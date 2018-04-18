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18 апреля 2018

Milan Design Week 2018: гипнотический проект Bvlgari

Фантастические инсталляции бренда Bvlgari на трех площадках Милана произвели настоящий фурор

На Миланской неделе дизайна 2018 бренд Bvlgari кардинально меняет правила игры. На трех площадках Милана марка представила масштабные впечатляющие инсталляции в рамках проекта Reinventing Design Rules. 

Дизайнерский район Brera

Зазеркалье Bvlgari на Milan Design Week 2018 (фото 2)

В дизайнерском районе Brera создана инсталляция площадью 1000 кв. метров. В основе проекта Reinventing Design Rules лежат три ключевых принципа бренда: цвет, модульность и материалы. Авторами установок выступили чилийский художник Иван Наварро (Ivan Navarro) и голландское бюро MVRDV. Главной объединяющей темой стала коллекция украшений B.zero1. Инсталляции переносят зрителей в абстрактную вселенную с целью понять суть искусства и дизайн Bvlgari — разрушение правил и создание новых.

Зазеркалье Bvlgari на Milan Design Week 2018 (фото 0)
Фото: 
Женя Жданова

Голландское бюро MVRDV интерпретирует знаменитый браслет Serpenti. Многочисленные разноцветные «соты» и зеркальный пол создают эффект калейдоскопа. 

Зазеркалье Bvlgari на Milan Design Week 2018 (фото 4)

Чилийский художник Иван Наварро (Ivan Navarro) — настоящий мастер световых инсталляций. Цветные неоновые огни образуют гипнотическую паутину. Внутри компактных кубов автор спрятал уходящие вдаль яркие «комнаты».

Зазеркалье Bvlgari на Milan Design Week 2018 (фото 6)
Зазеркалье Bvlgari на Milan Design Week 2018 (фото 7)

Бесконечное повторение шестиугольников в последней установке ссылается на форму драгоценных камней с многочисленными гранями. 

Зазеркалье Bvlgari на Milan Design Week 2018 (фото 8)
Зазеркалье Bvlgari на Milan Design Week 2018 (фото 9.1)
Зазеркалье Bvlgari на Milan Design Week 2018 (фото 9.2)

Черно-белый лабиринт отправляет зрителей в дезориентирующее путешествие. Архетипичное пространство призывает отбросить условности и почувствовать, что любые правила можно пересмотреть. Именно к этому призывают кричащие неоновые буквы.

Зазеркалье Bvlgari на Milan Design Week 2018 (фото 10)
Зазеркалье Bvlgari на Milan Design Week 2018 (фото 11)

Miror Cube в саду отеля Il Giardino

Зазеркалье Bvlgari на Milan Design Week 2018 (фото 14)

На следующей площадке в саду отеля Il Giardino путешественников поджидает полированный зеркальный куб. Внутри посетителей окружает гипнотический черно-белый узор. Интегрированная камера снимает 36 кадров в секунду. Затем изображения автоматически формируются в файл GIF и отправляются посетителю по электронной почте.

Зазеркалье Bvlgari на Milan Design Week 2018 (фото 15.1)
Зазеркалье Bvlgari на Milan Design Week 2018 (фото 15.2)
Зазеркалье Bvlgari на Milan Design Week 2018 (фото 16.1)
Зазеркалье Bvlgari на Milan Design Week 2018 (фото 16.2)

Фирменный бутик на Виа Монтенаполеоне

Milan Design Week 2018: гипнотический проект Bvlgari (фото 22)

Завершает путешествие галерея в фирменном бутике на улице Монтенаполеоне, где власть захватила геометрия и уже привычная черно-белая цветовая гамма. 

Milan Design Week 2018: гипнотический проект Bvlgari (фото 24)
Milan Design Week 2018: гипнотический проект Bvlgari (фото 25)

Когда: до 22 апреля 2018 года.

Где:

  • ﻿﻿Design District of Brera, ia delle Erbe 2.
  • ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿B﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ulgari Hotel Milano, Via Privata Fratelli Gabba.
  • ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿The Bvlgari Boutique, Via Montenapoleone, 1.

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