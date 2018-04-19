Столы Дмитрия Козиненко в Милане

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Новая коллекция столов Дмитрия Козиненко стала частью экспозиции бренда Durame на Salone del Mobile 2018
Украинский дизайнер Дмитрий Козиненко создал серию столов Vuotо для итальянской фабрики Durame. Коллекцию уже можно увидеть в Милане на выставке Salone del Mobile 2018.
Объекты Vuоtо имеют ассиметричное основание из массива древесины. Дизайнер придерживается фирменного приема оптической иллюзии. Ножки столов выглядят каждый раз по-разному, в зависимости от угла зрения. Столешницы из мрамора и стекла съемные, а потому предметы можно легко трансформировать под нужды пользователя.
«Я люблю работать с простыми и ясными формами, стараюсь смотреть на них по-другому. У меня есть особое видение вещей. Я считаю, что это очень важно для меня не только как для дизайнера, но и как человека», — говорит Дмитрий.