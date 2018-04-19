На природу: прогулки у озера Комо

Всего один час на поезде – и все резко меняется: вместо вечеринок и стендов Миланского мебельного салона вокруг горные вершины и гладь озера Комо, а путешественников ждут тенистые сады старинных вилл и пешие прогулки по древней дороге в Северной Италии

Озеро Комо влекло ценителей красоты всегда — в эпоху расвета Римской империи здесь жили Вергилий и Плиний Младший, сюда любил приезжать Стендаль, а сейчас его побережье выбирают для своих резиденций мировые звезды вроде Мадонны или Джорджа Клуни. Причины такой любви понятны: чистая вода, горные вершины, белые облака — невероятной красоты виды, столетиями заставляющие человека приезжать сюда и строить виллы, разбивать сады, прокладывать дороги.

Варенна

Вид Варенны

Сюда стоит ехать ради старинных вилл — Монастеро, построенной в 1208 году, и Чипресси 1400-го, превращенную в мини-отель, а также руин замка XI века, поднявшись к которым, можно увидеть панораму старинного городка, — все это делает Варенну на восточном берегу Комо местом притяжения для туристов. Но вопреки этому здесь тихо и уютно — то, что нужно, чтобы отдохнуть после Миланского салона. Villa Monastero: Viale Giovanni Polvani, 4, ежедневно с 10.00 до 18.00 Villa Cipressi: Via Quattro Novembre, 18

Вилла Монастеро, помимо коллекции искусства, гордится своим ботаническим садом с ливанскими кедрами, пальмами, цитрусовыми деревьями и олеандрами

Маршрут Sentiero del Viandante и водопад Ченген

Этот маршрут проходит по старинной римской дороге

Sentiero del Viandante, или Путь странника, — это 45 километров старинной дороги, которая вела от городка Аббадия Ларияна к святилищу Вальпоццо. От церкви Святого Мартина, построенной в XIII веке, тропа идет вдоль озера Комо дальше — к Варенне. Затем — Коренно Плинио, покинутая деревня Мандонико и финальная точка маршрута — святилище Санта Мария делле Грацие в Вальпоццо. Невероятные виды, природа Северной Италии, достопримечательности, сыры и вино — идеальный отдых, если хочется перезагрузиться и радикально сменить обстановку.

Оказавшись в Аббадия Ларияна, стоит потратить пару часов, чтобы добраться до водопада Ченген, или, как его еще здесь называют, водопада Валь-Монастеро, и увидеть потоки ниспадающей с высоты 50 метров воды

Скиньяно

Вид на Скиньяно

Эта деревня славится своим традиционным ремеслом — деревянной скульптурой, а к Карнавалу красоты и уродства, который ежегодно здесь устраивают, мастера вырезают деревянные маски, символизирующие вечный конфликт добра и зла, богатства и бедности. Отсюда же начинается тропа, вдоль которой то и дело можно увидеть притаившиеся в лесу фигуры — работы тех же ремесленников. Плюс, конечно, виды.

Вилла Карлотта в Тремеццо

Одна из известнейших вилл на озере Комо, Карлотта знаменита своим садом — старинные деревья и 150 видов рододендронов и азалий окружают здание 1690 года постройки. Паром причаливает прямо к саду, спускающемуся к воде, и он стоит того, чтобы провести здесь несколько часов. Главное — оставить время на то, чтобы зайти в саму виллу: здесь собрана внушительная коллекция живописи и скульптуры старых мастеров. Via Regina, 2, ежедневно с 9.00 до 18.30

Вилла Мельци, Белладжо

Парк виллы Мельце, построенной в 1810 году, — первый на берегах Комо английский сад. Пруды, к которым ведут заросшие мхом ступени, фонтаны, растения, привезенные со всех уголков света, и бело-голубая беседка у самой воды, рядом с которой замерли Данте и его муза Беатриче, — этот сад привлекал сюда Стендаля и Ференца Листа и сегодня по праву считается одной из главных достопримечательностей окрестностей Комо. Lungolario Manzoni

Вилла Бальбьянелло, Ленно