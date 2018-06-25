Факты об Антонио Гауди

О самом обсуждаемом долгострое

Саграда Фамилия

Символ Барселоны — Искупительный храм Святого Семейства, Саграда Фамилия (Temple Expiatori de la Sagrada Familia) — самое известное детище Гауди и вместе с тем, один из самых обсуждаемых долгостроев мира. Сейчас храм по-прежнему не достроен, и диждитал- художники соревнуются в мастерстве, создавая разные версии 3D-визуализации будущего здания — одна зрелищней другой! Первым архитектором, взявшимся за возведение этого храма, был Франсиско дель Вильяр, а не Гауди, как многие считают. Интересно, что строительство храма осуществлялось только за счет пожертвований горожан. Гауди посвятил созданию храма 42 года своей жизни. По его задумке в церкви должно быть 18 башен. Самая высокая (170 метров), расположенная в центре ансамбля, призвана олицетворять Христа. Чертежи, оставшиеся после Гауди, были сожжены франкистами в 1936 году, — еще один факт, который тормозит процесс строительства. В 2010 году недостроенный храм был освящен Папой Бенедиктом XVI и официально открыт для богослужений. По последним данным, правительство Испании рассчитывает завершить строительство к 2026 году.

О личном

Архитектор Антонио Гауди (1852-1926 гг.)

В молодости щеголь, любитель лайковых перчаток и черных шелковых цилиндров, Гауди пользовался большой популярностью у женщин, при этом оставался холостяком всю жизнь. Подробностей немного: вроде бы в 1880-е годы он, еще довольно молодой архитектор, оказывал знаки внимания некой Жозефе Мореу ( по прозвищу Пепета), которая работала учительницей в рабочем кооперативе ткачей. Но она не ответила влюбленному взаимностью. Есть и еще одна история, повествующая о том, как юная незнакомка, которой был всерьез увлечен Гауди, в последний момент отказала ему в ухаживаниях и ушла в монастырь, чем сподвигла архитектора навсегда оставить идею о женитьбе.

О родном городе

Реус - родной город Антонио Гауди

Антонио Гауди родился не в Барселоне, а в городке Реус, который находится в часе езды. Его отец Франсиско Гауди-и-Серра был котельщиком. Антонио Гауди был пятым, самым младшим ребенком в семье. Из воспоминаний о детстве известно, что архитектор страдал ревматоидным артритом, поэтому подвижные игры со сверстниками были ему практически недоступны. Гауди проводил много времени на ферме, много гулял в одиночестве, наблюдал за природой. В Барселону Гауди переехал уже в возрасте 16 лет. Поступил в Высшую архитектурную школу, впоследствии ставшую отделением Барселонского университета.

О любимом заказчике

Скамья в парке Гуэль в Барселоне

Пожалуй, самой судьбоносной в карьере архитектора стала встреча с Эусеби Гуэлем. Текстильный магнат, богатейший человек Каталонии становится его близким другом и заказчиком. Именно по заказу этой семьи архитектор создает проекты павильонов усадьбы в Педральбесе, винных погребов в Гаррафе, часовни и крипты Колонии Гуэль (Санта-Колома-де-Сервельо), Парка Гуэль в Барселоне. На сегодняшний день существуют забавные свидетельства, в том числе подрядчиков, описывающие некоторые подробности строительства. Например, из истории Парка Гуэль известно, как появилась знаменитая мозаичная скамья в форме змеи. Чтобы получить нужную форму, Гауди просил рабочих по очереди усесться на свежий цемент, чуть ли не сняв штаны! Таким образом он рассчитывал получить идеальное по всем параметрам сидение.

О злополучном трамвае

Злополучный барселонский трамвай

Известно, что Гауди почти не пользовался никаким транспортом, всегда перемещался пешком, вплоть до последнего дня совершая многокилометровые прогулки к морю. Однажды 73-летний Гауди вышел из дома к церкви Сант-Фелип-Нери, прихожанином которой он был — это был его привычный маршрут. Проходя по Гран-Виа-де-лас-Кортес-Каталанес между улицами Жирона и Байлен, он был сбит трамваем и потерял сознание. Говорят, будто движение трамваев в Барселоне было запущено именно в этот день. Стражи порядка не узнали в пострадавшем известного архитектора и доставили его в больницу для нищих, где 10 июня он скончался.



о casa vicens

Первый дом, построенный Гауди в Барселоне, - Casa Vicens

А тем, кто в ближайшее время планирует поездку в Испанию, будет интересно узнать, что осенью откроет свои двери для туристов первый дом, построенный Гауди в Барселоне, - Casa Vicens. Архитектор спроектировал его по заказу брокера Манеля Висана Монтанера в 1883 году, строительство было закончено к 1885 году. Последние два года в здании проводились реставрационные работы. Проект курировали архитекторы Хосе Антонио, Мартинес Лапенья, Элиас Торрес и Дэвид Гарсиа.

Первый дом, построенный Гауди в Барселоне, - Casa Vicens

Первый дом, построенный Гауди в Барселоне, - Casa Vicens

СВЯТОЙ ГАУДИ?