Milan Design Week 2018: гипнотический проект Bvlgari

На Миланской неделе дизайна 2018 бренд Bvlgari кардинально меняет правила игры. На трех площадках Милана марка представила масштабные впечатляющие инсталляции в рамках проекта Reinventing Design Rules.

Дизайнерский район Brera

В дизайнерском районе Brera создана инсталляция площадью 1000 кв. метров. В основе проекта Reinventing Design Rules лежат три ключевых принципа бренда: цвет, модульность и материалы. Авторами установок выступили чилийский художник Иван Наварро (Ivan Navarro) и голландское бюро MVRDV. Главной объединяющей темой стала коллекция украшений B.zero1. Инсталляции переносят зрителей в абстрактную вселенную с целью понять суть искусства и дизайн Bvlgari — разрушение правил и создание новых.

Фото: Женя Жданова

Голландское бюро MVRDV интерпретирует знаменитый браслет Serpenti. Многочисленные разноцветные «соты» и зеркальный пол создают эффект калейдоскопа.

Чилийский художник Иван Наварро (Ivan Navarro) — настоящий мастер световых инсталляций. Цветные неоновые огни образуют гипнотическую паутину. Внутри компактных кубов автор спрятал уходящие вдаль яркие «комнаты».

Бесконечное повторение шестиугольников в последней установке ссылается на форму драгоценных камней с многочисленными гранями.

Черно-белый лабиринт отправляет зрителей в дезориентирующее путешествие. Архетипичное пространство призывает отбросить условности и почувствовать, что любые правила можно пересмотреть. Именно к этому призывают кричащие неоновые буквы.

Miror Cube в саду отеля Il Giardino

На следующей площадке в саду отеля Il Giardino путешественников поджидает полированный зеркальный куб. Внутри посетителей окружает гипнотический черно-белый узор. Интегрированная камера снимает 36 кадров в секунду. Затем изображения автоматически формируются в файл GIF и отправляются посетителю по электронной почте.

Фирменный бутик на Виа Монтенаполеоне

Завершает путешествие галерея в фирменном бутике на улице Монтенаполеоне, где власть захватила геометрия и уже привычная черно-белая цветовая гамма.