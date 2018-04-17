Milan Design Week 2018: звезды дизайна для CC-Tapis

Патрисия Уркиола, Бетан Лора Вуд, Елена Сальмистраро и супруги Паломбо — далеко не полный список звезд дизайна, разработавших новые коллекции ковров для CC-Tapis

В рамках Миланской недели дизайна 2018 итальянская фабрика CC-Tapis презентует сразу 9 новых и дополненных коллекций ковров и гобеленов. К сотрудничеству марка смогла привлечь настоящих звезд дизайна со всего мира. Эксцентричная британка Бетан Лора Вуд (Bethan Laura Wood) придумала коллекцию Super Fake на основе силуэтов различных камней, а именно — осадочных наслоений горных пород. Для каждого «уровня» был использован свой материал — хлопок, гималайская шерсть, шелк или лен.

Патрисия Уркиола (Patricia Urquiola) в новой серии размышляла над цифровыми технологиями — объекты напоминают о сбое на мониторе компьютера. Название коллекции Slinkie является отсылкой к детской цветной игрушке-пружинке. Для линии Tribù Роберто и Людовика Паломба (Roberto+Ludovica Palomba) черпали вдохновение из воспоминаний о путешествиях.

Елена Сальмистраро (Elena Salmistraro) продолжила тему «Флатландии» — романа Эдвина Э. Эбботта конца XIX, известного также как «Плоский мир». Главными героями серии стали контрастные круги, квадраты и треугольники, а предметы были названы в честь известных математиков — Леонарда Эйлера и Пифагора. Итальянский дизайнер Кьяра Андреатти (Chiara Andrеаtti) вдохновлялась японскими тканями в технике «икат» начала XIX века.