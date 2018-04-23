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23 апреля 2018
  • Григорусь Анастасия

Бутик Aesop в стиле джазового клуба

Обновленное пространство магазина Aesop в Монреале ссылается на музыкальное прошлое города — ежегодный Международный джазовый фестиваль

дизайн магазина Aesop (фото 1)

Местная студия Alain Carle Architectе спроектировала интерьер для косметического бренда Aesop в Монреале (Канада). Бутик расположен в юго-западном районе города, известном своим музыкальным прошлым. Бюро стремилось сделать магазин похожим на джаз-клуб, поэтому в интерьере использовали темно-зеленую замшу и детали из латуни.

дизайн магазина Aesop (фото 3.1)
дизайн магазина Aesop (фото 3.2)

«Монреаль сочетает богатую историю с яркой культурной жизнью, — рассказывает президент Аеsор Стюарт Миллар (Stuart Millar), — каждый район создает благоприятную почву для новых архитектурных интерпретаций».

дизайн магазина Aesop (фото 5)

Благодаря темным оттенкам и натуральным материалам, в интерьере создается впечатление, что вы находитесь в так называемом спикизи-баре — нелегальном питейном заведении времен сухого закона в США.

дизайн магазина Aesop (фото 7)

Раковина, которую клиенты могут использовать при тестировании продукции, размещается на темном «острове» и имеет латунные краны с обеих сторон. Натуральный светлый пол сочетается с деревянной мебелью из белого дуба. Овальный шкаф выполняет функцию зонирования пространства.

дизайн магазина Aesop (фото 9)

Это уже не первый опыт сотрудничества бюро Alain Carle Architecte с маркой Аеsор. Ранее студия оформила фирменный магазин бренда в городе Уэстмаунт, в юго-западной части провинции Квебек в Канаде.

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