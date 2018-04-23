Milan Design Week 2018: геометрическое пространство Hermès

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Бренд Hermès покорил Милан строгой геометрией и буйством ярких красок
Hermès потребовалось три недели на возведение инсталляции в музее Museo della Permanente. Сценография по традиции принадлежала Шарлотт Мако-Перельман и Алексис Фабри, руководителям креативного отдела Hermès Maison.
Семь высоких комнат облицованы марокканской плиткой из глазурованной глины. Зритель с головой погружается в мир цвета и по-новому открывает для себя объекты, аксессуары, текстиль и обои Hermès.
Внутри каждого помещения были созданы геометрические блоки: полки и лестницы оформлены в двух разных оттенках.
В каждом помещении — отдельный предмет коллекции. В честь недели дизайна Hermès представил публике новый столик A walk in the city, разработанный ирландским дизайнером Нигелем Пиком (Nigel Peake). Лакированные контейнеры, разработанные Джанпаоло Паньи (Gianpaolo Pagni), фарфоровые вазы Périmètre и кленовые тарелки Tibicolour ирландского художника Найджела Пика.
В ночь открытия пространства, зрителям предстало весьма любопытное зрелище. Группа приглашенных актеров-перформеров образовывали своими телами башни и мудреные фигуры.
На протяжении всей недели команда уличных художников украшала улицы Милана фирменными узорами коллекции A Walk In The Citу. Ночью улицы очищали, чтобы утром создать новые иллюстрации.