Отто Вагнер: 10 самых известных проектов великого архитектора

Архитектор Отто Вагнер

Отто Вагнер родился 13 июля 1841 года в Пенцинге в семье придворного нотариуса. Архитектурно-художественное образование получил в Венском политехникуме и в Академии изобразительных искусств. Карьеру архитектора Вагнер начал в 1862 году в качестве ученика в мастерской Генриха Ферстера. В 1890-е годы Вагнер одним из первых увлекается зарождавшимся в то время стилем модерн, который популяризирует как в своих собственных работах, так и среди учеников, и становится одним из основоположников югендстиля и идейных вдохновителей Венского сецессиона.



Синагога на улице Румбах, Будапешт, 1872

Синагога на улице Румбах, Будапешт. Главный фасад.

Синагога на улице Румбах (или так называемая Малая синагога) в Будапеште расположена в историческом квартале Пешта Бельварош и считается одним из самых важных ранних проектов Отто Вагнера, который получил этот заказ после участив в конкурсе в 1867 году. Спустя год проект был утвержден и началось строительство. Здание выполнено в мавританском стиле с фасадами из цветного кирпича и башенками, напоминающими минареты. Главное помещение имеет в плане восьмиугольник, что является скрытой отсылкой к мусульманской архитектуре и, в частности, к восьмигранной мечети Купол Скалы в Иерусалиме. На крыше центрального фасада расположены две каменные плиты в виде скрижалей Моисея. Во время Второй Мировой Войны здание синагоги было полуразрушено и полностью не восстановлено до сих пор.

Синагога на улице Румбах, Будапешт. Внутри восьмигранной купольной части.

Синагога на улице Румбах, Будапешт. Эскиз Отто Вагнера.



Доходный дом, Шоттенринг, 23, Вена, 1877

Жилой дом на Шоттеринг, 23, Вена.

Начало архитектурной карьеры Отто Вагнера пришлось на эпоху, когда в Вене наступил настоящий строительный бум. В 1858 году были снесены крепостные стены, окружавшие старый город, и началось строительство Рингштрассе — главного бульвара австрийской столицы, открытого в 1865 году. Основные проекты Отто Вагнера 1870-х-1880-х гг — это в основном жилое и коммерческое жилье, типичным образцом которого является доходный дом на улице Шоттеринг, 23, построенный по проекту Вагнера в 1877 году.

Жилой дом на Шоттеринг, 23, Вена. Фасад.



Вилла Вагнер I, Вена, 1888

Вилла Вагнер I на Хёттельберг штрассе, Вена.

В 1888 году Отто Вагнер построил для своей семьи виллу на улице Хеттельберг, куда они переехали в 1895 году. Это здание симметричной планировки с колонным портиком на главном фасаде, к которому с обеих сторон ведут две лестницы. Фасад украшен лепным декором и изречениями на латыни. С двух сторон дома Вагнер запланировал открытые перголы, одну из которых в левом крыле он позднее переделал в крытый зал и оформил витражами работы художника Адольфа Бема в стиле ар-нуво. Сегодня в этом здании располагается музей художника Эрнста Фукса, который выкупил виллу в 1972 году, полностью реконструировал ее и оформил своими картинами, скульпутрами и мебелью. Единственное, что сохранилось из интерьеров со времен Вагнера — это комната с витражами.

Вилла Вагнер I на Хеттельберг штрассе, Вена. Эскиз Отто Вагнера.

Вилла Вагнер I на Хёттельберг штрассе, Вена. Главный фасад. Лестничные пролеты ограждены коваными перилами. Скульптура была установлена Эрнстом Фуксом. Комната с витражами — единственное, что сохранилось в интерьерах со времен Отто Вагнера.



Венский Штадтбан, 1898 — 1889, Вена

Павильон станции «Карлсплац» в стиле ар-нуво. Фото: Hertha Hurnaus © Wien Museum

Развитие города требовало новой, современной системы общественного транспорта, и в 1890-е годы началось строительство Венского Штадтбана. В 1894 году главным архитектором проекта был назначен Отто Вагнер, который к тому времени уже стал профессором архитектуры венской Академии искусств. Под его руководством был разработан единый дизайн для линий метро, станций, мостов и эстакад. Наиболее известными постройками Венского Штадтбана являются два бывших входа на станции «Карлсплац» в стиле ар-нуво (сегодня здесь располагается кафе и музей), а также отдельный павильон Хофпавиллон, построенный для императора Франца Иосифа и его приближенных в восточной части станции «Хитцинг».

