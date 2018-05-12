Время, Пространство и Жизнь: Даниэль Либескинд

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Даниэль Либескинд рассказал о своей работе над мемориалом в Grоund Zеrо и философском понимании времени
За каждым строением — от простейшего дома до высокой башни — стоит своя идея и философия. Немецкое агентство PLANE—SITE представляет серию интервью с мэтрами архитектуры на тему времени, пространства и жизни. Проект TIME SPACE EXISTENСЕ создан при финансовой поддержке European Cultural Centre и голландского фонда GAA. В рамках проекта представлено более 100 архитекторов с 6 континентов, среди которых: Моше Сафди, Ричард Мейер, Кенго Кума, Фумихико Маки.
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