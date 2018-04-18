TramCorallo: инсталляция Кристины Челестино

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Старинный трамвай, декорированный дизайнером Кристиной Челестино, курсирует по улицам Милана
Дизайнер Кристина Челестино (Cristina Celestino), громко заявившая о себе проектом Happy Room для Дома Fendi, на Миланской неделе дизайна представила свой проект совместно с другим известным брендом — венецианцами Rubelli, а также Besana и Antica Fabbrica Passamanerie Massia Vittorio.
Трамвай 1928 года, превращенный ею в «киносалон путешественника», курсирует по улицам Милана в течение недели смотра. Доминирующим цветом интерьера дизайнер выбрала коралловый — такой же, каким отделаны кресла в знаменитом миланском кинотеатре Corallo, который стал одним из источников вдохновения и для этой инсталляции, и для новой коллекции тканей Дома Rubelli.
Бархат, парча и шелк обивки мягких пуфов и стен, диваны, напоминающие шкатулки для драгоценностей, и держатели, похожие на кольца из черепахового панциря, — ювелирная тема, любимая дизайнером, ярко звучит и в этом проекте. Салон трамвая разделен на две зоны: первая — «фойе», вторая — собственно «зал», в котором через окна зритель видит «фильм», который он точно никогда не забудет, — исторический центр Милана во время Design Week 2018.