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20 апреля 2018

Milan Design Week 2018: еще больше интересных событий

Редакция ELLE Decoration ведет прямой эфир из Милана

Milan Design Week — это грандиозное событие, ради которого в городе собираются специалисты и поклонники дизайна со всего мира. На множестве площадок одновременно проходят презентации, открываются стенды и инсталляции. Команда ELLE Decoration продолжает вести прямой эфир из Милана.

Объявлены победители Международного конкурса Elle Deco International Design Awards 2018!

Подробнее о лучших объектах и дизайнерах читайте в отдельном материале по ссылке.

Milan Design Week 2018: прямой эфир (фото 1.1)
Премия Edida 2018
Milan Design Week 2018: прямой эфир (фото 1.2)
Премия Edida 2018

Инсталляция Дэвида Роквелла (David Rockwell) на тему американской придорожной закусочной

Milan Design Week 2018: прямой эфир (фото 2.1)
Ventura Centrale
Milan Design Week 2018: прямой эфир (фото 2.2)
Ventura Centrale

Невероятное пространство Hermes

Milan Design Week 2018: прямой эфир (фото 3.1)
Hermes
Milan Design Week 2018: прямой эфир (фото 3.2)
Hermes
Milan Design Week 2018: прямой эфир (фото 4.1)
Hermes
Milan Design Week 2018: прямой эфир (фото 4.2)
Hermes

Новая коллекция аксессуаров Hermes

Milan Design Week 2018: прямой эфир (фото 5.1)
Chelini 1898
Milan Design Week 2018: прямой эфир (фото 5.2)
Chelini 1898
Milan Design Week 2018: прямой эфир (фото 6.1)
Rubelli Group
Milan Design Week 2018: прямой эфир (фото 6.2)
Rubelli Group
Milan Design Week 2018: прямой эфир (фото 7.1)
Saint Louis Crystal
Milan Design Week 2018: прямой эфир (фото 7.2)
Giorgetti
Milan Design Week 2018: прямой эфир (фото 8.1)
Meridiani Living Interiors
Milan Design Week 2018: прямой эфир (фото 8.2)
Meridiani Living Interiors
Milan Design Week 2018: прямой эфир (фото 9.1)
Meridiani Living Interiors
Milan Design Week 2018: прямой эфир (фото 9.2)
Etro
Milan Design Week 2018: прямой эфир (фото 10.1)
Constantini Pietro
Milan Design Week 2018: прямой эфир (фото 10.2)
Manifattura Richard Ginori
Milan Design Week 2018: прямой эфир (фото 11.1)
Pierre Frey
Milan Design Week 2018: прямой эфир (фото 11.2)
Pierre Frey

Dimore Gallery 

Завораживающие светильники Apparatus

Инсталляция Transitions III в дизайн-квартале Ventura Centrale 

Старинный трамвай 1928 года, декорированный дизайнером Cristina Celestinо для Rubelli Group, курсирует по улицам Милана. Доминирующим цветом интерьера дизайнер выбрала коралловый — такой же, каким отделаны кресла в знаменитом миланском кинотеатре Corallo.

Подробнее о проекте читайте в отдельном материале по ссылке.

Meridiani

Презентация новой духовки Dialog Oven от Miele, которая готовит принципиально иначе. Понаблюдали за процессом приготовления рыбы в ледяном кубе: удивительно, рыба готова, а куб не растаял.

Breath of Light в шоу-руме Preciosa

Инсталляция COS и американского художника Филиппа К. Смита III 

Обновленный шоу-рум Cassina по дизайну Патрисии Уркиолы

Шоу-рум Dedar

Вазы Tangent, дизайн Nendo для Swarovski Atelier

Новая коллекция от Gubi

Новинки в шоуруме Flos Майкла Анастасиадиса

Красота на Salone Satellite 2018 

Фантастический мир Fornasetti

Изучаем и восхищаемся последними новинками от Mielе вместе с Женей Ждановой 

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