Milan Design Week 2018: гипнотический проект Bvlgari

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Фантастические инсталляции бренда Bvlgari на трех площадках Милана произвели настоящий фурор
На Миланской неделе дизайна 2018 бренд Bvlgari кардинально меняет правила игры. На трех площадках Милана марка представила масштабные впечатляющие инсталляции в рамках проекта Reinventing Design Rules.
В дизайнерском районе Brera создана инсталляция площадью 1000 кв. метров. В основе проекта Reinventing Design Rules лежат три ключевых принципа бренда: цвет, модульность и материалы. Авторами установок выступили чилийский художник Иван Наварро (Ivan Navarro) и голландское бюро MVRDV. Главной объединяющей темой стала коллекция украшений B.zero1. Инсталляции переносят зрителей в абстрактную вселенную с целью понять суть искусства и дизайн Bvlgari — разрушение правил и создание новых.
Голландское бюро MVRDV интерпретирует знаменитый браслет Serpenti. Многочисленные разноцветные «соты» и зеркальный пол создают эффект калейдоскопа.
Чилийский художник Иван Наварро (Ivan Navarro) — настоящий мастер световых инсталляций. Цветные неоновые огни образуют гипнотическую паутину. Внутри компактных кубов автор спрятал уходящие вдаль яркие «комнаты».
Бесконечное повторение шестиугольников в последней установке ссылается на форму драгоценных камней с многочисленными гранями.
Черно-белый лабиринт отправляет зрителей в дезориентирующее путешествие. Архетипичное пространство призывает отбросить условности и почувствовать, что любые правила можно пересмотреть. Именно к этому призывают кричащие неоновые буквы.
На следующей площадке в саду отеля Il Giardino путешественников поджидает полированный зеркальный куб. Внутри посетителей окружает гипнотический черно-белый узор. Интегрированная камера снимает 36 кадров в секунду. Затем изображения автоматически формируются в файл GIF и отправляются посетителю по электронной почте.
Завершает путешествие галерея в фирменном бутике на улице Монтенаполеоне, где власть захватила геометрия и уже привычная черно-белая цветовая гамма.
Когда: до 22 апреля 2018 года.
Где: