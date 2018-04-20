Ремесло и дизайн: Stranger Pinks в пространстве виллы Джо Понти

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Уникальные предметы итальянских мастеров, созданные специально для Миланского мебельного салона
Здесь, на Via Giovanni Randaccio, сегодня обосновался TED Milano — шоу-рум дизайнерских предметов интерьера. В рамках Миланского мебельного салона 2018 TED Milano и онлайн-платформа Artemest собрали на этой вилле, построенной великим итальянским архитектором Джо Понти (Gio Ponti) в 1930-х годах, коллекцию предметов дизайна, созданных специально для проекта, названного Stranger Pinks.
Сложные винтажные оттенки розового и других пастельных цветов, выбранные для текстиля, мебели, обоев и аксессуаров, призваны погрузить в утонченный, изящный мир женщин.
В создании полусотни уникальных предметов приняли участие Антонио Шортино, Studio Crestani, Джузеппе Ривадосси, студии Meccani Design и Texturae, Франческо Делла Фемина, Паола Паронетта, Сильвио Мондино и другие.
Когда: до 22 апреля 2018 года.
Где: Via Giovanni Randaccio, 5.