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27 апреля 2018

Конкурс ELLE Decoration в Instagram

Выиграйте бесплатное посещение Новой Третьяковки и экскурсию по залам Русского Авангарда

Конкурс ELLE Decoration в Instagram (фото 0)

Журнал ELLE Decoration совместно с Третьяковской галереей проводит совместный конкурс на площадке Instagram.

Для участия необходимо выложить фотографию с майским номером журнала ELLE Decoration и поставить хэштеги #новаятретьяковка и #майскийавангард, а также отметить @elledecorationru и @tretyakov_gallery.

Пользователи, чьи фотографии соберут наибольшее количество лайков, получат возможность бесплатно посетить Новую Третьяковку с экскурсией по залам Русского Авангарда в составе группы (15-20 человек).

Окончание конкурса: 20 мая.  

Финалисты будут объявлены 21 мая. 

Дата проведения экскурсии: 24 мая 2018 года, 19:00.

Где: Новая Третьяковка, Крымский вал, 10.

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