Milan Design Week 2018: еще больше интересных событий

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Редакция ELLE Decoration ведет прямой эфир из Милана
Milan Design Week — это грандиозное событие, ради которого в городе собираются специалисты и поклонники дизайна со всего мира. На множестве площадок одновременно проходят презентации, открываются стенды и инсталляции. Команда ELLE Decoration продолжает вести прямой эфир из Милана.
Подробнее о лучших объектах и дизайнерах читайте в отдельном материале по ссылке.
Подробнее о проекте читайте в отдельном материале по ссылке.