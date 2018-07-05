Время, Пространство и Жизнь: интервью с Одиль Декк

Немецкое агентство PLANE—SITE представляет серию интервью с мэтрами архитектуры на тему времени, пространства и жизни. Проект TIME SPACE EXISTENСЕ создан при финансовой поддержке European Cultural Centre и голландского фонда GAA. В рамках проекта представлено более 100 архитекторов с 6 континентов, среди которых: Моше Сафди , Ричард Мейер , Кенго Кума , Фумихико Маки , Даниэль Либескинд .

Новые героем проекта стала француженка-бунтарь Одиль Декк (Odile Decq). Архитектор рассказывает, что не всегда получается быть в работе для всех «хорошим человеком». Иногда ты вынужден быть плохим в глазах общества, чтобы делать что-то интересное. Архитектура — это все еще борьба за возможность строить и создавать новый мир. В центре интересов Одиль — динамика, движение. «Я сама не статична, а потому строю так, чтобы человек совершал свое небольшое путешествие, находясь внутри моих зданий».