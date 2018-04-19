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19 апреля 2018

Milan Design Week 2018: прямой эфир

Редакция ELLE Decoration ведет прямой эфир из Милана

Milan Design Week — это грандиозное событие, ради которого в городе собираются специалисты и поклонники дизайна со всего мира. На множестве площадок одновременно проходят презентации, открываются стенды и инсталляции. Команда ELLE Decoration продолжает вести прямой эфир из Милана.

Milan Design Week 2018: день второй (фото 1)
B&B Italia
Milan Design Week 2018: день второй (фото 2)
Шоу-рум Cassina, дизайн Патрисии Уркиолы
Milan Design Week 2018: день второй (фото 8.1)
Cassina
Milan Design Week 2018: день второй (фото 8.2)
Cassina
Milan Design Week 2018: день второй (фото 3)
Удивительный мир Fornasetti
Milan Design Week 2018: прямой эфир (фото 5)
Louis Vuitton
Milan Design Week 2018: день второй (фото 5.1)
Kartell
Milan Design Week 2018: день второй (фото 5.2)
Инсталляция COS Филиппа К. Смита III
Milan Design Week 2018: день второй (фото 12.1)
Bisazza
Milan Design Week 2018: день второй (фото 12.2)
Bisazza
Milan Design Week 2018: день второй (фото 7.1)
Rimadesio
Milan Design Week 2018: день второй (фото 7.2)
Giorgetti
Milan Design Week 2018: день второй (фото 9.1)
Arclinea
Milan Design Week 2018: день второй (фото 9.2)
Arclinea
Milan Design Week 2018: день второй (фото 4.1)
Asko
Milan Design Week 2018: прямой эфир (фото 10.2)
Baxter
Milan Design Week 2018: день второй (фото 11.1)
Flos
Milan Design Week 2018: день второй (фото 11.2)
Flos
Milan Design Week 2018: день второй (фото 13.1)
FontanaArte
Milan Design Week 2018: прямой эфир (фото 12.2)
Artemide
Milan Design Week 2018: день второй (фото 10.1)
Visionnaire
Milan Design Week 2018: прямой эфир (фото 13.2)
Caesarstone
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