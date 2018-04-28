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28 апреля 2018

ELLE Decoration Design Days в Краснодаре

18 и 19 мая на краснодарской площадке AP home (Краснодар) пройдут ELLE Decoration Design Days

ELLE Decoration Design Days в Краснодаре (фото 0)

18 и 19 мая на краснодарской площадке AP home состоится очередное знаковое событие для архитектурно-дизайнерского сообщества — ELLE Decoration Design Days 2018

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Elle Decoration и AP Luxury Brands подготовили интенсивный курс лекций и мастер-классов «Теория и практика создания современного интерьера».

В качестве спикеров организаторы ELLE Decoration Design Days традиционно приглашают ведущих российских профессионалов. В этом году выступают: Алексей Дорожкин, Ирина Глик, Кирилл Истомин, Анна Муравина и Светлана Арефьева.﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Хедлайнер мероприятия — самый известный российский декоратор Кирилл Истомин. Впервые у посетителей ELLE Decoration Design Days будет уникальная возможность услышать его авторскую лекцию о русских традициях в современном дизайне интерьеров.

Кирилл Истомин
Алексей Дорожкин
Ирина Глик
Анна Муравина
Светлана Арефьева
Материалы по темам
Алексей Дорожкинсветская хроникаELLE Decoration Design DaysКирилл ИстоминАнна МуравинаИрина ГликСветлана Арефьева
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