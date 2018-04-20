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20 апреля 2018
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Персидская культура в новинках студии Apparatus

Креативный директор студии Apparatus Габриэль Хэндифар вложил в новую коллекцию Act III традиции родной культуры

Apparatus (фото 0)
Фото: 
Paola Pansini

Новая коллекция объектов Act III студии Apparatus создана по мотивам родной для креативного директора Габриэля Хэндифара (Gabriel Hendifar) персидской культуры. В 1979 году его бабушка в качестве политического беженца иммигрировала в США из Ирана. С собой она везла традиционную шкатулку в древней технике инкрустации по дереву хатам.

Apparatus (фото 1.1)
Фото: 
Paola Pansini
Apparatus (фото 1.2)
Фото: 
Paola Pansini

Именно эта глубоко личная история легла в основу новой коллекции. Act III включает светильники Talisman и Median, вдохновленные скульптурными памятниками в иранском городе Персеполис, столики Pars и Drum. При этом форма последнего обращается к национальному барабану, который является основополагающим музыкальным инструментом в иранской культуре. Кстати, на нем играет отец Габриэля. Линия Shiraz — это вазы, чаши и подсвечники, намекающие на технику маркетри, которая возникла на исторической родине бабушки Хэндифара — в городе Шираз.  

Apparatus (фото 2)
Фото: 
Paola Pansini

По замыслу авторов, коллекция должна была выйти в двух версиях. В одном варианте объекты создавались из итальянского мрамора и латуни. Второе лимитированное издание должны были исполнить в традиции хатам иранские мастера. В этом случае для предметов была бы использована тысяча кусочков древесины, металла и верблюжьей кости для создания калейдоскопического орнамента. К сожалению, замысел остался нереализованным из-за санкций США против Ирана. 

Apparatus (фото 3.1)
Фото: 
Paola Pansini
Apparatus (фото 3.2)
Фото: 
Paola Pansini

Впервые коллекция Act III была представлена в рамках выставки Salone del Mobile 2018 в Милане.

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