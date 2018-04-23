Библиотека по проекту Рема Колхаса

Ромбовидное белое здание со стеклянным фасадом — новая Библиотека Катара, возведенная Ремом Колхасом и его бюро OMA. Интерьеры библиотеки также выдержаны в белом цвете: лестницы, стены, потолки и даже книжные стеллажи сделаны из белоснежного мрамора, а внутренние перегородки — из прозрачного стекла. Три крыла здания — всего 45 000 кв. м — отданы под Национальную, университетскую и публичную библиотеки, а в подвальном этаже хранятся старинные манускрипты и рукописи, относящиеся к арабо-исламской культуре.