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23 апреля 2018
  • Григорусь Анастасия

Milan Design Week 2018: геометрическое пространство Hermès

Бренд Hermès покорил Милан строгой геометрией и буйством ярких красок

Milan Design Week 2018: геометрическое пространство Hermès (фото 0)

Hermès потребовалось три недели на возведение инсталляции в музее Museo della Permanente. Сценография по традиции принадлежала Шарлотт Мако-Перельман и Алексис Фабри, руководителям креативного отдела Hermès Maison.

Milan Design Week 2018: геометрическое пространство Hermès (фото 2.1)
Milan Design Week 2018: геометрическое пространство Hermès (фото 2.2)

Семь высоких комнат облицованы марокканской плиткой из глазурованной глины. Зритель с головой погружается в мир цвета и по-новому открывает для себя объекты, аксессуары, текстиль и обои Hermès.

Milan Design Week 2018: геометрическое пространство Hermès (фото 4)

Внутри каждого помещения были созданы геометрические блоки: полки и лестницы оформлены в двух разных оттенках.

Milan Design Week 2018: геометрическое пространство Hermès (фото 6.1)
Milan Design Week 2018: геометрическое пространство Hermès (фото 6.2)

В каждом помещении — отдельный предмет коллекции. В честь недели дизайна Hermès представил публике новый столик A walk in the city, разработанный ирландским дизайнером Нигелем Пиком (Nigel Peake). Лакированные контейнеры, разработанные Джанпаоло Паньи (Gianpaolo Pagni), фарфоровые вазы Périmètre и кленовые тарелки Tibicolour ирландского художника Найджела Пика.

Milan Design Week 2018: геометрическое пространство Hermès (фото 7)
Milan Design Week 2018: геометрическое пространство Hermès (фото 9)

В ночь открытия пространства, зрителям предстало весьма любопытное зрелище. Группа приглашенных актеров-перформеров образовывали своими телами башни и мудреные фигуры. 

Milan Design Week 2018: геометрическое пространство Hermès (фото 11.1)
Milan Design Week 2018: геометрическое пространство Hermès (фото 11.2)

На протяжении всей недели команда уличных художников украшала улицы Милана фирменными узорами коллекции A Walk In The Citу. Ночью улицы очищали, чтобы утром создать новые иллюстрации.

Milan Design Week 2018: геометрическое пространство Hermès (фото 11)
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