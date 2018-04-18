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18 апреля 2018

Мечта перфекциониста: выставка Майкла Йоханссона в Милане

Инсталляции Майкла Йоханссона созданы из повседневных вещей, уложенных в идеальные геометрические формы в безукоризненном порядке

Альтернативные чтения: Майкл Йоханссон представляет свою новую работу в Милане (фото 2)
Фото: 
Michael Johansson

Инсталляции шведского художника Майкла Йохансона (Michael Johansson) представлены на выставках во всем мире. Его работы отличаются особым порядком. Составленные из множества «ненужных» предметов, не соответствующих по размеру и назначению, они систематизированы, сбалансированы и собраны в идеальную геометрическую форму.

Альтернативные чтения: Майкл Йоханссон представляет свою новую работу в Милане (фото 3.1)
Фото: 
Michael Johansson
Альтернативные чтения: Майкл Йоханссон представляет свою новую работу в Милане (фото 3.2)
Фото: 
Michael Johansson

С 2007 года инсталляции Йохансона появляются на улицах различных городов, заполняя собой дверные проемы, арки и даже переулки. «Альтернативные чтения» — четвертая персональная выставка художника в миланской галерее The Flat — Massimo Carasi.

Альтернативные чтения: Майкл Йоханссон представляет свою новую работу в Милане (фото 4)
Фото: 
Michael Johansson

Специально для экспозиции было создано шесть новых скульптур и две инсталляции. Йохансон переосмысляет повседневные предметы. Таким способом автор хочет заставить человека иначе смотреть на обычные вещи, научить зрителя заниматься «альтернативным чтением» объектов. 

Альтернативные чтения: Майкл Йоханссон представляет свою новую работу в Милане (фото 5.1)
Фото: 
Michael Johansson
Альтернативные чтения: Майкл Йоханссон представляет свою новую работу в Милане (фото 5.2)
Фото: 
Michael Johansson

Когда: до 11 мая 2018 года.

Где: галерея The Flat — Massimo Carasi, Милан, Via Paolo Frisi, 3.

Мастер порядка: выставка Майкла Йоханссона в Милане (фото 7.1)
Фото: 
Michael Johansson
Мастер порядка: выставка Майкла Йоханссона в Милане (фото 7.2)
Фото: 
Michael Johansson
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