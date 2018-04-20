Ремесло и дизайн: Stranger Pinks в пространстве виллы Джо Понти

Здесь, на Via Giovanni Randaccio, сегодня обосновался TED Milano — шоу-рум дизайнерских предметов интерьера. В рамках Миланского мебельного салона 2018 TED Milano и онлайн-платформа Artemest собрали на этой вилле, построенной великим итальянским архитектором Джо Понти (Gio Ponti) в 1930-х годах, коллекцию предметов дизайна, созданных специально для проекта, названного Stranger Pinks.

Ваза Donna Rosalia, дизайн Стевании Боэми Скульптура Uffa La Raffa, дизайн Антонио Шортино

Сложные винтажные оттенки розового и других пастельных цветов, выбранные для текстиля, мебели, обоев и аксессуаров, призваны погрузить в утонченный, изящный мир женщин.

В создании полусотни уникальных предметов приняли участие Антонио Шортино, Studio Crestani, Джузеппе Ривадосси, студии Meccani Design и Texturae, Франческо Делла Фемина, Паола Паронетта, Сильвио Мондино и другие.

Ковер Pink Palms, дизайн Ilaria Ferraro Toueg Ковер Geometric Vision, дизайн Ilaria Ferraro Toueg