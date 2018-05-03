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3 мая 2018

Документальный фильм о Реме Колхасе

Режиссер Томас Колхас снял документальный фильм об одном из самых выдающихся архитекторов своего времени — своем отце Реме Колхасе

После многолетней работы над хроникой о своем отце режиссер Томас Колхас выпустил документальный фильм REM. Лента повествует об одном из самых известных архитекторов своего времени Реме Колхасе (Rem Koolhaas). Беспрецедентный рассказ «от первого лица» дает представление о жизни, методах работы и философии выдающегося мастера. Премьера фильма состоялась 1 мая 2018 года в различных форматах в Нидерландах, Великобритании и США. 

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