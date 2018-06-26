Лофт по проекту Рикардо Бофилла

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Рикардо Бофилл — о реконструкции старого завода в комплекс la Fabrica
В 1973 году архитектор начал реконструировать руины старого цементного завода. Комплекс la Fabrica теперь служит для архитектора рабочим офисом и домом. В интервью Бофилл рассказал о процессе реконструкции и показал внутреннюю обстановку лофта.
Реконструкция заброшенного завода продолжалась два года. Комплекс состоял из промышленных помещений, подземных площадок и машинных залов. По словам автора проекта, завод был наполнен сюрреалистичными элементами: лестницы, которые поднимались в никуда и куски железа, которые были подвешены в воздухе.
Комплекс стоит среди деревьев эвкалипта, пальм и кипарисов. Процесс реконструкции начался с разрушения некоторых частей старой постройки. После того, как пространство очистили от цемента и строительного мусора, здание начали адаптировать по проекту Рикардо Бофилла. 8 промышленных пространств превратились в офисы, архивы, библиотеку и пространство для выставок и концертов.
Elle Decoration
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