Лофт по проекту Рикардо Бофилла

В 1973 году архитектор начал реконструировать руины старого цементного завода. Комплекс la Fabrica теперь служит для архитектора рабочим офисом и домом. В интервью Бофилл рассказал о процессе реконструкции и показал внутреннюю обстановку лофта.

Реконструкция заброшенного завода продолжалась два года. Комплекс состоял из промышленных помещений, подземных площадок и машинных залов. По словам автора проекта, завод был наполнен сюрреалистичными элементами: лестницы, которые поднимались в никуда и куски железа, которые были подвешены в воздухе.

Фото: РИКАРДО БОФИЛЛ

Фото: Рикардо бофилл