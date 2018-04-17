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17 апреля 2018
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Инсталляция COS и Филиппа К. Смита III на Миланской неделе дизайна

Модная марка COS традиционно представила инсталляцию в рамках Недели дизайна в Милане. В этом году автором впечатляющей установки стал художник Филипп К. Смит III

Американский художник Филипп К. Смит III известен инсталляциями, основанными на игре света с использованием окружающей среды и пространства. Зачастую работы автора кажутся эфемерными и производят медитативное впечатление. Филипп К. Смит III был выбран в этом году для 7 по счету традиционной инсталляции модного лондонского бренда COS на Миланской неделе дизайна. Его установка на основе предыдущего проекта с зеркалами The Circle of Land and Sky была представлена во дворе здания XVI века Палаццо Исимбарди. На создание проекта художника вдохновила итальянская архитектура эпохи Возрождения. 

Инсталляция COS и Филиппа К. Смита III на Миланской неделе дизайна (фото 1)
Инсталляция COS и Филиппа К. Смита III на Миланской неделе дизайна (фото 3.1)
Инсталляция COS и Филиппа К. Смита III на Миланской неделе дизайна (фото 3.2)
Инсталляция COS и Филиппа К. Смита III на Миланской неделе дизайна (фото 4)
Инсталляция COS и Филиппа К. Смита III на Миланской неделе дизайна (фото 5)
Инсталляция COS и Филиппа К. Смита III на Миланской неделе дизайна (галерея 6, фото 0)
Инсталляция COS и Филиппа К. Смита III на Миланской неделе дизайна (галерея 6, фото 1)
Инсталляция COS и Филиппа К. Смита III на Миланской неделе дизайна (галерея 6, фото 2)
Инсталляция COS и Филиппа К. Смита III на Миланской неделе дизайна (галерея 6, фото 3)
Инсталляция COS и Филиппа К. Смита III на Миланской неделе дизайна (галерея 6, фото 4)
Инсталляция COS и Филиппа К. Смита III на Миланской неделе дизайна (галерея 6, фото 5)
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