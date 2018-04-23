Микрокухни Sanwa в Милане

Японцы Sanwa пропагандируют минимализм. Стенд фабрики на выставке Eurocucina 2018 стал настоящим глотком свежего воздуха. За выдающийся вклад в дизайн, новаторский характер и творческий подход марка получила премию Salone del Mobile.Milano. Также победителями стали бренды CC-Tapis и Magis, а компания Riva 1920 была отмечена в специальной категории.