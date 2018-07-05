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5 июля 2018

Время, Пространство и Жизнь: интервью с Одиль Декк

Французский архитектор Одиль Декк рассказывает о том, как важно не сдаваться и следовать за своими идеями, не смотря на общественные взгляды

«У меня нет принципов, у меня есть идеи» — Одиль Декк.

Немецкое агентство PLANE—SITE представляет серию интервью с мэтрами архитектуры на тему времени, пространства и жизни. Проект TIME SPACE EXISTENСЕ создан при финансовой поддержке European Cultural Centre и голландского фонда GAA. В рамках проекта представлено более 100 архитекторов с 6 континентов, среди которых: Моше Сафди, Ричард Мейер, Кенго Кума, Фумихико Маки, Даниэль Либескинд.

Новые героем проекта стала француженка-бунтарь Одиль Декк (Odile Decq). Архитектор рассказывает, что не всегда получается быть в работе для всех «хорошим человеком». Иногда ты вынужден быть плохим в глазах общества, чтобы делать что-то интересное. Архитектура — это все еще борьба за возможность строить и создавать новый мир. В центре интересов Одиль — динамика, движение. «Я сама не статична, а потому строю так, чтобы человек совершал свое небольшое путешествие, находясь внутри моих зданий».

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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