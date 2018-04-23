Танцующие светильники Raw Edges

На Milan Design Week 2018 лондонская студия Raw Edges заставила 30 светильников исполнить синхронное вращение. Инсталляция придумана по мотивам танца «хора», который возник на Балканах. В дальнейшем он стал широко распространен и в других странах. В частности, основатели студии израильтяне Йел Мер (Yael Мег) и Шай Алкалэй (Shay Alkalay) считают его родным. «Нас привлекла идея множества предметов, движущихся с одинаковой скоростью, как в синхронном плавании», — рассказывают дизайнеры. Изогнутые разноцветные «листья» светильников прикреплены к центральному поворотному двигателю.