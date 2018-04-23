Ваш браузер устарел!

Наш сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ

Питомцы знаменитостей

Звездные террасы

Как отдыхают знаменитости

От 33 кв. метров

Дизайн маленьких квартир

ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Самые стильные архитекторы и дизайнеры
23 апреля 2018
  • Маслова Дарья

Микрокухни Sanwa в Милане

Минималистичные кухни японской компании Sanwa были отмечены премией Salone del Mobile.Milano

Микрокухни Sanwa в Милане (фото 0)

Японцы Sanwa пропагандируют минимализм. Стенд фабрики на выставке Eurocucina 2018 стал настоящим глотком свежего воздуха. За выдающийся вклад в дизайн, новаторский характер и творческий подход марка получила премию Salone del Mobile.Milano. Также победителями стали бренды CC-Tapis и Magis, а компания Riva 1920 была отмечена в специальной категории.

Микрокухни Sanwa в Милане (фото 2)

Лаконичные и практичные микрокухни реализованы с прагматичным чисто японским вниманием к каждой детали. Высокотехнологичная «начинка» и продуманный функционал позволяют размещать гарнитуры даже в шкафу!

Микрокухни Sanwa в Милане (фото 4)
Микрокухни Sanwa в Милане (фото 5)
Микрокухни Sanwa в Милане (фото 6)
Микрокухни Sanwa в Милане (фото 7)
Материалы по темам
CC-TapisMagisобстановкаEurocucinaEuroCucina 2018Riva 1920
Блоги
Красная помада:
Красная помада: один оттенок, который нужен всем
Личный опыт:
Личный опыт: блогеры — об уходе за волосами с Nioxin
Секретные материалы
Секретные материалы Визажисты делятся бьюти-хаками с бэкстейджа
Шаг к совершенству
Шаг к совершенству Range Rover Velar – must have сезона
 