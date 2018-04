Инсталляция COS и Филиппа К. Смита III на Миланской неделе дизайна

Американский художник Филипп К. Смит III известен инсталляциями, основанными на игре света с использованием окружающей среды и пространства. Зачастую работы автора кажутся эфемерными и производят медитативное впечатление. Филипп К. Смит III был выбран в этом году для 7 по счету традиционной инсталляции модного лондонского бренда COS на Миланской неделе дизайна. Его установка на основе предыдущего проекта с зеркалами The Circle of Land and Sky была представлена во дворе здания XVI века Палаццо Исимбарди. На создание проекта художника вдохновила итальянская архитектура эпохи Возрождения.