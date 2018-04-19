Открытие Fondazione Prada в Милане

Главная башня Fondazione Pradа от голландского бюро OMA сегодня приняла первых гостей. Для широкой публики помещение будет доступно уже 20 апреля. Новое здание стало завершающим штрихом архитектурного ансамбля, строительство которого стартовало в 2015 году. Башня в стиле радикального урбанизма — одно из трех современных зданий в составе комплекса, возведенного на территории бывшего винодельческого завода, 1910-х годов постройки. По замыслу авторов, 60-ти метровое сооружение из белого бетона, возвышающееся в городском ландшафте, станет одним из самых узнаваемых элементов ансамбля Fondazione Pradа.

Сложная геометрическая структура, основанная на асимметрии и противопоставлении объемов, позволяет башне выглядеть по новому под разными углами зрения. Графичные очертания и новое впечатление, которое здание производит с противоположных сторон, олицетворяет архитектурную идею всего комплекса Fondazione Prada. Башня включает 9 этажей, 6 из которых отведены под выставочные залы, площадью 2 000 м/кв. На остальном пространстве будут предложены различные сервисы для посетителей, включая ресторан. Выставочные площадки разместят живописные работы и масштабные инсталляции из собрания фонда Prada, в котором представлены работы итальянских и зарубежных художников ХХ и ХХI веков.