Павильон станции «Карлсплац» венского Штадтбана. Эскиз Отто Вагнера, 1898. Фото: Wien Museum Павильон венского Штадтбана, 1898-1899. Фото: Wien Museum

Хофпавиллон в восточной части станции «Хитцинг». Фото: Wolfgang Thaler

История гласит, что император Франц Иосиф пользовался этим павильоном, как, собственно, и самим Штадтбаном, всего дважды. Однако для Отто Вагнера большее значение имел сам факт, что сиятельная особа почтила своим вниманием столь незначительное сооружение: он считал, что это могло стать толчком для развития всей современной архитектуры. Сегодня «Императорский павильон» отреставрирован и открыт для посещения.



Венские рядные дома на Линке-Винцайле, 1898 — 1899, Вена

Угловой дом на Кёстлергассе, 3, Вена.

Одновременно с проектированием Штадтбана Вагнер занимался разработкой плана генеральной реконструкции южных районов Вены (от Рингштрассе до реки Вена на юге и до Шенбрунна на западе). Из масштабного проекта была реализована лишь малая часть — в 1898-1899 было построено три дома по улице Линке-Винцайле, которые вошли в историю мировой архитектуры и стали квинтессенцией венского модерна. Этот ансамбль из трех зданий (Майоликового дома, Линке-Винцайле, 40, Дома с глашатаями, Линке-Винцайле, 38 и углового дома на Кестлергассе, 3) получил название Венцайлехейзер или иначе Венские рядные дома.

Дом с глашатаями на Линке-Винцайле, 38, Вена

Фасад Дома с глашатаями украшен коваными решетками и позолоченными декоративными элементами по эскизам Коломана Мозера. На крыше стоят скульптуры глашатаев работы художника Отмара Шимковица, которые и дали название этому зданию. Но настоящей визитной карточкой Вены эпохи модерна стал соседний «Майоликовый дом». Его фасад облицован яркой керамической плиткой с богатым цветочным и растительным орнаментом.

«Майоликовый» дом на Линке-Винцайле, 40, Вена. Фасад

«Майоликовый» дом на Линке-Винцайле,40, Вена. Деталь фасада. «Майоликовый» дом на Линке-Винцайле, 40, Вена. Деталь фасада.



Нуссдорфский шлюз и Мост со львами, Вена, 1898-1899

Венский защитный гидроузел и Мост со львами.

В конце 1890-х Отто Вагнер работал еще над одним масштабным проектом: созданием Венского гидроузла на Дунайском канале, в который входит собственно дамба, задерживающая воду из Дуная и защищающая центр Вены от наводнений, административное здание и знаменитый мост Шемерльбрюкке (он же «Мост со львами»). Строительство велось с 1894 по 1899 гг. Вагнер считал шлюзы — воротами в город и поэтому с особым вниманием отнесся к дизайну сооружений. Сами шлюзы были модернизированы в 1960–1970 гг., но мост сохранился в своем оригинальном виде. Как и сто лет назад, его украшают величественные гранитные колонны со львами (работа скульптора Рудольфа Вейера), на одной из которых можно различить надпись Viribus Unitis — девиз Габсбургов.

Мост со львами



Здание Почтового сберегательного банка, Вена, 1906

Почтовый сберегательный банк, Вена.

В начале 1900-х гг. Отто Вагнер начинает постепенно уходить от стилистики ар-нуво и неоклассики к более строгому функциональному стилю. Наиболее значительная работа этого периода — строительство австрийского Почтового сберегательного банка, которое велось с 1904 по 1906 гг. Это величественное девятиэтажное здание, которое занимает целый квартал и выделяется на фоне окружающих богато декорированных соседних домов своим лаконичным «голым» фасадом, целиком покрытым квадратными мраморными плитами. Только в верхней части, на крыше Вагнер позволил себе использовать немного декора — там можно увидеть фигуры женщин-ангелов с лавровыми венками в руках, созданные другом архитектора и соратником по Венскому сецессиону Отмаром Шимковицем. Проект Почтового сберегательного банка Отто Вагнера горячо обсуждался и много критиковался. Говорят, кайзер Франциск Иосиф не одобрял Вагнеровский утилитарный подход, где все — от металлических колосьев на фасаде до деревянных панелей, часов, батарей и дверных ручек — подчинено идее «практической полезности».

