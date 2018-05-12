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12 мая 2018

Время, Пространство и Жизнь: Даниэль Либескинд

Даниэль Либескинд рассказал о своей работе над мемориалом в Grоund Zеrо и философском понимании времени

За каждым строением — от простейшего дома до высокой башни — стоит своя идея и философия. Немецкое агентство PLANE—SITE представляет серию интервью с мэтрами архитектуры на тему времени, пространства и жизни. Проект TIME SPACE EXISTENСЕ создан при финансовой поддержке European Cultural Centre и голландского фонда GAA. В рамках проекта представлено более 100 архитекторов с 6 континентов, среди которых: Моше Сафди, Ричард Мейер, Кенго Кума, Фумихико Маки.

Даниэль Либескинд (фото 0.1)
Даниэль Либескинд
Даниэль Либескинд (фото 0.2)
Керамическая скульптура The Crown для компании Casalgrande padana.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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