Библиотека по проекту Рема Колхаса

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В Дохе открылась Национальная библиотека Катара по проекту дизайн-бюро OMA
Ромбовидное белое здание со стеклянным фасадом — новая Библиотека Катара, возведенная Ремом Колхасом и его бюро OMA. Интерьеры библиотеки также выдержаны в белом цвете: лестницы, стены, потолки и даже книжные стеллажи сделаны из белоснежного мрамора, а внутренние перегородки — из прозрачного стекла. Три крыла здания — всего 45 000 кв. м — отданы под Национальную, университетскую и публичную библиотеки, а в подвальном этаже хранятся старинные манускрипты и рукописи, относящиеся к арабо-исламской культуре.
Для удобства посетителей в библиотеке применены системы автоматической сортировки книг, установлены стеновые интерактивные панели, а для сидения можно выбрать не только стандартные рабочие кресла, но и мягкие пуфы или подвесные кресла.
Кроме того, здесь можно воспользоваться 3D-принтером, поучаствовать в мастер-классах и прослушать образовательные лекции.