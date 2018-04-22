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22 апреля 2018
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Инстаграм недели: антисоциальные сети Майка Кампау

Американский цифровой художник Майк Кампау в серии Antisocial поведал всю грустную правду о социальных сетях

Инстаграм недели: антисоциальные сети Майка Кампау (фото 0)
Фото: 
Mike Campau

Социальные сети оказали огромное влияние на современное общество — как положительное, так и негативное. И у каждой платформы есть свои проблемы. Американский цифровой художник Майк Кампау (Mike Campau) в проекте Antisocial представил социальные медиа в виде безнадежно пустующих мотелей.

Инстаграм недели: антисоциальные сети Майка Кампау (фото 1)
Фото: 
Mike Campau

Местом действия каждого изображения была выбрана пустая ночная автостоянка. Освещает депрессивную композицию неоновая вывеска, раскрывающая всю грустную правду о конкретной социальной сети со здоровой долей юмора. 

Инстаграм недели: антисоциальные сети Майка Кампау (фото 2)
Фото: 
Mike Campau

«Посмотри на меня, посмотри на меня, посмотри на меня» — умоляет Instagram. Facebook определяется, как «Такое место, которое заставит всех думать, что ваша жизнь великолепна». И венцом проекта становится вся суть LinkedIn — «Люди, которых я не знаю, подтверждают навыки, которыми я не владею».

Инстаграм недели: антисоциальные сети Майка Кампау (фото 3)
Фото: 
Mike Campau
Инстаграм недели: антисоциальные сети Майка Кампау (фото 4)
Фото: 
Mike Campau
Инстаграм недели: антисоциальные сети Майка Кампау (фото 5)
Фото: 
Mike Campau
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