Почтовый сберегательный банк, Вена.



Церковь Ам-Штайнхоф, 1907

Церковь Ам-Штайнхоф.

В 1902 году Отто Вагнер выиграл конкурс на строительство психиатрической клиники в пригороде Вены (сегодня это район Пенцинг). Жемчужиной этого проекта стала церковь святого Леопольда, которая при всей своей неканоничности (храм ориентирован неправильно по оси север-юг), вошла в историю мировой церковной архитектуры. Более известное ее название — церковь Ам-Штайнхоф (буквально «у Штайнхофа»), которое она получила из-за своего местоположения: храм стоит на холме Штайнхоф на высоте 310 м над уровнем моря. При планировке интерьеров учитывалась специфика места (психиатрическая клиника) и особенности прихожан: все углы внутри храма закруглены, алтарь отделен от главного зала, а для экстренной эвакуации больных предусмотрены специальные служебные выходы. Впервые макет был представлен публике в 1903 году на XXIII выставке в Доме Сецессиона, спустя два года было начато строительство. Работать над проектом Вагнеру помогали два других архитектора: Отто Шенталь и Марсель Каммерер, а над оформлением интерьеров трудились такие известные мастера, как Коломан Мозер (мозаики и витражи), Рихард Лукш (две бронзовые скульптуры покровителей Австрии — святого Леопольда и святого Северина) и старый друг архитектора скульптор Отмар Шимковиц, который создал статуи четырех ангелов над главным входом. Церковь была открыта 8 октября 1907 года, но роспись алтаря была закончена лишь в 1913 году.

Церковь Ам-Штайнхоф, интерьеры.



ДомА на Нойштифтгассе, 40 и ДЕблергассе, 2-4, Вена, 1909 — 1912

Дом на Нойштифтграссе, 40, Вена.

Среди поздних работ Отто Вагнера следует отметить жилые дома по Нойштифтгассе, 40 и Деблергассе 2-4, построенные в 1909–1912 гг. Когда Вагнер приступил к этому проекту, ему было уже 68 лет и к тому времени он покинул Венский Сецессион, поставив точку в своих отношениях с традицией. Дома по Нойштифтгассе и Дёблергасса стали новым словом в архитектуре Вены начала XX века, реализацией на практике идей, изложенных в книге Отто Вагнера Moderne Architektur, и его видения современной архитектуры. Здания возведены из бетона и алюминия, стены украшает монохромный геометрический узор, на фасаде нет ни кованных решеток, ни колонн, ни каких-либо других декоративных элементов за исключением лакончиной надписи Neustiftgasse 40 под самой крышей. В интерьерах повторяется четкий геометрический черно-белый орнамент, который перекликается с декором фасадов. С 1912 по 1926 гг. в доме Деблергассе 2-4 располагались знаменитые «Венские мастерские», здесь бывали Густав Климт, Коломан Мозер, Йозеф Хоффман. В доме 4 по Деблергассе находилась и квартира самого Вагнера, в которой архитектор жил в последние годы жизни и скончался в 1918 году.

Дом на Нойштифтграссе, 40, Вена, деталь интерьера. Дом на Нойштифтграссе, 40, Вена, деталь интерьера.

Дом на Дёблергассе, 4, Вена.

Дом на Дёблергассе, 4, Вена — последнее пристанище великого архитектора.



Вилла Вагнер II, 1913

Вилла Вагнер II.

Вилла Вагнер II, эскиз Отто Вагнера.

В 1911 году Отто Вагнер продал свою виллу и построил по соседству другую, меньшего размера, которая получила название Вилла Вагнер II. Новую виллу возвели на фундаменте из бетона и металла. Небольшое здание украшает традиционный для позднего Вагнера строгий геометрический рисунок. Ассиметричный фасад разрезают узкие, высокие окна. Единственным декором служат стеклянные мозаики работы Коломана Мозера и лаконичный геометрический орнамент из синей плитки. Эта вилла строилась для второй жены Вагнера Луизы, которая была на 18 лет младше его. Предполагалось, что она будет здесь жить после смерти супруга, однако Луиза скоропостижно скончалась в 1915 году. Отто Вагнер пережил ее на три года и умер 11 апреля 1918 года. Он похоронен в семейном склепе на кладбище Хитцингер, который сам спроектировал для матери в 1880 году. На том же кладбище неподалеку покоятся и его друзья Коломан Мозер и Густав Климт.

