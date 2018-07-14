Время, Пространство и Жизнь: интервью с Моше Сафди

Канадский и американский архитектор израильского происхождения Моше Сафди (Moshe Safdie) в профессии уже более 50-ти лет. Один из самых влиятельных модернистов в мире, обладатель Золотой медали Американского Института Архитекторов размышляет о своем наследии. В мире архитектор известен своими амбициозными проектами и смелыми формами. Интервью с налетом грусти: Сафди рассказывает о знаменитом жилом комплексе в Монреале Habitat 67 в стиле брутализм, а также проектах, которые никогда не будут построены (по мнению самого автора более 50% его концепций никогда не получат воплощения в реальной жизни), а также каково быть автором уже трех снесенных зданий.