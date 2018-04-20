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20 апреля 2018
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Американская закусочная Дэвида Роквелла в Милане

В районе Ventura Centrale можно погрузиться в атмосферу типичной придорожной закусочной США по проекту архитектора Дэвида Роквелла

Американская закусочная Дэвида Роквелла в Милане (фото 0)

Архитектор Дэвид Роквелл (David Rockwell) совместно с американским журналом о современном дизайне Surface представил инсталляцию The Diner. В этом году издание отмечает 25-летний юбилей и в честь знаменательного события представляет на Миланской неделе дизайна 2018 проект, посвященный вечному символу всех путешественников США — придорожной закусочной. 

Американская закусочная Дэвида Роквелла в Милане (фото 2)

На площадке возле Центрального вокзала Ventura Centrale можно отправиться в путешествие от Западного до Восточного побережья Соединенных Штатов. Четыре пространства созданы по мотивам эстетических концепций дайнеров со всей страны.

Американская закусочная Дэвида Роквелла в Милане (фото 4)

Архитектор объединил четыре заведения разных типов в одном пространстве: придорожное кафе, закусочная Восточного побережья, дайнеры Среднего Запада и Западного побережья. Центральное место занимает ярко-розовая зона. Неоновые вывески рассказывают о самых популярных блюдах: бургерах, жареной картошке, сэндвичах. 

Американская закусочная Дэвида Роквелла в Милане (фото 6)

Роквелл задавался целью представить архетипичный образ гостеприимного кафе в демократичном и оптимистичном стиле. Посетители могут насладиться типичным американским подходом к еде и напиткам.

Milan Design Week 2018: Дэвид Роквелл (фото 3)

Когда: до 22 апреля 2018 года.

Где: Ventura Centrale, Via Ferrante Aporti ,15.

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