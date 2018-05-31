Studio KO: чувство места

Работы Карла Фурнье и Оливье Марти из Studio KO находятся на стыке авангардной архитектуры и традиционных построек. Музей Ива Сен-Лорана в Марракеше, кирпичный фасад которого напоминает фактуру ткани, лишь один из последних шедевров дуэта.

Карл Фурнье и Оливье Марти, основатели Studio KO. Фон — фрагмент фасада Музея Ива Сен-Лорана по проекту Studio KO, открывшегося в Марракеше в 2017 году.

Интерьер Villa E.

Музей легендарного кутюрье в Марокко вывел архитекторов Studio KO на новый виток известности, как и предсказывал заказчик проекта — партнер Ива Сен-Лорана Пьер Берже. Впрочем, в портфолио дуэта уже были работы для магнатов и селебрити: дома для самого Берже и Мареллы Аньелли, отели для Андре Балаша, бутик известной косметической сети Aesop, так что успех музея — логичное развитие истории.

Villa E в Атласских горах по проекту Studio KO. Фасад облицован местным красным песчаником.

Началась она больше 20 лет назад в парижской Национальной высшей школе изящных искусств, где познакомились Карл Фурнье и Оливье Марти. Первый когда-то хотел стать актером, второй родился в семье физика-ядерщика, но всегда интересовался архитектурой — с раннего детства любил рисовать воображаемые миры.

Внутренний двор виллы DL, вдохновленной архитектурой старинных пригородных риадов Марокко.

Сразу после окончания учебы, в 2000-м, они основали в Париже Studio KO, взяв для лаконичного названия первые буквы своих имен. А уже в 2001 году молодые архитекторы проектировали дом для бизнесмена Патрика Геррана-Эрме, члена семьи, владеющей Hermès. «Он позвонил и сказал: хочу познакомить вас с женой, приезжайте завтра на ужин. Я подумал, конечно, что речь идет о Париже, но нас звали в Марокко!» — вспоминает Фурнье.

Интерьер Villa B в Порто-Веккьо, Франция.

Так студия открыла второй офис в Марракеше, чтобы контролировать ход работ. Сегодня офисов уже три — вместе с лондонским и парижским. В Париже Studio KO занимает здание XIX века — бывшую швейную фабрику, но внутри правит XXI век: обстановка, освещение, предметы искусства.

В этом отражается метод Карла Фурнье и Оливье Марти: морщины времени и современные черты мирно уживаются в их пространствах. То же и в их собственной вилле на Корсике — Фурнье и Марти отреставрировали здание XIX века у самой кромки воды.

Карл Фурнье и Оливье Марти привлекли местных ремесленников, чтобы сохранить дух места и времени

Музей Ива Сен-Лорана по проекту Studio KO, открывшийся в Марракеше в 2017 году.

Архитекторы привлекли местных ремесленников, чтобы сохранить дух места и времени: воссоздали кровлю из грубо обработанного сланца и оригинальный дымоход, оставили незакрашенными фрагменты старинных стен. Но при этом наполнили дом классикой XX века и предметами дизайна современников: в столовой — сетчатые стулья Гарри Бертойи, в гостиной — стул француза Ноэ Дюшофура-Лоранса.

Фасад Villa D в Марокко.

Итак, история, локальные ремесленные традиции плюс чистые современные формы — так выглядит формула Studio KO. Но это не значит, что стоит искать сходство во всех работах дуэта. Наоборот: каждый проект настолько сильно привязан к месту, что повторить его где-то еще просто невозможно. По словам Фурнье, правило Studio KO: «никогда не говорить дважды об одном и том же».

Например, геометричная Villa D, построенная в Марокко в 2004 году для большой французской семьи, кажется, сливается с выжженным ландшафтом — и неспроста. «Мы убедили клиентов построить дом из высушенных на солнце блоков, выполненных из местной глины, — это экологичный и в то же время нестандартный подход», — рассказывает Карл Фурнье.

Интерьер виллы Пьера Берже в Танжере.

Еще одна постройка в Марокко, Villa E в Атласских горах, облицована красным песчаником, собранным и обработанным тут же. Она похожа на традиционную берберскую крепость, но в то же время напоминает минималистский арт-объект, а внутри наполнена предметами европейского дизайна: от стульев Антонио Читтерио и дивана Пьеро Лиссони до принтов Ле Корбюзье.

Интерьер Villa К в Марокко.

Даже если у места нет яркой истории, Оливье Марти и Карл Фурнье способны ее придумать. Так случилось с лондонским бутик-отелем Chiltern Firehouse, оформленным Studio KO в 2014 году по заказу Андре Балаша. (Интересно, что, когда Балаш впервые позвонил в Studio KO, Фурнье и Марти какое-то время ему не перезванивали, думая, что их кто-то разыгрывает.) Отель занял неоготическое здание пожарной станции конца XIX века.

Панорамный бассейн Villa G в Бонньё, Франция.

Разрабатывая дизайн интерьера, архитекторы Studio KO мысленно поселили там благородное британское семейство, которое переживает не лучшие времена, но старается поддерживать каноны домашнего уюта, перебравшись сюда из сельского родового гнезда. Так, здание частично сохранило индустриальную эстетику — пожарный шест в столовой, тревожно-красные двери номеров — и в то же время обрело несколько чудаковатый характер, трогательный старомодный шарм: текстиль в цветочек, плетеные стулья, бар в эдвардианском стиле.

Лестница, ведущая в офис Studio KO в Париже.

Вообще, интерьер Оливье Марти и Карл Фурнье считают неотделимым от архитектуры и предпочитают оформлять его сами, в том числе разрабатывать мебель специально для проектов. «Мы стараемся сразу представить цельную картину, — рассказывает Марти. — Все лучшие интерьеры зарождаются еще на стадии архитектурного проекта, ведь у дома должна быть одна движущая идея, один концепт. Мы не любим передавать построенные здания другим декораторам, потому что тогда дом начинает говорить на двух разных языках».

Бутик косметической марки Aesop в Лондоне, оформленный Studio KO.

В фокус интересов Studio KO попадает и мода: Карл Фурнье придумал сумку из черной кожи, которая выглядит точь-в-точь как мятый пластиковый пакет. «Я сделал всего два экземпляра из маленького кусочка кожи, который нашел в Сенегале и больше нигде не могу найти, — рассказывает он. — И уже очень многие хотят такую купить».

Столовая виллы DL.

Тонкое понимание моды делает проекты, которые бюро создает для фэшн-брендов, логичным продолжением эстетики той или иной марки — как интерьер флагманского бутика Balmain в Нью-Йорке.

В прошлом году Studio KO исполнилось семнадцать лет, и дуэт выпустил монографию о своих работах. На обложке, конечно же, музей Ива Сен-Лорана в Марракеше, его «кружевной» фасад выполнен из местного терракотового кирпича. Символичность связи с местом усиливается еще и тем, что обжигается такой кирпич в печах, которые топят древесиной марокканских олив. Яркие витражи круглого атриума — отсылка к марокканским стекольным традициям. А вот прямых цитат творчества самого Сен-Лорана почти нет.

«Единственный намек — кирпичная кладка фасада, похожая на плетение ткани», — говорит Марти, добавляя, что и план здания напоминает выкройку. Впрочем, иногда сложно понять, где архитектура отсылает к личности Сен-Лорана, а где — к национальным особенностям: например, стены одной из музейных зон — кобальтовые, а в синий цвет кутюрье влюбился именно в Марокко. Архитекторы же признаются, что эта страна научила многому и их самих. Сплав локальных ремесел с современной архитектурой и дизайном стал фирменным почерком Studio KO.