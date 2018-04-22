Инстаграм недели: антисоциальные сети Майка Кампау

Социальные сети оказали огромное влияние на современное общество — как положительное, так и негативное. И у каждой платформы есть свои проблемы. Американский цифровой художник Майк Кампау (Mike Campau) в проекте Antisocial представил социальные медиа в виде безнадежно пустующих мотелей.

«Посмотри на меня, посмотри на меня, посмотри на меня» — умоляет Instagram. Facebook определяется, как «Такое место, которое заставит всех думать, что ваша жизнь великолепна». И венцом проекта становится вся суть LinkedIn — «Люди, которых я не знаю, подтверждают навыки, которыми я не владею».