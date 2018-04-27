Конкурс ELLE Decoration в Instagram

Журнал ELLE Decoration совместно с Третьяковской галереей проводит совместный конкурс на площадке Instagram.

Для участия необходимо выложить фотографию с майским номером журнала ELLE Decoration и поставить хэштеги #новаятретьяковка и #майскийавангард, а также отметить @elledecorationru и @tretyakov_gallery.

Пользователи, чьи фотографии соберут наибольшее количество лайков, получат возможность бесплатно посетить Новую Третьяковку с экскурсией по залам Русского Авангарда в составе группы (15-20 человек).

Окончание конкурса: 20 мая.

Финалисты будут объявлены 21 мая.

Дата проведения экскурсии: 24 мая 2018 года, 19:00.

Где: Новая Третьяковка, Крымский вал, 10.