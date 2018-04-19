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19 апреля 2018

Столы Дмитрия Козиненко в Милане

Новая коллекция столов Дмитрия Козиненко стала частью экспозиции бренда Durame на Salone del Mobile 2018

Столы Дмитрия Козиненко в Милане (фото 0)

Украинский дизайнер Дмитрий Козиненко создал серию столов Vuotо для итальянской фабрики Durame. Коллекцию уже можно увидеть в Милане на выставке Salone del Mobile 2018. 

Объекты Vuоtо имеют ассиметричное основание из массива древесины. Дизайнер придерживается фирменного приема оптической иллюзии. Ножки столов выглядят каждый раз по-разному, в зависимости от угла зрения. Столешницы из мрамора и стекла съемные, а потому предметы можно легко трансформировать под нужды пользователя.

Коллекция столов Durame (фото 0)

«Я люблю работать с простыми и ясными формами, стараюсь смотреть на них по-другому. У меня есть особое видение вещей. Я считаю, что это очень важно для меня не только как для дизайнера, но и как человека», — говорит Дмитрий. 

Коллекция столов Durame (фото 2.1)
Коллекция столов Durame (фото 2.2)
Коллекция столов Durame (фото 3.1)
Коллекция столов Durame (фото 3.2)
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Salone Internazionale del MobileДмитрий КозиненкоSalone del Mobileобстановка
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