Микрокухни Sanwa в Милане

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Минималистичные кухни японской компании Sanwa были отмечены премией Salone del Mobile.Milano
Японцы Sanwa пропагандируют минимализм. Стенд фабрики на выставке Eurocucina 2018 стал настоящим глотком свежего воздуха. За выдающийся вклад в дизайн, новаторский характер и творческий подход марка получила премию Salone del Mobile.Milano. Также победителями стали бренды CC-Tapis и Magis, а компания Riva 1920 была отмечена в специальной категории.
Лаконичные и практичные микрокухни реализованы с прагматичным чисто японским вниманием к каждой детали. Высокотехнологичная «начинка» и продуманный функционал позволяют размещать гарнитуры даже в шкафу!