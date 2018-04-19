Столы Дмитрия Козиненко в Милане

Объекты Vuоtо имеют ассиметричное основание из массива древесины. Дизайнер придерживается фирменного приема оптической иллюзии. Ножки столов выглядят каждый раз по-разному, в зависимости от угла зрения. Столешницы из мрамора и стекла съемные, а потому предметы можно легко трансформировать под нужды пользователя.

«Я люблю работать с простыми и ясными формами, стараюсь смотреть на них по-другому. У меня есть особое видение вещей. Я считаю, что это очень важно для меня не только как для дизайнера, но и как человека», — говорит Дмитрий.