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17 апреля 2018

Milan Design Week 2018: звезды дизайна для CC-Tapis

Патрисия Уркиола, Бетан Лора Вуд, Елена Сальмистраро и супруги Паломбо — далеко не полный список звезд дизайна, разработавших новые коллекции ковров для CC-Tapis

Дизайнер Бетан Лора Вуд на фоне ковра для CC-Tapis
Ковер из серии Super Fake Бетан Лоры Вуд
Ковер из серии Super Fake Бетан Лоры Вуд

В рамках Миланской недели дизайна 2018 итальянская фабрика CC-Tapis презентует сразу 9 новых и дополненных коллекций ковров и гобеленов. К сотрудничеству марка смогла привлечь настоящих звезд дизайна со всего мира. Эксцентричная британка Бетан Лора Вуд (Bethan Laura Wood) придумала коллекцию Super Fake на основе силуэтов различных камней, а именно — осадочных наслоений горных пород. Для каждого «уровня» был использован свой материал — хлопок, гималайская шерсть, шелк или лен. 

Ковер из серии Slinkie Патрисии Уркиолы
Ковер из серии Slinkie Патрисии Уркиолы
Ковер из серии Slinkie Патрисии Уркиолы
Ковер из серии Tribù Роберто и Людовики Паломба
Ковер из серии Tribù Роберто и Людовики Паломба
Ковер из серии Tribù Роберто и Людовики Паломба
Ковер из серии Tribù Роберто и Людовики Паломба

Патрисия Уркиола (Patricia Urquiola) в новой серии размышляла над цифровыми технологиями — объекты напоминают о сбое на мониторе компьютера. Название коллекции Slinkie является отсылкой к детской цветной игрушке-пружинке. Для линии Tribù Роберто и Людовика Паломба (Roberto+Ludovica Palomba) черпали вдохновение из воспоминаний о путешествиях.

Ковер из серии Flatlandia Елены Сальмистраро
Ковер из серии Flatlandia Елены Сальмистраро
Ковер из серии Flatlandia Елены Сальмистраро

Елена Сальмистраро (Elena Salmistraro) продолжила тему «Флатландии» — романа Эдвина Э. Эбботта конца XIX, известного также как «Плоский мир». Главными героями серии стали контрастные круги, квадраты и треугольники, а предметы были названы в честь известных математиков — Леонарда Эйлера и Пифагора. Итальянский дизайнер Кьяра Андреатти (Chiara Andrеаtti) вдохновлялась японскими тканями в технике «икат» начала XIX века. 

Ковер из серии Night of a Hunter от Rooms Studio
Ковер из серии Night of a Hunter от Rooms Studio
Ковер из серии Night of a Hunter от Rooms Studio

Студия из Тбилиси Rooms разработала линию в духе старинных грузинских ковров, которые всегда были неотъемлемой частью культурного наследия страны. Главной темой стало единение со звездным небом и вселенной, выраженное при помощи простых, практически примитивных изображений.

Материалы по темам
CC-TapisЕлена Сальмистраро (Elena Salmistraro)Патрисия УркиолаMilan Design WeekStudiopepeобстановкаЛюдовика и Роберто Паломба (Ludovica+Roberto Palomba)Бетан Лора Вуд (Bethan Laura Wood)Rooms StudioКьяра Андреатти (Chiara Andrеаtti)
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