Выставка «Династия Мин: сияние учености»

Эпоха династии Мин (1368–1644) считается одной из самых ярких страниц в богатом наследии Китая. Историки называют этот период «культурой интеллектуалов», так как в это время увлечение искусством, литературой, музыкой достигает невероятных высот. А познание философских и исторических трактатов становится настоящим культом.