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14 июля 2018

Время, Пространство и Жизнь: интервью с Моше Сафди

Мэтр Моше Сафди размышляет о собственном наследии и рассказывает, что значит работать архитектором уже более полувека

Немецкое агентство PLANE—SITE представляет серию интервью с мэтрами архитектуры на тему времени, пространства и жизни. Проект TIME SPACE EXISTENСЕ создан при финансовой поддержке European Cultural Centre и голландского фонда GAA. 

Канадский и американский архитектор израильского происхождения Моше Сафди (Moshe Safdie) в профессии уже более 50-ти лет. Один из самых влиятельных модернистов в мире, обладатель Золотой медали Американского Института Архитекторов размышляет о своем наследии. В мире архитектор известен своими амбициозными проектами и смелыми формами. Интервью с налетом грусти: Сафди рассказывает о знаменитом жилом комплексе в Монреале Habitat 67 в стиле брутализм, а также проектах, которые никогда не будут построены (по мнению самого автора более 50% его концепций никогда не получат воплощения в реальной жизни), а также каково быть автором уже трех снесенных зданий.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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