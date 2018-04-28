ELLE Decoration Design Days в Краснодаре

18 и 19 мая на краснодарской площадке AP home (Краснодар) пройдут ELLE Decoration Design Days

18 и 19 мая на краснодарской площадке AP home состоится очередное знаковое событие для архитектурно-дизайнерского сообщества — ELLE Decoration Design Days 2018.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Elle Decoration и AP Luxury Brands подготовили интенсивный курс лекций и мастер-классов «Теория и практика создания современного интерьера».