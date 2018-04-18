Выставка «Династия Мин: сияние учености»

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В Музеях Московского Кремля проходит выставка, посвященная искусству Китая XIV-XVII веков
Эпоха династии Мин (1368–1644) считается одной из самых ярких страниц в богатом наследии Китая. Историки называют этот период «культурой интеллектуалов», так как в это время увлечение искусством, литературой, музыкой достигает невероятных высот. А познание философских и исторических трактатов становится настоящим культом.
Экспозицию из собрания Шанхайского музея показывают в Москве впервые. На выставке представлены предметы быта людей разных сословий: фарфоровые статуэтки, живопись, резные шкатулки и мебель. Отдельная часть экспозиции посвящена археологическим памятникам — редчайшим ювелирным изделиям из гробниц родственников императорской династии.