Инстаграм недели: антисоциальные сети Майка Кампау

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Американский цифровой художник Майк Кампау в серии Antisocial поведал всю грустную правду о социальных сетях
Социальные сети оказали огромное влияние на современное общество — как положительное, так и негативное. И у каждой платформы есть свои проблемы. Американский цифровой художник Майк Кампау (Mike Campau) в проекте Antisocial представил социальные медиа в виде безнадежно пустующих мотелей.
Местом действия каждого изображения была выбрана пустая ночная автостоянка. Освещает депрессивную композицию неоновая вывеска, раскрывающая всю грустную правду о конкретной социальной сети со здоровой долей юмора.
«Посмотри на меня, посмотри на меня, посмотри на меня» — умоляет Instagram. Facebook определяется, как «Такое место, которое заставит всех думать, что ваша жизнь великолепна». И венцом проекта становится вся суть LinkedIn — «Люди, которых я не знаю, подтверждают навыки, которыми я не владею».