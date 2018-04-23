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23 апреля 2018

Библиотека по проекту Рема Колхаса

В Дохе открылась Национальная библиотека Катара по проекту дизайн-бюро OMA

Библиотека по проекту Рема Колхаса (фото 0)

Ромбовидное белое здание со стеклянным фасадом — новая Библиотека Катара, возведенная Ремом Колхасом и его бюро OMA. Интерьеры библиотеки также выдержаны в белом цвете: лестницы, стены, потолки и даже книжные стеллажи сделаны из белоснежного мрамора, а внутренние перегородки — из прозрачного стекла. Три крыла здания — всего 45 000 кв. м — отданы под Национальную, университетскую и публичную библиотеки, а в подвальном этаже хранятся старинные манускрипты и рукописи, относящиеся к арабо-исламской культуре. 

Библиотека по проекту Рема Колхаса (фото 2)

Для удобства посетителей в библиотеке применены системы автоматической сортировки книг, установлены стеновые интерактивные панели, а для сидения можно выбрать не только стандартные рабочие кресла, но и мягкие пуфы или подвесные кресла.

Библиотека по проекту Рема Колхаса (фото 4)

Кроме того, здесь можно воспользоваться 3D-принтером, поучаствовать в мастер-классах и прослушать образовательные лекции.

Библиотека по проекту Рема Колхаса (фото 6)
Библиотека по проекту Рема Колхаса (фото 7)
Библиотека по проекту Рема Колхаса (фото 8)
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