Американская закусочная Дэвида Роквелла в Милане

В районе Ventura Centrale можно погрузиться в атмосферу типичной придорожной закусочной США по проекту архитектора Дэвида Роквелла

Архитектор Дэвид Роквелл (David Rockwell) совместно с американским журналом о современном дизайне Surface представил инсталляцию The Diner. В этом году издание отмечает 25-летний юбилей и в честь знаменательного события представляет на Миланской неделе дизайна 2018 проект, посвященный вечному символу всех путешественников США — придорожной закусочной.

На площадке возле Центрального вокзала Ventura Centrale можно отправиться в путешествие от Западного до Восточного побережья Соединенных Штатов. Четыре пространства созданы по мотивам эстетических концепций дайнеров со всей страны.

Архитектор объединил четыре заведения разных типов в одном пространстве: придорожное кафе, закусочная Восточного побережья, дайнеры Среднего Запада и Западного побережья. Центральное место занимает ярко-розовая зона. Неоновые вывески рассказывают о самых популярных блюдах: бургерах, жареной картошке, сэндвичах.

Роквелл задавался целью представить архетипичный образ гостеприимного кафе в демократичном и оптимистичном стиле. Посетители могут насладиться типичным американским подходом к еде и напиткам.