой и произнести что-то вроде «да, жизнь его потрепала». Построено оно было в 1145 году.

Прямоугольное здание со стенами в метр толщиной и четырьмя круглыми дозорными башнями по бокам служило пограничной крепостью, отделявшей Шампань от враждующей с ней Бургундии. Замок несколько раз горел, подвергался грабежам и к концу XVI века практически превратился в руины.

Библио-тека. Молино восстановил старинные настенные панели, их обили обоями ручной работы Cuir de Cordoue, Zuber. На столе от Ренцо Монжардино — скульптурные работы Александра Родченко. Кресло, антиквариат, XVIII век. На окнах — шелковые портьеры, Prelle. Фото: Ксавье Бежо (Xavier Bejot)

В начале XVII века Pouy-Sur-Vannes перешел во владение знатной семьи Сен-Блез и после перестройки стал ее фамильной резиденцией. О боевом прошлом напоминал только охранный ров, однако и он приобрел деревенское очарование после того, как тут поселились зеркальные карпы и утки.

В скором будущем Молино собирается открыть здесь Академию прикладных искусств

В дальнейшем шато переходило от одних владельцев к другим, которые перекраивали его на свой вкус и лад. В 1971 году орден Почетного легиона решил организовать в этих стенах отель, нарезав парадные залы замка на маленькие комнатушки. Последние годы Pouy-Sur-Vannes вообще простоял в запустении, покинутый всеми и изменившийся до неузнаваемости.

Галерея на первом этаже. Антикварные стулья, XVIII век. Фото: Ксавье Бежо (Xavier Bejot)

Разглядеть его былую красоту и величие мог только человек с отменным вкусом. Такой, как дизайнер Хуан Пабло Молино. В октябре 2012 года он и его жена Пилар выкупили шато со всеми прилегающими к территории постройками и немедля приступили к реставрации. Первым делом было решено вернуть замку его первоначальный вид, а комнатам — оригинальные пропорции. Молино снес ненужные перегородки и новодельные лестницы. Перенес главный вход с непримечательного восточного фасада на южный, откуда открывался красивый вид.

Свод одной из башен Молино украсил принтом из серии офортов Пиранези «Темницы», увеличенным в 25 раз. Фото: Ксавье Бежо (Xavier Bejot)

Когда из всех помещений был вынесен ненужный хлам, который, по словам дизайнера, превратил замок в настоящий сарай, в комнаты через огромные, от пола до потолка, окна хлынул солнечный свет.

Столовая. Стены отделаны в старинной технике скальола, имитирующей мрамор. На стенах — декоративные тарелки, созданные Жаном Кокто. Светильник сделан по эскизам Хуана Пабло Молино. Большой обеденный стол в стиле Людовика XVI. Настенные бра выполнены из посеребренной бронзы, XIX век. Фото: Ксавье Бежо (Xavier Bejot)

Фото: Ксавье Бежо (Xavier Bejot)

Теперь можно было приступать к отделочным работам и оформлению интерьера. Молино, в числе работ которого не один дворец: и исторические апартаменты элитарного клуба Cercle Interallie в Париже, и его собственный особняк XVII века в квартале Маре — никогда не претендовал на точное воссоздание исторических интерьеров.

Гостиная в одной из башен замка. Деревянные буазери на стенах и потолок расписаны художником Фредериком Монпойнтом. Вокруг современного стола — стулья эпохи итальянского рококо. Люстра, дизайн Диего Джакометти. Фото: Ксавье Бежо (Xavier Bejot)

Для маэстро куда важнее передать дух эпохи. Как правильно однажды заметили критики, «Молино не имитирует, он — импровизирует!» Дизайнер любит играть с историческими стилями. Поэтому он запросто может соединить в одном пространстве сразу несколько разных эпох, и выглядеть это будет абсолютно органично. Так, в Pouy-Sur-Vannes кресла в стиле Людовика XVI окружают стол Ренцо Монжардино 1980-х годов, на котором выставлены скульптурные работы Александра Родченко, а стены украшены декоративными тарелками середины прошлого века, сделанными Жаном Кокто.

Гостевая комната. Стены обиты аксамитом фабрики Watts of Westminster. Там же выполнены и шелковые портьеры на окнах. Балки на потолке Молино выкрасил в бледно-голубой цвет. Фото: Ксавье Бежо (Xavier Bejot)

Светильник работы самого Молино и фаянсовые антикварные львы из Руана, как и стулья эпохи рококо и современная люстра от Диего Джакометти, не спорят, а прекрасно дополняют друг друга. Каждый сантиметр создаваемого Молино пространства тщательно продуман и выполнен на высочайшем уровне, будь то обивка балдахина кровати бархатом, где не видно ни одного шва, или буазери в чайной комнате, расписанные вручную художником Фредериком Монпойнтом.

Молино никогда не претендует на точную историческую реконструкцию

Настоящий дворцовый лоск интерьеру придает дорогая отделка: кожаные обои с золотым тиснением, дамаск от Rubelli, настенные панели из полированного дерева груши или роспись в старинной технике скальола. Но особенно эффектно смотрятся своды одной из башен, которые Молино оклеил принтом из серии офортов «Темницы» Пиранези, увеличенным в 25 раз.

Главный холл. Потолки расписаны в технике гризайль художником Фредериком Монпойнтом в традиционном для Франции XVII века стиле. На стене — работа школы Тинторетто, XVI век. Стулья, антиквариат, XVIII век. Фото: Ксавье Бежо (Xavier Bejot)

Преобразования коснулись не только основного здания. В помещении бывшей овчарни, где прежние владельцы разместили десять спален, Молино организовал просторные мастерские. В скором будущем здесь откроется его собственная Академия прикладных искусств.

Гостевая спальня на первом этаже. Кровать с балдахином в стиле «чиппендейл» обтянута гладким бархатом. Стены обиты дамаском, Rubelli. Консоль в китайском стиле с цветной резьбой, Джузеппе Левати, XVIII век. Фото: Ксавье Бежо (Xavier Bejot)