Что посмотреть в Москве в Дни культурного наследия

В этом году Дни исторического и культурного наследия Москвы проходят с 12 апреля по 31 мая. В это время все желающие выбирают места и события, посетить которые можно бесплатно. Ежегодный фестиваль традиционно приурочен к Международному дню памятников и достопримечательных мест —18 апреля и Международному дню музеев —18 мая.

1 Дом Бегичева-Барышникова на Мясницкой

В интерьерах особняка построенного архитектором Матвеем Казаковым сохранились декоративные росписи потолков, барельефы и колонны из рукотворного мрамора

Для проектирования своих особняков, представитель богатейшего дворянского рода, большой ценитель искусства и архитектуры Иван Иванович Барышников (1749–1834) приглашал лучших проектировщиков своего времени. Именно этот дворец-усадьба на Мясницкой улице построена «звездным» архитектором Матвеем Казаковым. В крупнейшей в России коллекции живописи Ивана Барышникова были произведения Брюллова, Левицкого и даже Рафаэля. Со временем усадьба-дворец, чудом пережившая пожар 1812 года, перешла в руки дворянской семьи Степана Бегичева, а еще позже Петра Бекетова. При Бегичеве гостями дома были поэты Денис Давыдов и Вильгельм Кюхельбекер, а писатель Александр Грибоедов — друг хозяина поместья работал здесь над поэмой «Горе от ума». Еще до революции усадьбу передали казне, здесь разместилась больница и другие медицинские объекты. В начале 1990-х особняк Бегичева-Барышникова передали газете «Аргументы и факты» в аренду на 49 лет. Представители издательского дома с почтением относятся к памятнику архитектуры, бережно сохраняя дошедшие до наших дней артефакты. Посетить роскошный особняк в стиле классицизм можно в рамках экскурсии.

2 Особняк носова на Электрозаводской

Дом Носова — редчайший для Москвы образец деревянного модерна, влияние на архитектуру которого оказал франко-бельгийский вариант стиля.

Жилой дом фабриканта Василия Дмитриевича Носова — восхитительной красоты особняк в стиле модерн, построенный по проекту архитектора Л. Н. Кекушева в 1903 году. Изначально владелец мечтал об особняке похожем на виденные им в американском журнале Siеntifiс Аmeriсаn. Первый проект Кекушева с крестообразным декором в стиле фахтверк и шатровой башенкой подражал постройкам эпохи королевы Анны. Позже замысел изменился — был выбран стиль современных на тот момент американских коттеджей. В процессе строительства были внесены многочисленные изменения, связанные со сложным рельефом участка. Двухэтажный деревянный дом с обширными террасами, фигурными козырьками и резным деревянным декором стоит на массивном каменном полуподвале. Несмотря на заметное влияние американского модерна и раннего творчества Ф. Л. Райта, проект архитектора Кекушева совершенно оригинален — постройка впечатляет воздушностью деревянных конструкций и цельностью вопреки обилию деталей и декора.

3 Дом-коммуна на Орджоникидзе

Экспериментальный дом-коммуна на улице Орджоникидзе, построенный в 1929-30 годах — яркий памятник советского конструктивизма.

Назначение постройки — общежитие студентов Текстильного института. Архитектор Иван Николаев выслушал пожелания комитета комсомола вуза и разработал невиданную функциональную структуру — настойщий конвейер повседневной жизни студентов с учетом распорядка дня. Комплекс состоял из трех больших корпусов. По 7-ми этажам Спального корпуса пролегал длинный коридор с раздвижными дверями, за которыми располагались спальные кабины, размером 2,3×2,7 м, количеством 1 008. Из Спального студент переходил в Санитарный корпус, там помывшись и сделав зарядку, направлялся в Учебный корпус. Помимо аудиторий здесь находились ясли для детей. Семейных студентов в коммуну старались не брать, но разрешали жениться в процессе учебы. В числе общих «удобств» были представлены: кухня, столовая, актовый зал, комнаты для групповой работы, библиотека и общий холл для занятий. Жить в такой тесноте следующие поколения не смогли и позже здание подверглось реконструкции. К 1990-м годам общежитие обветшало и было расселено, однако к 2016 году многие архитектурные элементы были восстановлены. Прикоснуться к революционной идее обобществленного быта можно в рамках экскурсии.

4 Фабрика «Красный Октябрь»

После закрытия производства в 2007 году заводские корпуса в основном сохранены и переоборудованы под офисы, торговые и выставочные пространства.

Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» существовала на территории острова Балчуг с 1889 по 2007 годы. Построенная фирмой «Эйнем» в 1890-е годы, после Октябрьской революции была национализирована и получила новое название. Ещё в XVI–XVIII веках, до прокладки Водоотводного канала, на нынешней территории острова Балчуг существовали Садовые слободы: Верхняя, Средняя, Нижняя — в настоящее время это территории Берсеневки, Болота, Балчуга и Садовников. В 1783 году половодьем были повреждены опоры Большого Каменного моста, для их ремонта вода из реки была отведена каналом, в результате чего и образовался остров. Сегодня путь на остров пролегает по построенному не так давно пешеходному Патриаршему мосту — одной из лучших обзорных площадок современной Москвы.

5 Гостиница «Ленинградская»

Ребра и эмблема восьмигранного шпиля, розетки между пилонами и шары на обелисках гостиницы «Ленинградская» покрыты золотом

Совершить экскурсию приглашает одна из семи сталинских высоток — гостиница «Ленинградская». 26-этажное здание имеет два 6-ти этажных крыла и 15-ти этажную башню, высотой 136 м. Сооружение венчает 24-метровый шпиль с пятиконечной звездой в обрамлении колосьев. Гостиница, располагается на оси площади «трех вокзалов», образуя вертикальную доминанту. Использование в декоре мотивов русской архитектуры XVII и XVIII веков позволило «небоскребу» гармонично вписаться в ансамбль исторических зданий на площади. От остальных московских высоток здание отличают цветные отделки фасадов и облицовка красной глазурованной керамикой, имитирующей кирпич. Интерьеры гостиницы впечатляют пышным убранством, элементами древнерусской архитектуры и стилизациями в духе московского барокко.

6 Квест «В поисках разбежавшихся львов»

Бронзовый лев на мраморном постаменте у подножия Храма Христа Спасителя

Городское экскурсионное бюро Музея Москвы приглашает пройти квест, цель которого разыскать как можно больше изображений львов на московских зданиях и улицах. В увлекательной форме городского «сафари» участники квеста узнают интересные факты об истории столицы, старинных зданиях и судьбах их владельцев — большинство этих домов признаны объектами культурного наследия.

7 История Промышленной архитектуры Москвы XIX–XX веков

Специальное мероприятие пройдет в здании Государственной публичной исторической библиотеки России. Гости узнают о первых текстильных и набойных мануфактурах, возникших после Отечественной войны 1812 года, роли крестьянства в становлении текстильной промышленности и ее влиянии на благосостояние страны после 1861 года. В фокусе внимания — особенности архитектуры, роль Императорского технического училища, инженеров и подрядчиков в формировании образа «современных монастырей», как называли тогда текстильные комплексы. Лекция адресована архитекторам, историкам искусства, студентам и специалистам в области охраны культурного наследия.

8 Авангард вокруг башни

Панорама района и вид на Шуховскую башню

Экскурсия по маршруту в районе метро Шаболовская включает знакомство с яркими памятниками конструктивизма и архитектуры авангарда в Москве. Главная достопримечательность Шаболовки — Шуховская башня, была построена в 1920–1922 годах по проекту гениального инженера Владимира Шухова. Уже при жизни современники восхищались его талантом, называя его «человек-фабрика» и «русский Леонардо». Среди более ранних достопримечательностей маршрута — Шаболовская слобода, принадлежавшая соседнему Донскому монастырю, деревянная церковь Троицы, возведенная в 1699 году и построенный на ее месте в 1747 году каменный храм. В советское время район застраивался новыми жилыми домами. Жемчужинами архитектурного наследия здесь являются экспериментальный Хавско-Шаболовский жилмассив, единственный реализованный проект группы архитекторов-рационалистов АСНОВА и бывшее общежитие Текстильного института.

9 Городская усадьба Грибова в Хлебном переулке

Великолепное внутреннее убранство особняка несет отпечаток неоклассицизма и ампира. Потолки расписаны античными сюжетами в овальных гипсовых медальонах. Стены обильно декорированы лепными гирляндами. Металлическая ограда с воротами сохранилась практически в первоначальном виде.

Парадный вход особняка в Хлебном переулке охраняют величественные львы. Проект главного здания разработал архитектор Борис Великовский в 1909 году, а инженер Алексей Милюков завершил строительство в 1911 году. Заказчиком городской усадьбы был состоятельный московский купец Владимир Назарович Грибов, владелец фабрики бумажных, шелковых и суконных товаров и торгового дома «Н. Ф. Грибов с сыновьями». Также, династия Грибовых владела несколькими доходными домами у Чистых прудов. После революции 1917 года бизнес-семейство покинуло Россию. В довоенный период помещение занимало военно-топографическое управление, затем общеобразовательная школа. Начиная с 1945 года в историческом особняке располагается резиденция посла и бюро военного атташе Бельгии, тогда же здание было отреставрировано.

10 Квест «В поисках забытого водопровода»

Эклектичные интерьеры общественных Сандуновских бань созданные в XIX веке сохранили пышное убранство до наших дней