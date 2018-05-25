Супермен: архитектор Дэвид Маника о реконструкции стадиона «Динамо»

Ослепительная улыбка, отличное чувство юмора, море харизмы — у американца Дэвида Маники были все шансы стать звездой Голливуда. Но он стал звездой архитектуры и теперь строит стадионы по всему миру. Мы поговорили о его первом проекте в России — реконструкции бывшего стадиона «Динамо».

Архитектор Дэвид Маника

ELLE DECORATION: Вы только что пришли со стадиона. Какие эмоции? ДЭВИД МАНИКА: Wow! Это круто! Когда ты видишь, что проект, над которым ты трудишься почти десять лет, приближается к концу — это просто непередаваемые эмоции! Ведь для любого архитектора самый счастливый момент — увидеть свою работу завершенной. Я до сих пор помню свой первый стадион. Столько сил и труда вложено, столько трудностей преодолено — и вот ты приходишь на матч, видишь радость людей, слышишь все эти крики «Ole-Ole-Ole!» и в этот момент чувствуешь, что работал не зря. Это невозможно описать словами! В отличие от большинства других общественных пространств стадионы — это «живое искусство», они призваны нести людям радость и позитив. Наверное, поэтому я так люблю их строить и уже почти 24 года занимаюсь спортивной архитектурой.



Это ваш первый проект в России? С чего все начиналось? Д. М.: Да, это мой первый проект в России. Я присоединился к нему летом 2010 — очень хорошо помню, как впервые приехал в Москву: был август, весь город в смоге, совершенно невозможно дышать… Такой я впервые увидел Москву. У моей компании большой опыт строительства стадионов и спортивных сооружений, поэтому нас пригласили для технической и функциональной доработки и детализации существующей концепции реконструкции (первоначальный проект принадлежал студии Эрика ван Эгераата и российской студии «Моспроект-2». Прим. редакции) — с тех пор я занимаюсь проектом «ВТБ Арена парк» на постоянной основе и лично курирую все работы в качестве главного архитектора.

Стадион «ВТБ Арена» Фото: WWW.VTB-ARENA.COM

Поменялось ли что-то глобально в вашем проекте за эти годы? Д. М.: Глобальный изменений не было. Конечно, по ходу вносились коррективы, мы что-то дорабатывали, улучшали, но ключевые моменты предложенного мной концепта остались неизменными. Это, в первую очередь, совмещение под одной крышей двух арен (собственно футбольного поля и малой многофункциональной арены), размещение коммерческих площадей в нижнем ярусе, сохранение части исторического фасада и оригинальной ориентации стадиона по сторонам света, которая соответствует исторической оси стадиона «Динамо», и реставрация исторических барельефов скульптора Сергея Меркурова, украшавших северную и южную трибуну.

Стадион «ВТБ Арена» Фото: WWW.VTB-ARENA.COM

Что было для вас самым сложным в этом проекте? Д. М.: Для меня главным вызовом стала сама идея объединения под одной крышей двух арен. Нужно было обеспечить параллельный доступ к обеим площадкам, чтобы их можно было использовать одновременно — такого еще никто не делал, мы первые в мире! Чтобы развести людские потоки, мы предусмотрели разные входы и продумали акустику. Вообще весь стадион устроен, как слоеный пирог: нижний ярус, соответствующий историческому уровню «Динамо», полностью отдан под торговые и коммерческие площади, куда можно просто зайти с улицы, чтобы посидеть в ресторане или сделать шопинг. Спортивная зона с аренами и трибунами поднята на уровень второго этажа и как бы парит над историческими фасадами. Все это делает проект уникальным, амбициозным и действительно крайне сложным для реализации.

