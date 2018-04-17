Тайные помощники LG на Bathroom Biennalе

Большая семья не может обойтись без удобной и эргономичной бытовой техники. Однако бывает не так просто гармонично вписать в пространство стильного интерьера современные приборы и устройства. Для специальной экспозиции Bathroom Biennalе дизайнер Женя Жданова разработала концепцию ванной комнаты для всей семьи — стенд Welcome to the junglе в тропическом стиле. В рамках модного проекта декоратор использовала эффектную цветовую палитру, яркие принты с экзотическими цветами и фруктами, а также сумела «спрятать» многофункциональную бытовую технику LG за красивыми фасадами встроенных шкафов.

Первым «тайным помощником» на стенде стал паровой шкаф LG Styler, позволяющий получить качественную профессиональную очистку одежды прямо у себя дома. Инновационные возможности устройства помогают освободить больше времени на себя и своих близких. Паровой шкаф освежает предметы гардероба, устраняет неприятные запахи и аллергены, а также незначительные складки и замятия. Предмет не только обрабатывает паром одежду, игрушки и одеяла, но и бережно сушит. Благодаря специальному встроенному прессу на дверце, легко восстанавливаются стрелки на брюках. Паровой шкаф предусматривает использование меток Tag-On. Владельцы могут загружать циклы, специально предназначенные для конкретных предметов одежды, и программировать LG Styler со своих смартфонов.

Сложно представить себе ванную комнату без стиральной машины. Идеальным вариантом для большой семьи станет эргономичная модель TWINWash™ с двумя барабанами. Декоратор остановила свой выбор на этом предмете из-за оригинального конструктивного решения. Два отделения позволяют проводить стирку двух партий белья одновременно или независимо друг от друга, делить одежду на большие и маленькие партии, деликатные и детские вещи. Помимо высокой эффективности стирки, машина при помощи функции стирки паром помогает избавиться от аллергенов, смягчает текстиль, а также сушит его.