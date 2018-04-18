TramCorallo: инсталляция Кристины Челестино

Дизайнер Кристина Челестино (Cristina Celestino), громко заявившая о себе проектом Happy Room для Дома Fendi, на Миланской неделе дизайна представила свой проект совместно с другим известным брендом — венецианцами Rubelli, а также Besana и Antica Fabbrica Passamanerie Massia Vittorio.

Трамвай 1928 года, превращенный ею в «киносалон путешественника», курсирует по улицам Милана в течение недели смотра. Доминирующим цветом интерьера дизайнер выбрала коралловый — такой же, каким отделаны кресла в знаменитом миланском кинотеатре Corallo, который стал одним из источников вдохновения и для этой инсталляции, и для новой коллекции тканей Дома Rubelli.