План стадиона «ВТБ Арена». Малая арена, использовать которую будут чаще, чем основную, расположена ближе к метро. Фото: WWW.VTB-ARENA.COM

Что в новом «ВТБ Арена» будет напоминать о старом «Динамо», который для многих был одним из спортивных символом СССР? Д. М.: Приступая к реконструкции, я понимал, насколько важна история этого места для москвичей, и в новом проекте мы безусловно хотели протянуть ниточку в прошлое, сохранить связь времен. Поэтому мы вернули расположение футбольной арены, как на старом стадионе «Динамо» (по проекту Эрика ван Эгераата она должна была быть развернута. Прим. ред). А кроме того спасли и восстановили наиболее важную с исторической точки зрения часть оригинального здания — западную трибуну, — и отреставрировали барельефы Сергея Меркурова. Оригиналы будут помещены в музей, а их место на стенах стадиона займут копии.

Исторический барельеф Сергея Меркурова на трибуне стадиона «Динамо» до реставрации

Проект называтеся «ВТБ Арена Парк». Какую роль играет собственно парк? Д. М.: Парковая зона интегрирована в проект и является неотъемлемой его частью: это место, где люди гуляют, отдыхают, но также занимаются спортом. Все это — единый архитектурно-ландшафтный комплекс, центр и доминанта которого стадион, который хорошо будет просматриваться со всех точек. Также рядом будет построена спортивная академия. Моя компания имеет опыт проектирования спортивных баз и тренировочных центров, так что эта задача для нас не нова. Мы уже начали работу, подготовили и представили инвестору свои предложения.

Стадион «ВТБ Арена» Фото: www.vtb-arena.com

Имеет ли работа в России свою специфику? Если да, то какую? Д.М.: Я строю стадионы по всему свету — в Америке, Китае, Малайзии, Бразилии, Европе, теперь вот в России — и каждая страна, разумеется, имеет свою специфику и особенности. В Сан-Паулу, например, все время жара и солнце, в Пекине очень влажно, а в России суровый климат и обильные снегопады, как было этой зимой. Все это необходимо учитывать при строительстве — чтобы материал хорошо переносил перепады температур, а конструкция и крыша выдерживали всю эту огромную снежную массу. Мы все досконально проработали и просчитали, чтобы гарантировать максимальную надежность и безопасность. Как бы вы описали этот проект в двух словах? Д.М.: Интернациональный. Уникальный. Образцово-показательный. Благодаря своим революционным решениям по объединению под одной крышей двух независимых арен и коммерческой зоны «ВТБ Арена парк» станет ориентиром и образцом для подражания для других архитекторов.

Стадион «ВТБ Арена» Фото: WWW.VTB-ARENA.COM

Кого из архитекторов, классиков или современников, вы считаете близким вам по духу? Д. М.: Сложный вопрос. Думаю, что во-первых, это Заха Хадид — ее архитектура очень «музыкальна». У меня самого музыкальное образование, в школе я играл в оркестре на трубе и даже хотел стать музыкантом. В результате стал архитектором, но музыку люблю до сих пор и часто черпаю в ней вдохновение. Вы иногда можете заметить отзвук каких-то идей Захи Хадид в моих проектах — не в чистом виде, конечно, а как отправную точку для чего-то нового. Заха очень вдохновляет. Также я бы выделил Нормана Фостера и его архитектуру — это совсем другая история, не музыкальная, но тоже во многом близкая мне.

Проект нового стадиона Las Vegas NFL Stadium, Лас-Вегас Фото: DAVID MANICA

Что вас вдохновляет на ваши проекты? Д. М.: У каждого проекта свои источники вдохновения. Взять хотя бы новый стадион в Лас-Вегасе. Когда я задумывал этот проект, я представлял себе… спорткар! Быстрый, мощный, сексуальный… как роскошный черный Maserati! В результате мы придумали вот такой ультрасовременный стадион с динамичными черными фасадами. А теперь угадайте, что подсказало дизайн стадиона «Динамо»? Яйцо Фаберже! Что-то очень русское, классическое, в золотой скорлупе, со своими секретами внутри. Конечно, прямых аллюзий на Фаберже вы здесь не найдете, но органические обтекаемые формы, «сетка» на фасаде, округлая форма крыши — все это так или иначе напоминает об изначальное идее. Так сказать «вылупилось» из яйца.

Проект нового стадиона Las Vegas NFL Stadium, Лас-Вегас Фото: DaviD Manica