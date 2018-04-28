ELLE Decoration Design Days в Краснодаре

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18 и 19 мая на краснодарской площадке AP home (Краснодар) пройдут ELLE Decoration Design Days
18 и 19 мая на краснодарской площадке AP home состоится очередное знаковое событие для архитектурно-дизайнерского сообщества — ELLE Decoration Design Days 2018.
Elle Decoration и AP Luxury Brands подготовили интенсивный курс лекций и мастер-классов «Теория и практика создания современного интерьера».
В качестве спикеров организаторы ELLE Decoration Design Days традиционно приглашают ведущих российских профессионалов. В этом году выступают: Алексей Дорожкин, Ирина Глик, Кирилл Истомин, Анна Муравина и Светлана Арефьева.
Хедлайнер мероприятия — самый известный российский декоратор Кирилл Истомин. Впервые у посетителей ELLE Decoration Design Days будет уникальная возможность услышать его авторскую лекцию о русских традициях в современном дизайне интерьеров.