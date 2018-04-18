Ваш браузер устарел!

Наш сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

Звездные террасы

Как отдыхают знаменитости

ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ

Питомцы знаменитостей

ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Самые стильные архитекторы и дизайнеры

От 33 кв. метров

Дизайн маленьких квартир
18 апреля 2018

Milan Design Week 2018: день первый

Редакция ELLE Decoration ведет прямой эфир из Милана

Milan Design Week — это грандиозное событие, ради которого в городе собираются специалисты и поклонники дизайна со всего мира. На множестве площадок одновременно проходят презентации, открываются стенды и инсталляции. Команда ELLE Decoration подводит итоги первого дня в Милане.

Ковры по дизайну Патрисии Уркиолы на стенде CC — Tapis

Подробнее о новинках CC-Tapis читайте в отдельном материале по ссылке.

Под флагом роскоши, Hermes

Инсталляция Preciosa

Презентация новой коллекции часов Santos de Cartier

Мраморный столик по дизайну Даниэля Либескинда для Citco

Пространство Molteni & C 

Микроархитектура студии Marco Piva для Visionnaire

Концептуальное кресло Poltrona Frau, Жан-Мари Массо

Кресло Lower Power, Annibale Colombo

Мир дизайна Kartell

 Кресло Mentalist,  Sawaya & Moroni

Материалы по темам
CartierHermesCC-TapisCitcoPreciosaПатрисия УркиолаPoltrona FrauMilan Design WeekKartellVisionnaireДаниэль ЛибескиндMolteni&CAnnibale ColomboSawaya & Moroni
Блоги
Конкурс ELLE run
Конкурс ELLE run Попадите в команду ELLE на Московском полумарафоне
Личный опыт:
Личный опыт: блогеры — об уходе за волосами с Nioxin
Секретные материалы
Секретные материалы Визажисты делятся бьюти-хаками с бэкстейджа
Ваш идеальный цвет
Ваш идеальный цвет 9 идей для блондинок
 