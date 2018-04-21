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21 апреля 2018

Жизнь по-королевски: все дома Елизаветы II

Рассказываем о шести резиденциях королевы Великобритании Елизаветы II в ее день рождения – от официальных дворцов до частных поместий

Жизнь по-королевски: все дома Елизаветы II (фото 0)
Фото: 
Getty

В духе царствующей особы у королевы Великобритании Елизаветы II есть дом практически на любой случай жизни. Одни резиденции приобретены вместе с титулом, другие — по праву наследования. Представляем вашему вниманию всю королевскую недвижимость, которая появилась у нее за время правления. И в этом списке не только Букингемский дворец. 

Букингемский дворец

Жизнь по-королевски: все дома Елизаветы II (фото 3)
Фото: 
Getty

Но начинаем рассказ о королевской недвижимости мы все равно с официальной лондонской резиденции британской короны – Букингемского дворца. Традиционно принадлежит правящему монарху с 1837 года. Дворец насчитывает 775 комнат, 19 государственных номеров, 52 королевских и гостевых спальни, 188 номеров для персонала, 92 офиса и 72 ванных комнаты! Прилегающая территория садов при этом занимает целых 17 гектаров. В залах располагается собрание художественных произведений королевы с работами Рубенса и Рембранта. На два месяца – в августе и сентябре королева покидает Букингемский дворец, и в этом время парадные покои открыты для посетителей. 

Виндзорский замок

Жизнь по-королевски: все дома Елизаветы II (фото 6)
Фото: 
Getty

Впервые королева переехала сюда со своей сестрой Маргарет во время Второй Мировой войны по соображениям безопасности. В настоящее время Елизавета II часто посещает это место по выходным, а сам замок служит загородным домом. Виндзор также принадлежит правящей короне и является незыблемым символом монархии. Резиденция охватывает 13 гектаров, а во внутренних помещениях расположена 1000 комнат, что делает его потенциально самым населенным замком в мире. 

Холирудский дворец

Жизнь по-королевски: все дома Елизаветы II (фото 9)
Фото: 
Getty

Холирудский дворец является официальной резиденцией британской короны в Эдинбурге. Изначально здесь был основан монастырь августинского ордена в 1128 году. В Холирудском дворце королева останавливается во время своих традиционных поездок в Шотландию, как правило, в первую неделю лета. Здесь королева назначает первого министра страны и проводит приемы.

Замок Балморал

Жизнь по-королевски: все дома Елизаветы II (фото 12)
Фото: 
Getty

В частном поместье Балморал королева проводит несколько недель в конце каждого лета. Шотландский замок считается фаворитом среди всех резиденций Елизаветы II. Построен в 1852 году архитектором Уильямом Смитом в стиле шотландских баронов. Замок занимает площадь около 20 гектаров, включая лесное хозяйство и сельские угодья, а также контролируемые стада оленей и пони. 

Сандрингемский дворец

Жизнь по-королевски: все дома Елизаветы II (фото 15)
Фото: 
Getty

Сандрингемский дворец часто используется для отдыха во время праздников. Королева Елизавета II питает привязанность к дому. Здесь она уединяется с родными на годовщину собственной коронации и смерти отца, а также на Новый год. Частный дворец в Норфолке, Великобритания, был приобретен Виндзорской династией в 1862 году. 

Замок Хиллсборо

Жизнь по-королевски: все дома Елизаветы II (фото 18)
Фото: 
Getty

Как Холирудский дворец в Шотландии, так и замок Хиллсборо служит официальной резиденцией королевы во время ее визитов в Северную Ирландию. По совместительству замок является и резиденцией правительства страны. Построен в георгиевском стиле в XVIII веке. 

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