Ваш браузер устарел!

Наш сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ

Питомцы знаменитостей

От 33 кв. метров

Дизайн маленьких квартир

Звездные террасы

Как отдыхают знаменитости

ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Самые стильные архитекторы и дизайнеры
18 апреля 2018

TramCorallo: инсталляция Кристины Челестино

Старинный трамвай, декорированный дизайнером Кристиной Челестино, курсирует по улицам Милана

TramCorallo – инсталляция Кристины Челестино (фото 4)

Дизайнер Кристина Челестино (Cristina Celestino), громко заявившая о себе проектом Happy Room для Дома Fendi, на Миланской неделе дизайна представила свой проект совместно с другим известным брендом — венецианцами Rubelli, а также Besana и Antica Fabbrica Passamanerie Massia Vittorio.

TramCorallo – инсталляция Кристины Челестино (фото 2.1)
TramCorallo – инсталляция Кристины Челестино (фото 2.2)

Трамвай 1928 года, превращенный ею в «киносалон путешественника», курсирует по улицам Милана в течение недели смотра. Доминирующим цветом интерьера дизайнер выбрала коралловый — такой же, каким отделаны кресла в знаменитом миланском кинотеатре Corallo, который стал одним из источников вдохновения и для этой инсталляции, и для новой коллекции тканей Дома Rubelli.

TramCorallo: инсталляция Кристины Челестино (фото 4.1)
TramCorallo: инсталляция Кристины Челестино (фото 4.2)

Бархат, парча и шелк обивки мягких пуфов и стен, диваны, напоминающие шкатулки для драгоценностей, и держатели, похожие на кольца из черепахового панциря, — ювелирная тема, любимая дизайнером, ярко звучит и в этом проекте. Салон трамвая разделен на две зоны: первая — «фойе», вторая — собственно «зал», в котором через окна зритель видит «фильм», который он точно никогда не забудет, — исторический центр Милана во время Design Week 2018.

Материалы по темам
RubelliMilan Design WeekКристина Челестино (Cristina Celestino)
Блоги
Красная помада:
Красная помада: один оттенок, который нужен всем
Ваш идеальный цвет
Ваш идеальный цвет 9 идей для блондинок
Конкурс ELLE run
Конкурс ELLE run Попадите в команду ELLE на Московском полумарафоне
Секретные материалы
Секретные материалы Визажисты делятся бьюти-хаками с бэкстейджа
 