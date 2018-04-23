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23 апреля 2018
  • Маслова Дарья

Танцующие светильники Raw Edges

По велению лондонской студии Raw Edges 30 светильников исполнили синхронный танец на Миланской неделе дизайна

На Milan Design Week 2018 лондонская студия Raw Edges заставила 30 светильников исполнить синхронное вращение. Инсталляция придумана по мотивам танца «хора», который возник на Балканах. В дальнейшем он стал широко распространен и в других странах. В частности, основатели студии израильтяне Йел Мер (Yael Мег) и Шай Алкалэй (Shay Alkalay) считают его родным. «Нас привлекла идея множества предметов, движущихся с одинаковой скоростью, как в синхронном плавании», — рассказывают дизайнеры. Изогнутые разноцветные «листья» светильников прикреплены к центральному поворотному двигателю.

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