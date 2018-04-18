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18 апреля 2018
  • Григорусь Анастасия

Выставка «Династия Мин: сияние учености»

В Музеях Московского Кремля проходит выставка, посвященная искусству Китая XIV-XVII веков

Выставка Династия МИН: сияние учености (фото 1.1)
Курильница в форме утки Цзиндэчжэнь. Династия Мин, период Чэнхуа (1465–1487). Фарфор; скульптурная моделировка, поливная глазурь. Шанхайский музей.
Выставка Династия МИН: сияние учености (фото 1.2)
Чаша на высокой ножке Цзиндэчжэнь. Династия Мин, период Сюаньдэ (1426–1435). Фарфор; роспись подглазурная. Шанхайский музей.

Эпоха династии Мин (1368–1644) считается одной из самых ярких страниц в богатом наследии Китая. Историки называют этот период «культурой интеллектуалов», так как в это время увлечение искусством, литературой, музыкой достигает невероятных высот. А познание философских и исторических трактатов становится настоящим культом.

Выставка Династия МИН: сияние учености (фото 2.1)
Ваза-шкатулка для фруктов и сладостей Цзиндэчжэнь. Династия Мин, период Ваньли (1573–1620). Фарфор; роспись надглазурная и подглазурная. Шанхайский музей.
Выставка Династия МИН: сияние учености (фото 2.2)
Шкатулка с крышкой Династия Мин, период Сюаньдэ (1426–1435). Дерево; лак. Шанхайский музей.

Экспозицию из собрания Шанхайского музея показывают в Москве впервые. На выставке представлены предметы быта людей разных сословий: фарфоровые статуэтки, живопись, резные шкатулки и мебель. Отдельная часть экспозиции посвящена археологическим памятникам — редчайшим ювелирным изделиям из гробниц родственников императорской династии.

Выставка Династия МИН: сияние учености (фото 3.1)
Жаровня Династия Мин (1368–1644). Бронза; перегородчатая эмаль. Шанхайский музей.
Выставка Династия МИН: сияние учености (фото 3.2)
Cосуд для наливания воды в тушечницу Династия Мин (1368–1644). Нефрит: резьба. Шанхайский музей.
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