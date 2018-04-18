Мечта перфекциониста: выставка Майкла Йоханссона в Милане

Инсталляции Майкла Йоханссона созданы из повседневных вещей, уложенных в идеальные геометрические формы в безукоризненном порядке

Фото: Michael Johansson

Инсталляции шведского художника Майкла Йохансона (Michael Johansson) представлены на выставках во всем мире. Его работы отличаются особым порядком. Составленные из множества «ненужных» предметов, не соответствующих по размеру и назначению, они систематизированы, сбалансированы и собраны в идеальную геометрическую форму.

Фото: Michael Johansson Фото: Michael Johansson

С 2007 года инсталляции Йохансона появляются на улицах различных городов, заполняя собой дверные проемы, арки и даже переулки. «Альтернативные чтения» — четвертая персональная выставка художника в миланской галерее The Flat — Massimo Carasi.

Фото: Michael Johansson

Специально для экспозиции было создано шесть новых скульптур и две инсталляции. Йохансон переосмысляет повседневные предметы. Таким способом автор хочет заставить человека иначе смотреть на обычные вещи, научить зрителя заниматься «альтернативным чтением» объектов.

Фото: Michael Johansson Фото: Michael Johansson

Когда: до 11 мая 2018 года. Где: галерея The Flat — Massimo Carasi, Милан, Via Paolo Frisi, 3.