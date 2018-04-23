Бутик Aesop в стиле джазового клуба

Обновленное пространство магазина Aesop в Монреале ссылается на музыкальное прошлое города — ежегодный Международный джазовый фестиваль

Местная студия Alain Carle Architectе спроектировала интерьер для косметического бренда Aesop в Монреале (Канада). Бутик расположен в юго-западном районе города, известном своим музыкальным прошлым. Бюро стремилось сделать магазин похожим на джаз-клуб, поэтому в интерьере использовали темно-зеленую замшу и детали из латуни.

«Монреаль сочетает богатую историю с яркой культурной жизнью, — рассказывает президент Аеsор Стюарт Миллар (Stuart Millar), — каждый район создает благоприятную почву для новых архитектурных интерпретаций».

Благодаря темным оттенкам и натуральным материалам, в интерьере создается впечатление, что вы находитесь в так называемом спикизи-баре — нелегальном питейном заведении времен сухого закона в США.

Раковина, которую клиенты могут использовать при тестировании продукции, размещается на темном «острове» и имеет латунные краны с обеих сторон. Натуральный светлый пол сочетается с деревянной мебелью из белого дуба. Овальный шкаф выполняет функцию зонирования пространства.